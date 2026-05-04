Někteří praktici mají od května k ruce online nefrologa

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) potvrdila, že od 1. května 2026 začíná hradit telemedicínský kontakt mezi praktickým lékařem a nefrologem. Pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin v počátečních stádiích to znamená, že nebudou muset k nefrologovi. Léčebný plán jim sestaví na dálku a léky na ledviny jim předepíše jejich praktik. Nefrologické ambulanci se ovšem nevyhnou při zhoršení laboratorních výsledků nebo zachycení nemoci v pokročilejším stádiu.
Zapojí se jen někteří lékaři
Telemedicínu chce VZP zkusmo proplácet do konce roku 2027. Zapojili se do ní nefrologové Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze a zhruba 200 praktických všeobecných lékařů.
Praktičtí lékaři budou moci u rizikových pacientů prostřednictvím telemedicíny konzultovat léčbu s nefrology z konziliárního týmu, kteří na základě poskytnutých údajů sestaví adekvátní léčebný plán, uvádí VZP v tiskové zprávě.
Proč změna přišla
Praktici jednáním o úhradě telemedicíny reagovali na změnu laboratorních vyšetření při preventivních prohlídkách. Nově se podrobněji věnují i ledvinám, takže lékaři očekávají, že při prevenci odhalí více chronicky nemocných a ty bude nutné začít léčit.
Podle VZP za rok a půl, kdy bude pojišťovna novinku testovat, preventivní vyšetření zaměřené na zhodnocení funkce ledvin absolvuje zhruba 12 tisíc klientů.
Preventivní vyšetření ledvin
- Laboratorní vyšetření funkce ledvin absolvují od ledna 2026 v rámci dvouleté preventivní prohlídky u praktického lékaře všichni pacienti starší 50 let.
- Toto vyšetření bez ohledu na věk podstupují jedenkrát ročně pacienti trpící diabetem, vysokým krevním tlakem nebo kardiovaskulárním onemocněním.
- Je také součástí vstupních preventivních prohlídek, ať už z důvodu přechodu od pediatra nebo změny registrujícího praktického lékaře
Ze strany nefrologů jednání odráží přetíženost ambulancí. Pacientů je tak moc a lékařů tak málo, že lidé s nově odhaleným onemocněním ledvin by se nedostali k léčbě včas. Přitom nemoc je spojená s řadou komplikací a může skončit dialýzou nebo transplantací.
„Včasný záchyt nemoci je důležitý, neméně zásadní je ale zajistit pro naše klienty v co nejkratším časovém intervalu i adekvátní léčbu. Chceme zabránit tomu, aby pacienti bloudili systémem či se jim v důsledku nezajištění léčby nemoc zhoršila,“ říká Miroslav Jankůj, pověřený náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči.
Jak bude kontakt vypadat
Telemedicínský kontakt znamená, že praktický lékař komunikuje na dálku prostřednictvím online odesílaných, zabezpečených zpráv. Nefrolog si je nemusí přečíst ihned. Naopak, posuzování zaslaných podkladů se věnuje až v době, kdy neodbavuje vlastní pacienty.
Telemedicínský přístup umožní nefrologům vyjádřit se k celé řadě pacientů, kteří u nich nejsou léčeni. Nefrolog si přečte zprávu, uvidí hodnoty a praktickému lékaři sdělí, že mu pacienta má buď odeslat, protože je tam nějaký problém, nebo že jej posílat nemusí a léčit se bude u něj, popsal pro Vitalia.cz již dříve Ondřej Viklický, přednosta Transplantačního centra a Kliniky nefrologie IKEM a místopředseda České nefrologické společnosti.
Předepisování čeká změna
Praktici už mají od ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha slíbené, že jim uvolní preskripci tak, aby léky na ledviny mohli předepisovat i bez telemedicíny. Jak ale upozorňuje VZP, opodstatnění bude mít i po případné změně pravidel, protože v době přetlaku v ordinacích nefrologů půjde o efektivní nástroj.
Pojišťovna navíc uvedla, že kontakt na dálku zaplatí i v případě jiných specializací, u nichž na termín čekají nemocní měsíce.
Chronické onemocnění ledvin se často vyskytuje ve spojení s diabetem, hypertenzí a dalšími civilizačními chorobami. Je spojeno se zvýšeným rizikem infarktu, mrtvice, srdečního selhání nebo kardiovaskulárního úmrtí, infekcí, chudokrevnosti nebo se zvýšeným rizikem hospitalizací.