Zbavit se dvou, tří kil do letní sezony není úkol snadný, ale zvládnout se ještě teď dá. O dost trnitější a delší cestu před sebou mají lidé, kterým k dosažení optimální váhy zbývá změnit trojciferné číslo na váze na dvojciferné. Aby nedošlo k jojo efektu, doporučují odborníci hubnout půl až jeden kilogram za týden, z toho vyplývá, že lidé s obezitou mají před sebou řadu měsíců, někdy i let, během nichž se učí novým, zdravějším návykům.

Piju často, piju rád (a chci zhubnout)

Alkohol a hubnutí nejde příliš dohromady, to cítí každý, kdo se rozhodl snížit svou váhu. „Z mých zkušeností jde o to rozhodnutí – prostě je to v hlavě: chci hubnout, budu abstinovat. Pokud to pacientovi takto v hlavě opravdu secvakne, nebývá problém ze dne na den omezit nebo zcela vypustit alkohol. Často slyším, že ani netušili, jak lehké to pro ně bude, že jim je líp, cítí se dobře a plni energie. Jsou vlastně překvapeni, čekali, že se budou trápit,“ hovoří o konkrétních příkladech ze své obezitologické praxe Dita Pichlerová.

Podle ní se trápí především ten, kdo už má buď vypěstovanou určitou míru závislosti na alkoholu, nebo ten, kdo není dostatečně rozhodnut a motivován. Pakliže jde o první případ a absence alkoholu je v denním rytmu problém, pomůže medikace, která omezí i chutě na alkohol. „Jedná se buď o tablety, nebo injekce. Ani jedno se nedá volně koupit v lékárně, jsou vždy na předpis, který může vydat i praktický lékař,“ radí Dita Pichlerová.

Hubnu a mám chuť si dát sklenku. Smím?

Nemusíte ale spadat ani do jedné ze škatulek, a přesto můžete mít i během hubnutí chuť třeba na dvojku bílého nebo trojku piva. Co teď? Odolávat, nebo se trápit výčitkami, že jste „zhřešili“? Dita Pichlerová říká, že omezení alkoholu je během hubnutí nezbytné, ale není potřeba abstinovat zcela. Podstatné je pečlivě vybírat druh alkoholu, a hlavně množství a frekvenci.

Ani Aneta Sadílková alkohol při hubnutí striktně nezakazuje, jen nás nabádá, abychom si uvědomili, že jde o bohatý zdroj energie, hned po tuku ten největší. 1 gram tuku přinese tělu 39 kJ (9 kcal), 1 gram ethanolu 29 kJ (7 kcal), 1 gram cukru potom 17 kJ (4 kcal) a stejně tak 1 gram bílkovin.

Kalorie v alkoholu: pozor na míchané nápoje a sladší vína

Půl litru piva, čtvrt litru suchého vína a asi 60 ml tvrdého alkoholu obsahuje přibližně stejné množství energie, a to kolem 700 kJ (170 kcal).

„Více energie je potom samozřejmě ve vícestupňovém pivu, sladším vínu či různých likérech. Tvrdý alkohol se zase často kombinuje s limonádou nebo džusem, což přidává další energii. 500 ml slazeného nápoje nebo džusu má přibližně 900 kJ (215 kcal),“ vysvětluje nutriční terapeutka důvody, proč bychom měli být při hubnutí s alkoholem opatrní.

Při cílovém energetickém příjmu 8000 kJ může být čtvrtlitr suchého bílého vína sice v pořádku, ale pokud je dávka alkoholu vyšší, energie narůstá a jednoduše dojde k překročení denního energetického limitu.

Možná vás v této souvislosti napadlo, že si tedy přes den ušetříte kalorie na jídle, abyste si večer mohli dopřát víc než jeden „povolený“ půllitr piva. Ale jak varuje Aneta Sadílková, to je ze zdravotního hlediska velmi nerozumné, tělo tím ochudíte o potřebné živiny.

Když tělo zpracovává alkohol, ostatní jídlo jde do tukových zásob

Když alkohol teče proudem, nepřemění se na tuk. To může znít na první dobrou pozitivně, ale není tomu tak. „Další nevýhodou alkoholu je, že se na rozdíl od ostatních živin ze stravy nemůže přeměnit na tuk a v této formě se uložit. Používá se tedy přednostně jako zdroj energie a ostatní živiny jsou nevyužity, a tedy v danou chvíli uloženy ve formě tukových zásob,“ vysvětluje nutriční terapeutka. Dochází k blokování spalování na mnoho hodin.

Alkohol se tedy na tuk nepřemění, ale pochutiny ano. Ty pochutiny, které si rostoucí dávkou alkoholu a klesajícími zábranami můžeme začít dopřávat. Oříšky, tyčinky, chipsy, salám či sýr, což jsou potraviny bohaté na tuk, a tím pádem i energii. Celodenní snaha o zdravou formu stravování tak může padnout během pár minut.

Občas víno nebo pivo při hubnutí?

Obecně se dá říci, že při hubnutí nevadí třetinka piva či dvě deci vína třeba dvakrát týdně.

„Ale denní abusus nebo nárazové pití větších objemů už pro hubnutí bude problém. Zcela vypustit bychom měli tvrdý alkohol, sladká vína či koktejly. Ideální samozřejmě zůstává plná abstinence,“ dodává závěrem Dita Pichlerová. V tom se tak plně shoduje s Anetou Sadílkovou, která výrazné omezení alkoholu nebo dokonce abstinenci považuje za nejlepší variantu pro každého z nás.