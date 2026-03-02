Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Nedostatek vitaminu D se projeví nejen únavou. Příznakem je i špatná nálada

Nedostatek vitaminu D se projeví nejen únavou. Příznakem je i špatná nálada

Anna Dvořáková
Dnes
Autor: Depositphotos
Nedostatkem vitaminu D na přelomu zimy a jara trpí většina populace. Projevuje se únavou, špatnou náladou, bolestmi hlavy nebo horší imunitou, tedy příznaky, které si často pojíme prostě jen se zimním pošmourným počasím a krátkými dny.

Konec zimy je obdobím, kdy bývají naše zásoby vitaminu D nejnižší. Je vhodné ho proto doplňovat, jak prostřednictvím potravin, které jsou na něj bohaté, tak pomocí doplňků. 

„Přelom února a března je období, kdy mohou být zásoby vitaminu D po zimě nejnižší. U nás se vitamin D od podzimu do jara tvoří jen velmi omezeně. Několik slunečných dnů hladinu výrazně nezvýší, protože je to otázka několika týdnů, a i když budeme více venku, tak máme naši pokožku stále z velké části zakrytou,“ uvedla pro Vitalia.cz farmaceutka Ivana Lánová ze sítě lékáren Benu.

Vitamin D se spojuje hlavně se správným vstřebáváním vápníku a fosforu a je považovaný za zásadní pro udržení zdraví kostí a normální činnost svalů. Ukazuje se ale, že jeho význam je mnohem širší a jeho nízká hladina se může projevit i řadou jiných symptomů. Jde přitom o potíže, které jsou v zimě samy o sobě poměrně časté.

Jak se projeví nedostatek vitaminu D

Jde třeba o naši psychickou pohodu. Naše špatné rozpoložení se většinou přisuzuje nedostatku světla během podzimu a zimy, ukazuje se ale, že vliv má právě i vitamin D. „Vitamin D má receptory v mozkové tkáni a jeho nízké hladiny jsou spojovány s horší náladou a zvýšenou únavou v zimních měsících. Často bývá používaný v rámci prevence, ale i řešení deprese. Suplementace vitaminu D u osob, které trpí jeho nedostatkem, může podporovat subjektivní pocity jejich vitality a větší psychické vyrovnanosti, určitě však nenahrazuje odbornou péči,“ vysvětluje Ivana Lánová.

Chronická únava, snížená fyzická výkonnost nebo svalová slabost také patří mezi méně známé projevy nedostatku vitaminu D. „V lékárnách se setkáváme s tím, že lidé tyto potíže připisují stresu nebo nedostatku spánku. Přitom právě nízká hladina vitaminu D může být jedním z faktorů, který k těmto stavům přispívá,“ vysvětluje farmaceutka.

V posledních letech se vitamin D zkoumá také v souvislosti s bolestmi hlavy a migrénami. „Některé výzkumy naznačují, že lidé trpící migrénami mívají častěji nízké hladiny vitaminu D a že u části z nich může jeho suplementace pomáhat při snižování četnosti záchvatů. Vitamin D nepředstavuje léčbu migrény, ale může být jedním z podpůrných faktorů, zejména při jeho dlouhodobém deficitu,“ uvádí Ivana Lánová.

V neposlední řadě je vitamin D spojovaný s tím, že přispívá ke správné funkci imunitního systému. „Odborné studie ukazují, že nízké hladiny vitaminu D jsou v zimě v populaci časté a u lidí s výrazným deficitem může jeho doplnění přispívat k lepší imunitní rovnováze. Zároveň ale platí, že vitamin D není zázračným řešením proti infekcím, ale je pouze jedním z podpůrných faktorů celkové prevence,“ říká farmaceutka.

Lépe doplňovat preventivně

Většina lidí ovšem dělá jednu velkou chybu. Řeší suplementaci vitaminu D až ve chvíli, kdy se necítí dobře. Mnohem lepší je doplňovat ho preventivně a dlouhodobě. Přirozeně se vitamin D vyskytuje v potravinách živočišného původu, jako jsou mořské ryby, rybí tuk, vejce, mléko, máslo nebo játra.

Pokud sáhnete raději po doplňcích, nejprve přemýšlejte. Chybou je kombinace více přípravků, aniž bychom řešili celkové množství příjmu, ale i zbytečně vysoké dávky. Pokud má pacient pochybnosti, vždy by se podle odbornice měl poradit s lékárníkem nebo i s lékařem. Ten ostatně může nechat zjistit hladinu vitaminu D v organismu laboratorním vyšetřením a podle toho naplánovat další postup.

Autor článku

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

