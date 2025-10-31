Lidé nad 74 let mají na preventivní koloskopii zdarma poslední dva měsíce

Prevence rakoviny tlustého střeva je zatím určena všem nad 50 let a kromě vyšetření krvácení do stolice každé dva roky znamená také co deset let bezplatnou koloskopii. Od ledna na ni nově dosáhnou už zájemci starší 45 let (o změně jsme informovali zde).
Změna pravidel prevence od ledna 2026 ale přinese také to, že plošná prevence se nově nebude týkat seniorů starších 74 let. Nyní program věkově omezený není.
V praxi to znamená, že pokud někdo, komu bude příští rok více než 74 let, má o bezplatnou prevenci zájem a v posledních deseti letech na koloskopii nebyl, má nejvyšší čas si o vyšetření říci. Stačí k němu žádanka od praktického lékaře nebo gynekologa. Preventivní koloskopii provádí gastroenterologické ambulance, kam je třeba se objednat.
Kdyby si ji někdo chtěl zaplatit sám, bez lékařského doporučení by za ni dle pracoviště dal dva až čtyři tisíce korun, výjimečně i více.
Když už letos není místo…
Jenže, co když se dá objednat až na příští rok, protože dřívější termíny jsou obsazené? U prevence nic neobvyklého. Třeba lékaři na II. interní klinice FN Olomouc nyní objednávají za dva až tři měsíce.
V takovém případě má zájemce ve věku 74 let či starší o screening dvě možnosti.
První je podívat se na mapu do prevence zapojených pracovišť na webu screeningu kolorektum.cz a obvolat jich v okolí bydliště více, protože lhůty se u pracovišť liší. Ostatně, i v Olomouci se brzy nebude čekat tak dlouho.
Aktuálně vybavujeme novou vyšetřovnu, která čekací doby o něco zkrátí, informoval mluvčí FN Adam Fritscher.
Jedná se o půlroční přechodné době
Druhou možností je nechat si ještě letos vystavit žádanku, do konce roku se objednat a na samotné preventivní vyšetření přijít až příští rok. I v takovém případě pravděpodobně zdravotní pojišťovny vyšetření uhradí.
Diskutuje se o možnosti přechodného období v délce půl roku, které by umožnilo uhradit preventivní kolonoskopii i lidem, jež splnily podmínky programu ještě před koncem roku, ale samotné vyšetření absolvují až v roce následujícím, říká pro Vitalia.cz Karel Hejduk, vedoucí Národního screeningového centra. Centrum bude o konkrétní podobě a rozsahu přechodného období ještě jednat se zdravotními pojišťovnami.
Metodika screeningu explicitně neřeší, jestli je rozhodující datum vystavení žádanky, nebo datum provedení vyšetření, protože v popisu výkonu je pouze uvedeno ‚ve věku 50–74 let‘, popisuje mluvčí Oborové zdravotní pojišťovny František Tlapák. A upozorňuje, že třeba OZP si nová pravidla vykládá tak, že prevenci může postoupit zájemce do 75. narozenin, tedy že se vztahuje na lidi ve věku 74 let + 364 dní.
Nicméně i po změně pravidel pro screening rakoviny tlustého střeva a konečníku stále platí, že pokud vyšetření navrhne lékař kvůli zdravotním problémům, pojišťovny jej proplatí bez ohledu na věk. V těchto situacích totiž nejde o prevenci a pravidla pro úhradu se pro pacienty nemění.