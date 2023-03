Lepší spánek, lepší pleť, rychlejší běh. Jak jí prospěl Suchej únor, píše redaktorka Vitalie

Suchej únor drží v posledních letech pokaždé statisíce lidí. Já se k nim přidala letos poprvé. Jak už jsem psala na začátku měsíce, alkohol konzumuji tak nějak normálně, podle mě střídmě. Sklenička vína večer, občas koktejl. Vydržet se měsíc nenapít proto zas až tak velký problém nebyl. I když samozřejmě byly chvíle, kdy bych si něco dala, to je pravda. Třeba když jsme asi po dvou letech vyrazili s manželem na večeři, nebo když jsme se konečně sešly s kolegyněmi. Ale nakonec to šlo i bez alkoholu a legrace byla i tak.

Organizátoři Suchýho února od měsíční abstinence slibují hlavně čistou hlavu, lepší spánek, více energie, úspory či nižší váhu. Za sebe můžu říct, že část ze jmenovaného jsem u sebe skutečně zpozorovala. Spala jsem lépe a ráno jsem se rozhodně cítila odpočatější než dřív, energie mám teď na rozdávání.

Úbytek kil se sice nekonal, ale na druhou stranu: když jsme si doma nic nenalili, ani jsme si k tomu neotevřeli žádné chipsy nebo křupky. A i díky tomu si myslím, že se mi ve výsledku trochu zlepšila pleť.

Před závody si alkohol odpustím

Další efekt? Často běhám a díky chytrým sportovním hodinkám můžu snadno sledovat svoji výkonnost. A ke konci února se poměrně viditelně zvedla. Samozřejmě ale nedokážu říct, jestli se začaly projevovat výsledky zimní přípravy, nebo právě měsíční abstinence. Nicméně začala jsem běhat rychleji, to je prostě fakt. A i následná regenerace byla rychlejší a snazší. Před jarními závody proto alkohol vysadím zas, to už teď vím.

Kromě výše zmiňovaného lékaři velmi často upozorňují, že abstinence prospívá i našemu organismu, především tedy játrům. Ovšem zjistit, nakolik přispěl měsíc bez alkoholu jejich zdraví, je možné jen z vyšetření krve, které jsem já nepodstoupila.

Laboratorní odborníci stav stanovují pomocí měření plazmatických koncentrací jaterních enzymů, tedy pomocí tzv. jaterních testů: alanin aminotranferázy (ALT), aspartát aminotransferázy (AST), alkalické fosfatázy (ALP) a gama-glutamyl transferázy (GGT). Tyto testy jsou často doplněny stanovením celkového bilirubinu.

„Pokud laboratorní vyšetření odhalí zvýšené hodnoty u některého z výše uvedených parametrů, znamená to podezření, že jaterní buňky fungují nesprávně a funkce jater může být poškozena. I měsíční abstinence v kombinaci se zdravým životním stylem dokáže hodnoty jaterních enzymů zlepšit. Nejvíce se detoxikační kúra odráží v hodnotách GGT a kyseliny močové. Ideální je však abstinence dlouhodobá,“ uvádí Ivana Kubalová, vedoucí laboratoře biochemie společnosti Laboratoře AGEL s tím, že riziková není jen vysoká spotřeba alkoholu. I nepravidelné pití alkoholu totiž snižuje kvalitu zdraví jater, vliv má také na růst cholesterolu v krvi a rozvoj psychických onemocnění.

Pozor na pravidelné pití malých dávek

Množství alkoholu, které vede k jaternímu poškození, je přitom individuální. Obecně nižší toleranci mají ženy než muži, roli hraje i hmotnost. „Pozor také na pravidelnou konzumaci nízkých dávek denně a nebezpečné srovnávání se s okolím. Často slýchám od pacientů, že ‚v okruhu známých pijí všichni stejně, tak proč mám cirhózu jenom já‘, ale takto se porovnávat nelze,“ varuje vedoucí lékařka hepatologické ambulance Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Markéta Musilová.

Dle doporučení odborníků Světové zdravotnické organizace je pro zdravého dospělého člověka ještě bezpečnou dávkou alkoholu asi 20 g ethanolu na den (16 g u ženy a 24 g u muže), což odpovídá přibližně půl litru 12° piva, 200 ml vína nebo 50 ml destilátu. „Nutno však dodat, že nejbezpečnější hladina alkoholu v krvi je nula,“ uzavírá Musilová.





Měsíc bez pití jako možnost uvědomit si problém

Sama vidím pozitivum Suchýho února i v tom, že si člověk může uvědomit, jestli jeho pití už nehraničí se závislostí, nebo dokonce není až za její hranicí. Já se ujistila, že problém nemám. Měsíc nepít jsem zvládla bez potíží a ani necítím potřebu si nalít hned první březnový večer.

Stejný názor jako já mají i odborníci. „Suchej únor bych všem doporučila ze dvou důvodů. Za prvé je to pro každého příležitost si uvědomit, zda a do jaké míry jim absence konzumace alkoholu chybí, za druhé je to výrazem podpory pro ty, kteří se s abusem alkoholu ve svém životě potýkají – ať už léčbu zvažují, podstupují ji, anebo jsou právě v remisi,“ nabádá primářka Oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Zuzana Spurná. Že jste to v únoru nestihli? To je úplně jedno, zkusit si svůj měsíc bez alkoholu můžete úplně kdykoli.

Jak se léčí závislost?

Závislost na alkoholu se samozřejmě dá léčit, pokud se k tomu dotyčný rozhodne a pokud je k tomu indikován lékařem. „Léčba závislosti na alkoholu probíhá buď ambulantně v ordinaci psychiatra, adiktologické ambulanci, denním stacionáři, nebo rezidenčně,“ popisuje tisková mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

Při ambulantní léčbě pacient dochází do daného zařízení, např. do adiktologické ambulance, ambulance psychiatra nebo do denního stacionáře. Jak upozorňuje mluvčí Plívová, jde o dobrovolnou léčbu, proto se prvotní zájem očekává ze strany pacienta, který musí projevit ochotu léčbu podstoupit.

V případě rezidenční léčby se pacienti léčí v lůžkovém zdravotnickém zařízení, např. v psychiatrické nemocnici, na oddělení pro léčbu závislostí. Délka léčby je v takovém případě v řádu měsíců (asi 3–6 měsíců).

Léčba může také probíhat při pobytu v terapeutické komunitě. Součástí léčby je psychoterapeutická a socioterapeutická pomoc. Tento způsob léčby závislosti ovšem patří mezi sociální služby neplacené z veřejného zdravotního pojištění.

„Léčbě předchází komplexní psychiatrické vyšetření, stanovení diagnózy a plánu léčby, případně indikace a doporučení k jednotlivým typům odvykací léčby, včetně psychoterapeutických přístupů, farmakoterapie, konzultace s rodinnými příslušníky, poradenství a edukace, ale i průběžné kontroly úspěšnosti terapie, tedy dodržování abstinence atd.,“ dodává Plívová.

Aby byl efekt abstinence dlouhodobý, doporučuje se po úspěšném absolvování léčby pokračovat dále v následné podpůrné ambulantní léčbě.