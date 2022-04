Každá základní i mateřská škola nebo organizace pracující s dětmi v České republice má již čtvrtým rokem možnost přihlásit se do speciálního vzdělávacího programu. Semináře Zdravá 5 poskytuje školám a organizacím Nadační fond Albert a jsou pro ně zdarma.

Tisíc pedagogů proškolených ve výživě

Program je primárně určen pedagogům a je uzpůsoben jejich potřebám a možnostem. Výuka tak může probíhat každý pracovní den školního roku v prostorách školy či organizace. O zájmu svědčí počet proškolených učitelek a učitelů, seminářů se jich zúčastnila téměř tisícovka ze všech krajů ČR.

Čtyřhodinový metodický seminář je akreditovaný ministerstvem školství a jeho plný název zní „Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže“. Protože po rodině, která má na stravování dětí obvykle největší vliv, jsou právě pedagogové těmi, kdo může jejich jídelníček významně ovlivnit. A přitom mnozí z učitelů – přesněji řečeno učitelek – před absolvováním semináře ve zdravé výživě tápou.

Zdravá 5 pro školy Dosud proběhlo 15 seminářů pro základní školy a 19 seminářů pro mateřské školy. Celkem se seminářů zúčastnilo téměř 1000 pedagogů ze všech krajů ČR. V letošním roce 2019 probíhají akreditované semináře pro pedagogy mateřských škol opět v každém kraji České republiky.

Časté dotazy: na bezlepkovou dietu, celozrnné pečivo či rostlinná mléka

Cílem seminářů Zdravé 5 je mimo jiné představit pedagogům nejaktuálnější poznatky z oblasti správné výživy. Dotazy učitelů dokládají, že orientovat se v mnoha populárních směrech a trendech není snadné. „Účastnice mají na každém semináři několik konkrétních otázek z oblasti výživy. Velmi často se otázky týkají moderních trendů, které jsou momentálně ve výživě propagovány,“ popisují pořadatelé seminářů.

Pedagogy podle nich nejčastěji zajímá, zda jsou pro děti tyto směry vůbec vhodné, ptají se například na bezlepkovou dietu, celozrnné pečivo či rostlinná mléka. Účastnice seminářů pro mateřské školy se také zajímají o to, jak zařadit do jídelníčku dětí více luštěnin a zeleniny nebo jaké jsou vhodné nápoje. Častým dotazem jsou také konkrétní tipy na svačiny; této problematice jsme se s odborníky Zdravé 5 věnovali ve speciálním článku 10 příkladů, jak z nezdravé svačiny udělat zdravou.





Odborníci Zdravé 5 také nejen pedagogy upozorňují, že sice lze dát určité obecné tipy, ale vždy je třeba přihlížet ke konkrétnímu dítěti; zjednodušeně lze říci, že každé dítě potřebuje jinou svačinu, zejména pokud trpí například nadváhou, nechutenstvím, celiakií či jinými potížemi.

„Cílem seminářů je seznámit pedagogy s aktuálními informacemi z oblasti výchovy ke zdraví, začlenit správnou výživu do rámcových vzdělávacích programů, tzv. RVP mateřských a základních škol,“ popisují zástupci Zdravé 5. Lektoři učitelům prezentují nové metodické materiály a didaktické postupy pro interaktivní práci se žáky a učí je s těmito materiály pracovat. Protože školení by bez toho, že učitelé předávají své nabyté vědomosti dále dětem, postrádalo smysl.

Co čeká pedagogy na semináři o výživě

První část semináře Zdravé 5 je zaměřena na výživová doporučení a strategie prevence obezity. Pod vedením nutričního specialisty Pavla Suchánka se účastníci věnují výživovým doporučením, strategii prevence obezity i výživě v různých věkových kategoriích. Probírá se i problematika alergií a intolerancí. Pavel Suchánek prezentuje také současné trendy ve stravování a návrh na změnu stravovacích návyků i návyků celkově zdravého životního stylu v rámci výchovy ke zdraví. Nejdelší diskuze a nejvíce otázek přichází podle zkušeností pořadatelů právě v tomto výživovém bloku.

Navazuje přednáška Lenky Kubrichtové na téma Zdraví 2020. V této části je zařazena Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí a také téma Výchova ke zdraví v širším kontextu.

Odpolední část semináře je pak vedena lektorkou Zdravé 5, která je odborně proškolena na akreditovaný seminář a má pedagogické vzdělání. Lektorka pedagogům vysvětlí, jak pracovat s pomůckami Zdravé 5. Mezi ně patří například modely výživového talíře, lidského těla, talíř porcí jídel či správné a nesprávné potraviny. „Lektorka předává účastníkům semináře náměty na praktické využití didaktických pomůcek, tedy konkrétní návrhy na interaktivní práci se žáky. V závěru semináře účastníci prakticky pracují s představenými náměty a didaktickými pomůckami,“ popisuje Alena Paldusová, manažerka programu Zdravá 5 Nadačního fondu Albert.

Seminář Zdravé pětky dostává jedničku

V závěru semináře účastníci vyplňují anonymní dotazník. A program Zdravé 5 je – jak se organizátoři programu rádi pochlubí – hodnocen velmi pozitivně. „V rámci dotazníků hodnotí 95 % účastníků vše známkou 1 (známkování je stejné jako ve škole), seminář obecně považují za velmi přínosný. Oceňují velké množství pomůcek, které jim předáváme, celý průběh semináře, jasné vysvětlení a zodpovězení výživových otázek, náměty pro práci s dětmi a v neposlední řadě poznatky z dlouholeté praxe v oblasti výchovy ke zdraví PaedDr. Lenky Kubrichtové. Účastnice také oceňují zdravé občerstvení, které je pro ně v rámci semináře přichystáno.“

„Na semináři toho typu jsem poprvé. Seminář pro mě byl velmi přínosný. Především vám děkuji za jasné vysvětlení principů zdravé výživy a zodpovězení všech mých otázek. Velmi se těším na práci s vašimi pomůckami, které se dětem nejen budou líbit, ale pomocí kterých se naučí základy zdravého stravování.“ Anonymní odpověď učitelky z MŠ v Libereckém kraji

Užitečná je pro organizátory také další zpětná vazba od účastníků seminářů. Pravidelně dostávají ohlasy, školy i školky zasílají fotky i příběhy, jak společně pracují s pomůckami Zdravé 5. „Velmi často se setkáváme s tím, že školy i školy dělají tzv. projektové dny či týdny se Zdravou 5. Dostáváme zpětnou vazbu také od našich lektorek, které pravidelně jezdí do škol a školek po celé republice a informují nás o tom, jak školy a školky, které prošly seminářem, pomůcky využívají,“ říká Alena Paldusová.

Výživa hrou

Jak probíhá takový projekt zdravé výživy v mateřské škole, přibližují učitelky „Hradu Klamovka“. Po absolvování semináře Zdravé 5 připravily ve školce týden zdravé výživy: „Ve spolupráci s rodiči si děti přinášely v průběhu těchto dnů na ochutnání chutí a pozorování tvarů a barev ovoce a zeleninu. A sešlo se nám ve všech třídách opravdu velké množství a druhů. Takže jsme krájeli, popisovali tvary, určovali barvy, ochutnávali a i se zavázanýma očima tipovali chutě.“ V dalších dnech si společně povídali a učili na příběhu O Evičce a Péťovi, proč bychom měli zdravě jíst a pít. „Na obrázcích i interaktivních tabulích jsme dětem přibližovali zdravou stravu. Vytvořili jsme si zdravý talíř, hráli na prodavače a pořád mlsali druhy ovoce a zeleniny,“ popisují učitelky z pražské mateřské školy. A na závěr se všichni těšili na „hru na kuchaře“. Děti si v jídelně ve spolupráci s místními kuchařkami připravily zdravou pomazánku, na které si nakonec společně pochutnaly.

A to je i smyslem celého programu, naučit děti dobře, chutně a zdravě jíst. Připravit si čerstvé jídlo a zajímat se o to, co jíme. Nic z toho by neškodilo ani nám, dospělým.