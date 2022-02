Po kousnutí psem v ČR vzteklina nehrozí, amputace někdy ano. Co dělat, když kousne pes

Nejohroženější skupinou jsou malé děti

Čísla od výrobců krmiv potvrzují, že Češi stále patří mezi početné chovatele psů. Jenže to kromě radosti s sebou přináší také starosti. Podle statistik Státního zdravotního ústavu (SZÚ) psi v posledních 10 letech zranili člověka v 8503 případech. „V posledních letech jde o cca 600 až 900 případů ročně, poslední dva roky mají nižší počty zřejmě i v souvislosti s omezeními kvůli covidu-19,“ uvádí mluvčí SZÚ Štěpánka Čechová.

Pes v ČR způsobuje člověku zranění ze zvířat vůbec nejčastěji. Ve studii, kterou SZÚ před lety provedl na vybraných pražských školách, uvedlo téměř 40 % žáků, že do 12 let svého věku bylo pokousáno psem, přičemž čtvrtina těchto zranění vyžadovala lékařské ošetření. Často se jednalo o vlastního nebo známého psa.

Právě děti jsou v případě zranění psem zvlášť ohroženou skupinou – kvůli jejich výšce je u nich častější pokousání nejcitlivějších částí těla. „Až dvě třetiny všech úrazů vzniklých pokousáním psem u dětí do 4 let představují poranění hlavy a krku. U starších dětí bývají nejčastěji postiženy končetiny, a to především ruce. Druhé místo zaujímají poranění hlavy a krku a za nimi následují úrazy trupu,“ popisuje Anna Niklová z Centra podpory veřejného zdraví SZÚ.

Pokud psí kousnutí končí smrtí, je to nejčastěji u malých dětí, kterým pes poranil hlavu nebo krk. Příčinou je totiž vykrvácení z hlavních tepen, které se v těchto oblastech nacházejí.

Psí kousnutí je nebezpečné kvůli bakteriím

Jak SZÚ upozorňuje v příručce s názvem Aby pes nekousl, poranění psem může vést také k vážným infekčním nemocem. Například v jedné z pražských nemocnic nedávno ošetřovali 28letého muže, který přišel pod kolenem o nohu. Došlo u něj k infekci, kterou se lékařům nepodařilo zastavit. Aby se nerozšířila do celého organismu, amputovali mu část končetiny.

„U psího kousnutí jde vždy o mechanické poranění kůže, podkoží i hlubších tkání – svalů, kloubů, vazů, cév, kostí. Poranění se může infikovat různými bakteriemi, které jsou přítomny v ústní dutině zvířete, a může dojít k zánětlivé komplikaci,“ uvádí lékařka Věra Štruncová z Neuroinfekční a antirabické poradny Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny FN a LF UK Plzeň.

Každé, i minimální škrábnutí zuby psa je proto podle SZÚ nutné považovat za velmi nebezpečné.

Hlavním patogenem, který způsobuje následnou infekci, je podle SZÚ Pastereulla multocida. U infekcí způsobených psím kousnutím jde ale také o stafylokoky, streptokoky nebo korynebakterie. Infekce se projevuje otokem, bolestí a může vést k abscesům, meningitidě, pneumonii nebo sepsi.

Kromě vykrvácení a infekce může psí kousnutí způsobit poškození vnitřních orgánů, deformace pohybového aparátu nebo závažné kosmetické následky. A i v případech, kdy zuby nezanechají viditelné stopy, není vyhráno. Útok psa totiž může spustit posttraumatickou stresovou poruchu.

Naopak riziko vztekliny je v ČR mizivé, byť trvá povinnost majitelů psů nechat zvířata pravidelně očkovat proti této nemoci. „Od roku 2004 není třeba profylaxe vztekliny, protože se v ČR díky očkování lišek vzteklina u zvířat nevyskytuje,“ upozorňuje lékařka Věra Štruncová.

Pokousání psem jde téměř vždy předejít

Nepříjemnosti spojené s napadení psem jsou přitom často zcela zbytečné. Věra Štruncová poukazuje na to, že každý může svým chováním a jednáním předejít pokousání psem i dalším možným komplikacím. Stejně hovoří také odborníci ze SZÚ. V příručce Aby pes nekousl lze proto najít i řadu praktických rad.

Dodržet teoretické rady ve chvíli, kdy bezprostředně útok psa hrozí nebo nastal, ale může být obtížné. Je proto vždy lepší se podobným situacím vyhnout. V případě majitelů psů tím, že pes ovládá základní povely a jeho chování majitel kontroluje a zvládá. Třeba tím, že zvíře je na vodítku odpovídající délky a má fixační náhubek.

V případě lidí v okolí psa by pak mělo platit, že pes by neměl být provokovaný nebo by se na něj nemělo sahat bez svolení majitele. Dobré není ani před cizím psem utíkat. Pozorní by pak měli být zejména rodiče malých dětí. Dítě by se psem nikdy nemělo zůstat samo, a to ani když zvíře zná. Odborníci SZÚ pak upozorňují, že v žádném případě neplatí rčení, že pes, který štěká, nekouše.