Při hypersomnii se neubráníte spánku během dne, i když v noci spíte dobře

Hypersomnie ovlivňuje pracovní, soukromý i společenský život. Jak se projevuje a co ji způsobuje? Dá se definovat jako neschopnost zůstat vzhůru a zachovat patřičnou ostražitost během dne, přestože má člověk dostatek, někdy i nadbytek, nočního spánku.

Kromě toho, že tento problém velmi negativně zasahuje do života v mnoha ohledech, zvyšuje také pravděpodobnost úrazu kvůli snížené pozornosti. Bývá častější u žen než u mužů a odhaduje se, že postihuje okolo pěti procent populace, některé zdroje však zmiňují i více než dvojnásobek. Obvykle bývá diagnostikována během dospívání nebo u mladých dospělých, průměrný věk bývá 17 až 24 let.

Přesná příčina zůstává neznámá. Vědci se zaměřují na možnost, že by v ní mohly sehrát roli neurotransmitery v mozku a mozkomíšním moku. Může jít rovněž o genetické vlivy, protože nadměrná denní spavost v rodinné anamnéze je přítomná až u 39 procent lidí s idiopatickou hypersomnií, tedy takovou nadměrnou spavostí, u které se nepodaří najít žádná příčina. Odborníci také zkoumají působení některých genů, které ovlivňují cirkadiánní rytmus a mohly by se lišit u lidí s hypersomnií.

Jaké symptomy se objevují u osob, které jí trpí?

Dalo by se říct, že hypersomnie není život ohrožující stav, ale může vést k vážným následkům, včetně nehod způsobených usnutím při řízení.

Hypersomnie může být příznakem mnoha různých zdravotních obtíží, od méně významných po závažná onemocnění, a lékaři ji klasifikují jako primární nebo sekundární v závislosti na základní příčině. Pokud se vyskytuje sama o sobě a nepodílí se na ní další onemocnění, jedná se o primární hypersomnii.

Jako primární hypersomnie jsou označovány čtyři stavy:

Jde o chronickou neurologickou poruchu, kterou způsobuje nízká hladina neurotransmiterů zásadních pro regulaci bdělosti, chuti k jídlu a vzrušení. Mezi hlavní příznaky narkolepsie typu 1 patří hypersomnie, kataplexie (náhlá svalová slabost), spánková paralýza a halucinace.

Má mnoho stejných příznaků s narkolepsií 1. typu, ale není vyvolána nízkým množství neurotransmiterů. Přesné příčiny tohoto stavu nejsou známy.

Jde o vzácnou neurologickou poruchu, charakterizovanou opakujícími se epizodami hypersomnie, objevují se také duševní poruchy a poruchy chování. Tento stav postihuje hlavně mladé muže.

Charakterizuje ji nadměrná ospalost, aniž by došlo k náhlé svalové slabosti. Přesné příčiny tohoto stavu nejsou známy, ale mohou být spojeny s narušením neurotransmiterů a predisponujícími genetickými faktory.

O sekundární hypersomnii jde v případě, že je způsobena jinými zdravotními obtížemi, léky, látkami, psychiatrickými onemocněními nebo nedostatkem spánku. Mezi nemoci a stavy, které mohou způsobit hypersomnii, patří epilepsie, hypotyreóza, obezita, obstrukční spánková apnoe, Parkinsonova choroba, deprese, sezónní afektivní poruchy, roztroušená skleróza a další. Hypersomnie může také vyplývat z traumatu hlavy, onemocnění centrálního nervového systému anebo nádorů.

Aby mohla být u pacientů diagnostikována hypersomnie, musí být u nich splněna následující kritéria:

Diagnostika se obvykle provádí ve specializovaných spánkových centrech za pomoci specifických testů a přístrojů.

Léčba závisí na tom, co způsobuje u daného jedince hypersomnii. Může dojít k předepsání léků a kontrole toho, zda fungují, jestli není třeba úprava dávky anebo přechod na jiný lék. Doporučovány jsou také změny životního stylu, tedy hlavně udržování dobrých spánkových návyků, jako je pravidelný spánkový režim, chození do postele ve stejný čas, odpovídající prostředí pro spánek (dobře větraná, chladnější tmavá místnost, správná matrace, pohodlné polštáře i pokrývka), dále omezení kofeinu a alkoholu před spaním a vyhýbání se nočním směnám.

Výsledek léčby rovněž závisí na příčině, která za hypersomnií u konkrétní osoby stojí. Někdy se doporučuje také psychoterapie nebo návštěva podpůrných skupin. Je dobré vzít s sebou na tato sezení své blízké.

Lidé s hypersomií jsou často mylně chápáni jako líní nebo nekompetentní a dostatek informací o jejich problému pomůže vylepšit vztahy s okolím a získat podporu. Léky a změny životního stylu mohou pomoci zlepšit určité příznaky u některých lidí s hypersomnií, avšak jiní pacienti nemusí dosáhnout úplné úlevy.

