Máte studené ruce, i když jste v teple a hýbete se? Může jít o projev závažnějšího onemocnění

Periferní části těla, kam patří ruce a nohy, bývají zpravidla studenější v porovnání se středem těla. Je to dáno tím, že v hrudním koši a břišní dutině jsou uloženy životně důležité orgány, u kterých je udržení tepla prioritou. To platí zejména v situacích, kdy se nacházíme ve studeném prostředí. Někteří lidé mají ledové ruce ale i v letních měsících, kdy teploty atakují 30 °C. Samotné studené ruce ještě nejsou onemocněním, ale mohou poukazovat na to, že v těle nefunguje správně krevní oběh. Případně může jít o problémy se štítnou žlázou, anémii nebo Raynaudův fenomén.

Časté příčiny studených rukou

Nedostatek pohybu : pokud se málo hýbete a většinu dne prosedíte, nebude vám efektivně fungovat oběhový systém. Krev pak nemusí dostatečně proudit do periferních částí těla a ruce jsou pak nápadně studené. Typicky k tomu dochází u lidí se sedavým zaměstnáním, kteří se ani ve volném čase prakticky nehýbou.

: pokud se málo hýbete a většinu dne prosedíte, nebude vám efektivně fungovat oběhový systém. Krev pak nemusí dostatečně proudit do periferních částí těla a ruce jsou pak nápadně studené. Typicky k tomu dochází u lidí se sedavým zaměstnáním, kteří se ani ve volném čase prakticky nehýbou. Stres : pokud je člověk ve stresu, uvolňuje se do krevního oběhu adrenalin, který způsobuje zmenšení průsvitu drobných podkožních cév. Díky tomu se tělo připravuje na výkon a směřuje veškerou krev k životně důležitým orgánům, jako jsou srdce, plíce či mozek.

Potíže s oběhovým systémem : mnoho lidí trápí nemoci oběhové soustavy, protože k jejich rozvoji přispívá kouření, stres a nezdravý životní styl obecně. Kvůli špatnému stavu cév, vysokému krevnímu tlaku a dalším faktorům pak nemůže krevní oběh fungovat natolik efektivně, aby krev proudila do všech cílových tkání.

Anémie : chudokrevnost je onemocnění charakteristické sníženou hladinou hemoglobinu, který je nezbytnou součástí červených krvinek. Vystupuje zde totiž jako přenašeč kyslíku. Pokud je hemoglobinu málo, tkáně nejsou dostatečně okysličené a pacienta trápí celá řada klinických příznaků. Jde hlavně o únavu, bledost, dýchavičnost, studené končetiny a celkovou slabost.

Hypotyreóza : hormony trijodtyronin a tyroxin, které jsou produkovány štítnou žlázou, hrají důležitou roli, co se týče termoregulace a chodu metabolismu obecně. Pokud je neprodukuje štítná žláza v dostatečném množstvím, metabolické chody se zpomalují a tělesná teplota klesá. Lidé s hypofunkcí štítné žlázy tak bývají unavení, zpomalení a přibírají na váze. Dalším typickým příznakem jsou ledové ruce a nohy. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ]

Raynaudův fenomén

V souvislosti se studenými končetinami se často mluví o tzv. Raynaudově fenoménu. Jedná se o stav, kdy dochází ke křečovitým kontrakcím malých tepen, které zásobují prsty na rukou. Vazospasmus bývá nejčastěji vyvolán chladem, který ale nebývá nijak extrémní. Mezi další možné spouštěče patří emocionální stres, vibrace elektrických nástrojů či některé léky.

Raynaudův fenomén se vyskytuje častěji u žen než u mužů. Prvním příznakem bývá náhlé zblednutí prstů. V důsledku nedostatečného okysličení začínají prsty modrat. Jakmile se člověk dostane do teplého prostředí, obnoví se krevní oběh a prsty zčervenají. Barevné změny bývají provázeny zvýšenou citlivostí, pícháním a pálením.





Raynaudova choroba : také se jí říká primární Raynaudův fenomén. V tomto případě nebývají příznaky tak vážné, takže není nutná speciální léčba. Vyskytuje se často u žen, mladých osob ve věku 20–30 let a lidí, kteří žijí v chladných klimatických podmínkách.

: také se jí říká primární Raynaudův fenomén. V tomto případě nebývají příznaky tak vážné, takže není nutná speciální léčba. Vyskytuje se často u žen, mladých osob ve věku 20–30 let a lidí, kteří žijí v chladných klimatických podmínkách. Raynaudův syndrom : neboli sekundární Raynaudův fenomén. Tento stav již souvisí s jinými primárními chorobami, které je nutné léčit. Konkrétně může jít o aterosklerózu, choroby pojivových tkání (sklerodermie), lupus, revmatoidní artritidu nebo syndrom horní hrudní aorty. Pokud není primární onemocnění léčeno, může dojít k trvalému poškození tkání a jiným závažným komplikacím. [ 7 , 8 , 9 , 10 , 11 ]

Horečka u dětí a studené končetiny

Rodiče malých dětí už se určitě několikrát setkali s tím, že jejich potomek stonal a měl vysoké horečky. Pokud má dítě horečnaté onemocnění, může mít v první fázi nemoci končetiny paradoxně studené jako led, přestože tělesná teplota překročí 38,5 °C a stále stoupá. Dítě se v tomto stavu třese, je mu zima a má potřebu být zabalené do přikrývky. Proto byste ho měli zabalit a v žádném případě se nesnažit teplotu srážet studenými zábaly.

Ty jsou vhodné až ve chvíli, kdy organismus dosáhne takové tělesné teploty, kterou vyhodnotí jako nejefektivnější na boj s nemocí. Jde o druhou fázi horečky, kdy už tělesná teplota nestoupá a dítěti začíná být horko. Odkopává peřinu, nechce být přikryté a končetiny začíná mít horké. [12, 13, 14, 15]

Co pomáhá na studené ruce?

Prokrvení prstů můžete podpořit hned několika úpravami zdravotního stylu. Tou první by měla být obměna jídelníčku. Cévám totiž prospívají potraviny obsahující rutin, jako jsou pohanka, chřest, slupky rajčat, jablka, broskve, nektarinky a zelený čaj. Pomáhají také teplé koupele, masáže a dostatek fyzického pohybu.

Rozhodně si ale na zahřátí nedávejte horký grog nebo medovinu. Alkohol vás vůbec nezahřeje, naopak může podpořit podchlazení. Po požití alkoholu se sice krátkodobě zvedne krevní tlak a cévy se rozšíří, teplo se z těla ale ztrácí a vnitřní teplota klesá. Mnohem vhodnější jsou horké čaje a potraviny, které mají na organismus prohřívací účinek. Patří mezi ně aromatická koření jako zázvor, skořice, pepř, chilli nebo kardamom.

Ledové končetiny mají také senioři, kteří tráví většinu času na lůžku a nemohou se už normálně hýbat. Těmto pacientům pomůže i lehké cvičení, konkrétně třeba cviky s rehabilitačním míčkem. Lepší prohřátí mohou zajistit masážní podložky, elektrická vyhřívací deka nebo gelové polštářky, které se nahřejí v horké vodě. [16, 17, 18, 19]