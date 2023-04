Soud rozhodl, že výrobce rostlinných „mlék“ Soyka spotřebitele nemate

Jako první jsme vás před třemi lety informovali o tom, že společnost Nemléko musela změnit svůj název na Optimistic, protože až na jasně vymezené výjimky není možné, aby výrobci užívali pro rostlinné potraviny názvy, které jakkoliv „zavánějí“ mléčnou produkcí, natož se k ní odkazovali nebo se k této kategorii potravin připodobňovali.

A protože bylo Nemléko jen z rostlinných složek potravináři si na ně došlápli. „Já jsem také podal podnět výmazu ochranné známky, protože název Nemléko je poškozující a zavádějící,“ řekl tenkrát serveru Vitalia.cz šéf Českomoravského svazu mlékárenského, Jiří Kopáček.

A než aby šlo Nemléko do soudního procesu, změnilo název na Optimistic.

Státní potravinářská inspekce však neměla v hledáčku jen Nemléko (a to celých pět let), zajímala se i o českou společnost Soyka, která vyrábí produkty ze sóji a jejich „živočišné názvy“ prokládá hvězdičkou. A též užívá slovo mléko, jak by podle inspekce neměla.

Soyka vykasala rukávy a šla k soudu

Ještě v roce 2020 společnost Soyka uváděla na svém webu, že prodává „čerstvé mlčné výrobky v bio kvalitě ze 100 % organických sójových bobů“. A nabízela rostlinné produkty s názvy jako Čerstvé sójové Ml*ko plnotučné, Jog*rt Natural nebo Kef*r Natural.

Popisky s hvězdičkou na produktech zůstaly, ale výrobky už jsou na webu popsány jinak – Kef*r Natural je dnes Fermentovaný sójový nápoj Natural Kef*r a Čerstvé sójové Ml*ko plnotučné je Plnotučné sójové Natural M*lk.

Jak je to s užitím názvů mléko, smetana, podmáslí… Pro mléko a mléčné výrobky jsou podle evropské legislativy stanoveny vyhrazené názvy a podmínky jejich použití. Jedná se konkrétně o následující názvy: syrovátka, smetana, máslo, podmáslí, máselný olej, kaseiny, bezvodý mléčný tuk, sýr, jogurt, kefír, kumys, viili/fil, smetana, fil, rjaženka, rūgušpiens. Zákon nepřipouští ani různé hrátky s názvy, kdy výrobci nepoužijí přímo slovo mléko, jogurt a podobně, ale nějak je zaobalí: Pokud se vyhrazené názvy pro mléko a mléčné výrobky použijí v jakkoli odvozené nebo pozměněné formě, jako např. Sójové ml*ko, Sójová sm*tana, Sójový jog*rt, Joguart ap., pro označení čistě rostlinného výrobku atp., jež jsou i v této odvozené formě dostatečně srozumitelné průměrnému spotřebiteli. Zdroj: vyjádření mj. SZPI



Je možné, že k úpravě došlo právě proto, že se Michal Jeřábek, majitel Soyky, pustil do tři roky trvající soudní pře se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) o větu „Nesmím se jmenovat a nejsem mléko, ale vy mi tak říkat můžete“, která byla na obalu jeho rostlinného nápoje. A vyhrál. Podle soudního rozhodnutí tato věta spotřebitele nemate, což tvrdila SZPI.

Sójové mléko je možná ustálený pojem, ale legislativa hovoří jasně

„O označování rostlinných alternativ živočišných výrobků se vedou diskuse dlouho, regulace je přísná a občas se dá polemizovat i o tom, nakolik je výklad přijímaný ze strany správních orgánů (včetně ministerstva) racionální. Naštěstí ale Michal Jeřábek našel odvahu a dost sil s úředním šimlem bojovat. Soud uvedl, že považuje výklad potravinářské inspekce za nepřípustně zjednodušující a nezohledňující nejen celý stav věci, ale zejména účel právní úpravy,“ sdělil právní zástupce Michala Jeřábka Luboš Fojtík.





„Označení našich sójových výrobků, ve kterých je použita hvězdička, dostatečně odlišuje spolu s doplňkovými výrazy naše rostlinné výrobky od výrobků živočišných,“ myslí si Michal Jeřábek. Výzkum agentury IPSOS podle něj potvrdil, že lidé chápou, že se nejedná o mléko, ale jeho sójovou alternativu. „Názvy sójové, kokosové mléko jsou u lidí již běžně ustálenými pojmy,“ dodává. Ale legislativně to správně není, neboť mléko je jen produkt savců.

Je jedno malé vítězství vítězstvím pro ostatní?

Společnost Soyka považuje rozhodnutí soudu za malé vítězství pro další české značky a je pro ni jasným signálem, že proti obdobným postupům veřejné správy má význam se bránit.

„Nutí výrobce vymýšlet nové patvary, které jsou ještě více matoucí. Pro jogurt máme používat označení ‚dezert‘. Nikdo si ale nepředstaví, že jde o alternativu jogurtu, ale že dostane na vidličku nějakou dobrotu. Takže by se mohlo stát, že až se přežene stávající vlna pokut, přijde další a oni zase budou říkat, že klameme spotřebitele, protože ‚dezert‘ je přece něco úplně jiného než rostlinná alternativa jogurtu,“ komentuje Jeřábek.

Společnost Soyka tak věří, že rozhodnutí soudu bude mít pozitivní dopad na celý trh s rostlinnými výrobky a pomůže k lepšímu porozumění výhodám a rozdílům mezi živočišnými a rostlinnými produkty.