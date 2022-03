900 případů nákazy chovatelů v Británii

Mražené myši neboli krmní hlodavci jsou rozšířeným krmivem pro mnoho zvířat chovaných v domácnostech, ale také třeba v zoologických zahradách. Jako potrava slouží pro hady, dravé ptáky, ryby a šelmy. Používají se také jako doplněk stravy pro tato zvířata.

Podle informací zveřejněných FSA došlo ve Velké Británii od prvního nahlášení ohniska nákazy v roce 2015 dosud k téměř 900 případům onemocnění salmonelou ve spojení s uvedeným druhem krmiva.

Salmonelóza je bakteriální onemocnění, které postihuje střeva. Bakterie rodu Salmonella se mohou přenášet z nakažených zvířat na lidi nebo konzumací kontaminovaných potravin nebo vystavením kontaminovanému prostředí a následně vyvolat onemocnění – salmonelózu.

„Sledovaná nákaza bakterií salmonelou v UK byla spojena se specifickými produkty z mražených myší. Úřad FSA zařídil stažení zjištěných závadných produktů. Vzhledem k tomu, že závadné produkty nebyly pouze od jednoho dodavatele, úřad FSA pokračuje v šetření původu nákazy a informace průběžně aktualizuje,“ uvádí web Bezpečnost potravin. Podle dřívějších informací Státního zdravotního ústavu byly v minulosti infikované mražené myši vyváženy i do dalších zemí, například Německa či Polska, Česká republika mezi nimi nebyla uvedena.

V ČR není podobný případ známý

Mražení hlodavci se coby krmivo používají i u nás, ministerstvo zdravotnictví podobné případy nákazy neeviduje a odkazuje na Státní veterinární správu (SVS). Ta pro server Vitalia.cz uvádí, že mražení hlodavci jsou určeni zejména ke krmení plazů nebo dravců, tedy spíše pro úzkou skupinu chovatelů:

„Je nutné zdůraznit, že mražené myši nejsou klasifikovány jako krmivo pro zájmová zvířata, u kterých musí být garantována zdravotní nezávadnost, jež kontrolují i krajské veterinární správy formou odběru vzorků. Vzorky mražených myší proto SVS běžně neodebírá,“ říká Petr Majer, zástupce tiskového mluvčího SVS. To znamená, že dozorovými orgány není sledován stav tohoto druhu krmiva.

Z vnitřního informačního systému SVS přesto vyplývá, že v letech 2016 a 2017 vyšetřila po jednom vzorku mražených holátek myší a potkanů sloužících jako krmivo na přítomnost salmonel – a to oba s vyhovujícím výsledkem. „Stejně tak, pokud by krajská hygienická stanice měla podezření, že se člověk nakazil z krmiva pro hady, určitě by to se SVS řešila. Žádný takový případ však v uplynulých letech neevidujeme,“ doplňuje Petr Majer.

Nicméně i u nás podle veterinářů platí, že opatrnost je na místě.

Rady rodičům a opatrovníkům dětí manipulujících s krmivy a zvířaty

FSA a další úřady varují chovatele, aby byli zvláště opatrní při manipulaci se zmrazenými hlodavci včetně myších produktů a jejich obalů kvůli možnému riziku nákazy salmonelou. K těmto zásadám se přidává i česká veterinární správa:

„Jak již zaznělo, myši jsou určeny pro úzkou skupinu chovatelů, kteří by měli dbát základních hygienických pravidel. Tedy podávat je buď v rukavicích, anebo si důkladně mýt ruce teplou vodou a mýdlem či běžně dostupnými dezinfekčními prostředky (ideálně oboje),“ uvádí základní pravidla Petr Majer.

FSA zdůrazňuje, že chovatelé by si měli důkladně mýt ruce mýdlem a vodou ihned po kontaktu, když manipulují nejen s produktem, ale také s plazy a souvisejícím vybavením, kvůli riziku onemocnění.

Během zjištěných infekcí bakterií Salmonella v Británii byly postiženy zvláště děti. Úřad FSA proto apeloval na rodiče a opatrovníky, aby se ujistili, že si všichni důkladně umyjí ruce teplou mýdlovou vodou pokaždé, když manipulují se zmrazenými myšmi a krmí jimi své mazlíčky, aby se snížilo riziko onemocnění salmonelou. Podrobnější doporučení pro chovatele cituje Státní zdravotní ústav:

Doporučení ke snížení rizika salmonelové infekce Při manipulaci s plazy doporučuje PHE (Public Health England) jejich majitelům: vždy si umýt ruce mýdlem a vodou ihned po manipulaci s plazem, jeho klecí nebo jakýmkoli dalším zařízením (např. bazény, ve kterých jsou namáčeni);

rozmrazovat zmrazené krmivo na novinách nebo papírových kuchyňských utěrkách nejlépe přes noc a odděleně od potravin a povrchů, které jsou určeny k přípravě jídla;

vyhnout se rozmrazování krmiva v teplé vodě nebo v mikrovlnné troubě, což může vést k riziku křížové kontaminace;

vždy si umýt ruce mýdlem a vodou ihned po krmení plazů, zvláště po manipulaci se syrovými (zmrazenými nebo rozmrazenými) myškami, potkany nebo kuřátky;

zajistit, aby všechny povrchy, které přicházejí do styku s rozmrazeným krmivem, byly poté důkladně očištěny;

nejíst a nepít při manipulaci s plazem nebo jeho krmivem a souvisejícím vybavením;

vždy zajistit, aby děti nepřišly svými ústy do styku s plazem nebo s objekty, se kterými byl plaz v kontaktu, umýt dětem ruce mýdlem a vodou neprodleně potom, co manipulovaly s plazem nebo s ním souvisejícími objekty (zařízeními);

zamezit výskytu a pohybu plaza v místnostech, které slouží k přípravě a konzumaci jídla;

vymezit části domu, ve kterých se může plaz volně pohybovat;

nepoužívat kuchyňské dřezy ke koupání plazů, k mytí klecí nebo vybavení (zařízení) nebo rozmrazení krmiva, a pokud použijete umyvadlo nebo vanu, musíte je poté důkladně vyčistit dezinfekčními prostředky;

likvidovat odpadní vody, výkaly a moč plazů do záchodu (toalety), nepoužívat k tomuto účelu umyvadlo (dřez) nebo vanu. Zdroj: Státní zdravotní ústav

Hygiena jako prevence salmonelózy je důležitá nejen u chovatelů

„Jak vivárium, tak i místa, kde se plazi mohou vyskytovat, mohou být kontaminovány salmonelou. Proto je třeba dodržovat správnou hygienu. Pokud chovatelé nebo jiní členové rodiny onemocní s příznaky, jako je průjem, bolest břicha a horečka, mají kontaktovat svého lékaře,“ uvádí Bezpečnost potravin. Hygiena je důležitá i po projevech nákazy, aby se nemoc nešířila dále. „Pokud má někdo příznaky střevního onemocnění, je důležité, aby si pravidelně myl ruce a vyhnul se přípravě jídla pro ostatní. Do práce nebo do školy se nemá jít dříve než 48 hodin po odeznění příznaků, aby byla snížena pravděpodobnost přenosu infekce.“

Zdrojem nákazy salmonelou jsou infikovaná zvířata a jejich produkty. K přenosu onemocnění dochází alimentární cestou, tedy konzumací potravin a tekutin, které jsou kontaminované bakteriemi rodu Salmonella. Další možností je přímý kontakt s nakaženými zvířaty či s nemocnými osobami. V ČR byly v posledních letech zaznamenány případy hromadné nákazy například z nedostatečně upravených potravin, spíše ojediněle se objeví produkty se salmonelou v tržní síti. „Salmonely lze zničit dostatečným tepelným zpracováním potraviny. Důležité je také dodržování hygieny při přípravě pokrmů a před konzumací jídla,“ uvádí veterinární správa.