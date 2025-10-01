Volební sliby pro zdraví: Více doktorů, kratší čekací doby, bonusy i placený nadstandard

Zdravotnictvím se ve svých programech před volbami zabývají všechny relevantní strany a uskupení, ale hodně se liší rozsah, který tomuto resortu věnují. Dá se také říci, že některé subjekty se drží především obecných proklamací, aniž řeší, kde by na své záměry třeba vzaly peníze, jiné jsou konkrétnější.
Naše redakce prošla publikované volební programy. Zároveň jsme oslovili osm stran či uskupení, kterým v průzkumech vyšla nebo vychází šance, že by se mohly dostat do Sněmovny a poprosili je o vyjádření k několika otázkám. Odpověděla většina z nich – počínaje ANO, přes koalici SPOLU (má společný program, vyjádřili se nám odborníci z TOP 09 a KDU-ČSL), STAN, Piráty až po Přísahu, i když zrovna jí nejnovější průzkumy už moc velkou pravděpodobnost úspěchu nepřičítají. Ani přes opakovanou výzvu nepřišla odpověď od SPD, STAČILO! a Motoristů.
Kdybychom měli shrnout, co je v programech společné, nepřekvapivě to je zdravotní péče dostupná pro všechny občany bez ohledu na příjmy nebo na to, kde bydlí. Společný je také důraz na prevenci, která má předejít přílišnému zvyšování výdajů na léčbu. Většina programů rovněž reaguje na nedostatek lékařů v některých oblastech. Vládní koalice a Piráti rovněž hodně sázejí na digitalizaci, nechybí ani příslib dostupnější péče o duševní zdraví. Některé subjekty (Piráti, STAN, SPOLU) staví na aktivním zapojení občanů do péče o zdraví, zatímco ANO je v tomhle opatrnější.
Dostupnost péče ve svých programech a prohlášeních zmiňují i SPD a STAČILO!, ale například SPD považuje za prioritu soběstačnost ve výrobě léků, zatímco levicové STAČILO! otevřeně připouští příplatky za nadstandardní péči. Motoristé chtějí zásadně změnit podobu systému zdravotních pojišťoven, které by si podle nich měly svou nabídkou více konkurovat. Přísaha se chce zasadit mimo jiné o spravedlivé financování regionálních nemocnic a garantovat bezplatnou variantu všech výkonů.
Vybrané body z programů:
Financování:
- Spolu a ANO: stabilizace systému, vyšší platby za státní pojištěnce
- Přísaha: sloučení pojišťoven, povinná registrace lékařů
- Motoristé: větší konkurence mezi pojišťovnami, smluvní volnost
- STAČILO!: garance základní péče + možnost příplatků
- SPD: důraz na soběstačnost v lécích
Prevence a životní styl:
- Piráti a STAN: silný důraz na prevenci, screeningy, zapojení škol, duševní zdraví
- ANO: centra prevence v každém kraji, boj proti rakovině a srdečním nemocem
- Spolu: bonusy za zdravý životní styl, digitalizace screeningů
- Přísaha: více prostředků na prevenci a psychologickou péči
- Motoristé: bonusy na pojistném za prevenci a zdravý život
Nadstandard a role pacienta:
- Spolu a ANO: spíše důraz na rovnost, bez výrazné podpory nadstandardů
- STAČILO!: připouští jasně definované nadstandardy s možností příplatků
- Motoristé: aktivně podporují dobrovolné připlácení a doplňkové pojištění
- Piráti: posílení pacientských práv včetně alternativních přístupů
ANO: žádný placený nadstandard
Hnutí ANO představilo poměrně konkrétní program, který staví na rovné dostupnost kvalitní péče pro všechny občany. Odmítá zavádění nadstandardů a další doplatky, chybějící peníze mají do pojišťoven přitéci třeba díky zvýšení platby za státní pojštěnce.
Jako první věc bude nutné finančně stabilizovat systém veřejného zdravotního pojištění, který nyní čelí zásadní nestabilitě z důvodu deficitních úhradových vyhlášek vydávaných ministerstvem zdravotnictví, které vyčerpaly rezervy na účtech zdravotních pojišťoven. V tomto směru bude nutné přijmout opatření, aby znovu začalo fungovat dohodovací řízení mezi jednotlivými segmenty a pojišťovnami a hospodaření systému bylo vyrovnané.
V této souvislosti chceme rovněž prioritně řešit fungování zdravotních pojišťoven, včetně odpolitizování a odstranění střetu zájmů ve VZP. Zdravotní pojišťovny by měly být mnohem aktivnějšími hráči v systému, pracovat s daty o kvalitě a efektivitě péče, sledovat čekací doby a skutečně zajišťovat dostupnost péče pro své pojištěnce, říká stínový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Babišovo uskupení, dle průzkumů jasný vítěz blížících se voleb, chce mimo jiné zkrátit čekací doby díky využití digitalizace a dostupných dat. Digitalizace je tu vůbec prioritou – součástí je třeba jednotná elektronická zdravotní karta (projekt částečně běží už teď), sdílení dat mezi poskytovateli, objednávkové systémy, rozvoj telemedicíny i využití umělé inteligence v diagnostice. Zdravotnictví chce ANO systematicky modernizovat investicemi do nemocnic, urgentních příjmů a nových kapacit, včetně výstavby nové fakultní nemocnice v Praze.
Chce také posílit kapacity zdravotníků včetně stomatologů a psychiatrů, a odstranit regionální rozdíly v dostupnosti péče. Zvláštní důraz klade na podporu domácí péče, vznik sítě stomatologických pohotovostí – ty v minulých letech spíše zanikaly – a vzniknout by měl i větší počet rezidenčních míst pro mladé lékaře.
Důležitým pilířem je také prevence a zdravý životní styl. Program počítá se vznikem preventivních onkologických center v každém kraji, rozšířením screeningů, zapojením praktických lékařů a lékáren do prevence i finančními pobídkami pojišťoven za pravidelné prohlídky.
Jsme pro to, aby ten, kdo pečuje o svoje zdraví, to poznal na své peněžence, tedy byl finančně odměněn od své zdravotní pojišťovny, uvedl Vojtěch dále. Hnutí zdůrazňuje i boj proti rakovině a srdečně-cévním nemocem prostřednictvím národních plánů.
V oblasti léčiv a zdravotnických prostředků chce ANO posílit soběstačnost, podporovat domácí výrobu a vytvářet rezervní zásoby, přičemž slibuje potírání reexportů. Klíčovou částí programu je také rozvoj péče o duševní zdraví, budování komunitních služeb, podpora dostupnosti psychoterapie a odstranění stigmatizace. Neopomíná ani dosud ne vždy dostupnou paliativní péči.
SPOLU: možný příplatek na lepší péči
Jedním z hlavních bodů, kterou chceme prosadit, je takzvaná Pacientova volba, kdy si pacient může v případě zájmu o nehrazenou péči (například u sádry) doplatit pouze rozdíl mezi hrazenou a nehrazenou péči, uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), jeden z bodů, s nimiž jde do voleb. Koalici spolu krom jeho strany tvoří ještě ODS a KDU-ČSL. To je věc, po které část pacientů volá už dlouho, zatím však marně.
A jaké jsou podle něj největší problémy českého zdravotnictví, které je třeba řešit co nejdříve?
Nejde o problémy, jako spíše výzvy – je nutné připravovat české zdravotnictví na demografické změny české společnosti. Typickým příkladem je transformace akutních lůžek na následná lůžka. Je také nezbytné dotáhnout digitalizaci. V lednu vstoupí v účinnost novela zákona o elektronizaci zdravotnictví a je nezbytné, aby Ministerstvo zdravotnictví bylo i nadále v této oblasti aktivní jako doteď. Třetí výzvou je podpora prevence a primární péče, uvedl.
Koalice Spolu rovněž zdůrazňuje dostupnost zdravotní péče a roli prevence. Chce, aby péče byla více přizpůsobena individuálním potřebám pacientů a kladl se důraz na jejich komfort a důstojnost. Zároveň plánuje podporovat domácí farmaceutickou výrobu, aby se zvýšila dostupnost léků a předešlo jejich výpadkům.
Velký důraz je i tady kladen na digitalizaci a zlepšení organizace systému – zavedení plošného on-line objednávkového systému, vytvoření jednotné elektronické zdravotnické databáze či zavedení objektivního hodnocení kvality zdravotnických zařízení a transparentního systému nákladů. Zdravotní pojišťovny by měly aktivněji přispívat k efektivitě a dostupnosti péče ve všech regionech.
Strany koalice také chtějí posílit primární psychiatrickou péči, zejména u dětí, a rozvíjet moderní formy poskytování péče, například telemedicínu nebo mobilní ordinace praktických lékařů a zubařů. Součástí programu je i důraz na lepší stravování v nemocnicích.
A jak chce SPOLU zajistit dostatek lékařů, sester a dalšího zdravotnického personálu – zejména v regionech a pokud jde o praktiky, kterých se nedostává? Případně pokud jde o péči psychiatrickou?
Už v minulém období se podařilo navýšit kapacity lékařských fakult. Současná vláda z toho udělala mandatorní výdaj a podpora bude pokračovat. V následujících letech tak budeme benefitovat z více lékařů-absolventů. Obdobný program jsme v tomto období udělali u zdravotníků nelékařů. To jsou zásadní kroky k vykrytí demografického posunu. Stejně tak jsme rekordně podporovali postgraduální přípravu specialistů na dětské duševní zdraví (nejen psychiatry, i neurology atp.), v tom je třeba taky pokračovat, protože bez personálu nelze dělat další kroky. O optimální alokaci musí dbát především zdravotní pojišťovny, kterým jsme tomu dali více práv a povinností v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, uvedl Václav Pláteník, místopředseda KDU-ČSL a náměstek ministra zdravotnictví.
Program se rovněž zaměřuje na prevenci a zdravý životní styl – občany chce motivovat pomocí bonusů, které by odměňovaly aktivní péči o zdraví a prevenci nemocí, spíše než prostřednictvím regulací.
STAN: daň z limonád
Hnutí STAN staví svůj program pro zdravotnictví na kombinaci dostupnosti, digitalizace, prevence a propojení zdravotní a sociální péče. Klíčovou prioritou je digitalizace zdravotní dokumentace se sdílením mezi poskytovateli i pacientem, zavádění umělé inteligence a kybernetická bezpečnost. Chce také sjednotit úhrady nemocnic za akutní péči, hodnotit kvalitu služeb a posílit transparentnost veřejných zakázek ve zdravotnictví. Součástí programu je větší manažerská odpovědnost vedení nemocnic, jasná pravidla pro výběr ředitelů a povinné audity velkých zakázek.
Klíčovým problémem je dostupnost zdravotní péče nejen ve velkých městech, ale i ve vnitřních a vnějších periferních oblastech. Další klíčovou oblastí jsou negativní dopady nezdravého životního stylu na zdravotní stav obyvatel, které vedou k nadměrným nákladům na zdravotní péči a zkracují věk prožitý ve zdraví. Protože přibližně polovinu úmrtí lze přičíst faktorům jako strava, kouření, alkohol nebo nízká fyzická aktivita, uvedla poslankyně STAN Michaela Šebelová k tomu, proč hnutí klade v programu velký důraz na prevenci a zdravý životní styl. Chce přehodnotit screeningy, začlenit výsledky preventivních vyšetření do elektronické karty občana a motivovat lidi k pravidelným prohlídkám pomocí bonusů u pojištění. Program rovněž obsahuje rozsáhlou podporu pohybu – od budování sportovní infrastruktury, otevírání školních hřišť veřejnosti až po daňovou podporu benefitů na zdraví a sport.
Třetím klíčovým problémem je podle Šebelové pak dlouhodobá finanční udržitelnost systému, kterou půjde bez zvyšování efektivity a dlouhodobého zlepšování zdravotního stavu obyvatel udržet jen velmi obtížně. Mělo by se zamezit opakovaným vyšetřením, které ušetří čas pacientů i lékařů, dojde k úspoře nákladů a urychlení čekacích dob.
Pro zajištění dostatečného počtu lékařů a zdravotníků, zejména v regionech, podpoříme převod části kompetencí z lékařů na ostatní profese jako jsou zdravotní sestry, lékárníci nebo fyzioterapeuti, dodala Šebelová.
V oblasti duševního zdraví slibuje STAN přijetí zákona o psychologických a psychoterapeutických službách, financování nízkoprahových center a dostupnost psychologů ve školách. Chce integrovat vzdělávání o duševním zdraví do osnov a rozjet celonárodní destigmatizační kampaně. Důležitým tématem je i tady léková dostupnost a soběstačnost.
Strana zdůrazňuje také boj proti návykovým chováním. Prosazuje daň ze slazených nápojů, omezení prodeje energetických nápojů dětem, přísnější regulaci alkoholu a rozšíření ambulantních adiktologických služeb.
PIRÁTI: moderní přístup k porodům
Česká pirátská strana by mimo jiné ráda ušetřila miliardy díky digitalizaci, díky tomu by mělo jít lépe zajistit dostupnost praktických zubařů, praktiků, pediatrů, psychologů a adiktologů.
Krom důrazu na digitalizaci, dostupnost péče a prevenci je v programu pirátů tématem posílení práv pacientů. Kritizují zdlouhavost procesu od prvních zdravotních potíží po léčbu a slabou koordinaci systému. Chtějí proto zjednodušit procesy, urychlit diagnostiku a léčbu díky lepší organizaci péče, pomoci by mělo větší využívání telemedicíny a elektronizace zdravotních záznamů. Piráti také počítají s kurýrním doručováním léků na předpis, online srovnávačem doplatků a silnější rolí lékáren v prevenci.
Největší současné problémy zdravotnictví ve stručných bodech, jak je vidí Josef Pavlovic, bývalý pirátský náměstek ministra zdravotnictví?
Personální krize, hlavně sestry a regiony. V Česku dlouhodobě chybí sestry; rozdíly mezi kraji jsou velké a stárne i část lékařů. To už před covidem omezovalo kapacity nemocnic a péče mimo velká města je nerovnoměrná. Dále podvyživená prevence a horší „odvratitelná“ úmrtnost. Na prevenci jdou jen ~2–2,5 % výdajů a Česko má nad průměrem EU úmrtnost, které šlo předejít prevencí či včasnou léčbou. Kombinace stravy, tabáku a alkoholu stojí za téměř polovinou úmrtí. A také organizace a data. Chybí průběžná, porovnatelná data na úroveň poskytovatelů (čekací doby, kvalita). Bez nich nejde řídit síť péče ani férově soutěžit. Problém je i dostupnost léků a stomatologie. Pacienti nemají v reálném čase přehled o doplatcích/dostupnosti a základní stomatologická péče je pro mnoho lidí de facto nedostupná, shrnul body, na které se chtějí Piráti zaměřit.
Velkou roli přisuzují prevenci a zdravému prostředí – od ukončení těžby uhlí kvůli znečištění ovzduší až po systémové preventivní programy hrazené pojišťovnami. Ty by mohly nabízet zvýhodnění odpovědným pacientům a dokonce i alternativní pojistné plány. Důraz je kladen také na duševní zdraví – proto v programu nechybí zvýšení počtu Center duševního zdraví, rozvoj komunitních a terapeutických služeb a zapojení širšího spektra odborníků, kteří doplní psychology a psychiatry.
Specifickou oblastí je péče o ženy v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Piráti kritizují, že podmínky často neodpovídají standardům WHO ani přáním rodiček. Prosazují důstojné porody, možnost porodu v porodních domech, respektování porodních plánů, nepřetržitý kontakt matky s dítětem a stálou přítomnost blízkého. Chtějí také hrazení péče porodních asistentek mimo nemocnice a lepší dostupnost laktačního poradenství.
Důležitou součástí je také péče o seniory a dlouhodobě nemocné. Piráti chtějí posílit domácí péči, aby lidé mohli zůstávat co nejdéle ve svém prostředí, a vedle toho budovat malá komunitní zařízení místo velkých ústavů.
SPD: lékaři ze zahraničí
SPD má celkově hodně stručný program a pro oblast zdraví a zdravotnictví to není jiné, staví vlastně na jediném hlavním bodě, kterým je soběstačnost ve výrobě léků. kterou reaguje na některé výpadky z posledních let. Od domácí výroby si rovněž slibuje snížení cen.
Z vystoupení a vyjádření představitelů strany je jasné, že i podle nich má být zdravotní péče dostupná pro všechny občany, SPD odmítá její privatizaci nebo přeměnu zdravotnictví na ziskovou oblast. Kritizuje i kroky vlády, které by podle nich mohly zhoršit dostupnost péče, například snižování plateb za státní pojištěnce.
Program zahrnuje i požadavek na lepší finanční ohodnocení zdravotnického a sociálního personálu, tedy lékařů, sester i pracovníků v sociálních službách. SPD také otevírá téma doplnění nedostatku zdravotníků pomocí zahraničních lékařů, kterým by stát zajistil výhodnější podmínky pro práci v Česku.
STAČILO!: placená nadstandardní péče
Hnutí zdůrazňuje, že stát má jasně garantovat základní balík péče a léků, které budou plně hrazeny ze zdravotního pojištění a dostupné pro všechny občany bez rozdílu. Současně však na levicové uskupení stranu trochu nečekaně připouští možnost nadstandardní péče, za kterou by si pacienti mohli připlatit – například za vyšší komfort, kvalitnější materiály nebo modernější vybavení. Podle právníka Ondřeje Dostála ze Stačilo! je klíčové nastavit
požární zeď mezi základním standardem, na který má každý nárok, a tím, co je možné nabídnout nad rámec veřejného financování.
Motoristé: chtějí změnit systém pojištění
Tady je zásadní návrh reformy zdravotního pojištění – rozdělení na základní a variabilní složku. Základní balík by nadále zaručoval plně hrazenou zdravotní péči v rozsahu, jaký je dnes, ale pojišťovny by mohly diferencovat platby podle kvality a efektivity služeb. Současně by zanikla každoroční úhradová vyhláška a smluvní vztahy mezi pojišťovnami a poskytovateli by získaly více volnosti, představuje si strana Motoristé sobě. Pacienti by měli právo připlatit si za nadstandardní služby nebo prostředky, zatímco základní varianta by zůstala vždy dostupná.
Program také počítá s bonusy a slevami na pojistném pro ty, kteří se účastní preventivních programů, a podporou doplňkového pojištění (například pro zubní výkony či rehabilitace) s možností daňového zvýhodnění. Mladí by mohli získat příspěvek až 3 000 korun na sportovní aktivity, senioři by měli mít možnost využít službu osobního zdravotního asistenta. Motoristé navrhují také zrušení DPH na léky na předpis a prosazují právo pacientů na offline přístup ke všem zdravotním službám.
Důraz je kladen na rovnoměrnou dostupnost péče v regionech – praktici, pediatři a zubaři by byli motivováni k působení v nedostatkových oblastech pomocí vyšších úhrad a bonusů. I tady se počítá s digitalizací. Motoristé naopak odmítají plošné tabulkové mzdy a navrhují smluvní odměňování a flexibilní úvazky. Plánují také postupné zrušení personální vyhlášky, což má zvýšit flexibilitu a efektivitu poskytovatelů a přinést úspory, přičemž kvalitu by hlídal systém výstupních ukazatelů.
Přísaha: sloučení dvou menších pojišťoven
Základem programu je garance bezplatné varianty všech zdravotních výkonů, včetně stomatologie, a odmítnutí privatizace klíčových nemocnic. Přísaha chce posílit regionální zdravotnictví, aby lidé nemuseli za péčí cestovat daleko, a změnit úhradovou vyhlášku tak, aby financování nemocnic bylo spravedlivější a fakultní zařízení nebyla zahlcena základní péčí. Každý poskytovatel by měl mít smlouvu s alespoň jednou zdravotní pojišťovnou, aby byla péče skutečně dostupná.
Důležitou roli hraje i reforma pojišťoven a financování. Přísaha navrhuje sloučení dvou menších pojišťoven (VoZP a ZPMV) a povinnou účast pojišťoven na velkých tendrech, aby se zvýšila transparentnost a snížilo plýtvání.
Velký důraz klade hnutí na personál. Chce více rezidenčních míst, stipendia pro mediky a zdravotníky se závazkem práce v Česku a lepší pracovní podmínky, aby se zabránilo odlivu lékařů a sester do zahraničí. V oblasti prevence a psychického zdraví plánuje více peněz na očkování, screeningy a boj se závislostmi. Zároveň chce podpořit psychologickou a psychiatrickou péči a zvýšit počet odborníků v těchto oborech.
Samostatnou kapitolou je dlouhodobá a následná péče – Přísaha slibuje více smluvních lůžek v léčebnách dlouhodobě nemocných a posílení pohotovostních služeb, aby senioři a dlouhodobě nemocní měli péči dostupnou v blízkosti domova.
Shrnutí: 3 body od každé strany či hnutí
ANO
- Modernizace nemocnic a investice do urgentních příjmů
- Prevence: centra prevence v každém kraji, národní onkologický a kardiovaskulární plán
- Podpora zdravotníků – více míst na fakultách, lepší platy a podmínky
SPOLU
- Možnost příplatku na nadstandardní péči (třeba lepší sádra)
- Dostupnost léků a podpora domácí farmaceutické výroby
- Bonusy za prevenci a zdravý životní styl
STAN
- Digitalizace a ochrana dat, transparentnost veřejných zakázek
- Prevence a pohyb: infrastruktura, bonusy, Nutri-Score, zdravotní gramotnost
- Duševní zdraví: zákon o psychologických službách, psycholog ve škole
Piráti
- Prevence a zdravé prostředí (telemedicína, kurýrní výdej léků, dentální hygiena pro děti)
- Péče o ženy při porodu a v šestinedělí podle standardů WHO
- Rozvoj duševního zdraví – více center a zapojení terapeutů
SPD
- Dostupnost péče pro všechny, odmítnutí zdravotnictví jako byznysu.
- Soběstačnost ve výrobě léků v ČR.
- Lepší odměňování zdravotníků a případné zapojení zahraničních lékařů.
STAČILO!
- Garance základní bezplatné péče a léků.
- Zavedení legálních příplatků za jasně definovaný nadstandard.
- Ochrana proti skryté privatizaci zdravotnictví.
Motoristé
- Reforma pojištění: základní + variabilní složka, zrušení úhradové vyhlášky
- Legální příplatky za služby, bonusy a doplňkové pojištění
- Digitalizace, zrušení personální vyhlášky, flexibilní pracovní podmínky
Přísaha
- Odmítnutí privatizace nemocnic a garance bezplatné varianty všech výkonů
- Reforma pojišťoven – sloučení menších, vyšší transparentnost
- Podpora zdravotníků (rezidenční místa, stipendia, lepší pracovní podmínky