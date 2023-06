Řetězce s potravinami prodlužují otevírací dobu. Jeden nastálo, další dočasně

Zatímco například švédský řetězec s nábytkem Ikea už dvakrát (v roce 2013 a v roce 2022) za své působení na českém trhu zkrátil otevírací dobu svých obchodů, a to z původních 22 hodin na 20 hodin, maloobchodní řetězce jdou opačnou cestou. Které prodlužují svou otevírací dobu a proč?

Lidl průkopníkem v prodlužování

„Od 1. června se prodlouží otevírací doba u více než 250 z celkových 316 prodejen Lidl. Společnost chce tímto krokem vyjít vstříc svým zákazníkům, kteří mají stále větší zájem o nákupy ve večerních hodinách. Otevírací doba se u vybraných prodejen napříč Českou republikou prodlouží o jednu hodinu,“ ohlásil před časem Tomáš Myler, tiskový mluvčí Lidlu.

V praxi to znamená, že valná část prodejen má otevřeno do 21 či 22 hodin, v centru Prahy, v ulici Na Příkopě, se prodává do 23 hodin.

Řetězec chce tímto krokem vyhovět zákazníkům, kteří z nejrůznějších důvodů nestíhají klasickou otevírací dobu či jim vyhovuje nakupovat až v pozdějších večerních hodinách. Podle našich informacích se jedná o změnu nikoli dočasnou přes léto, ale stálou.

I Penny nabídne delší možnost nákupu

Jen pár dní poté, co ohlásil změnu otevírací doby Lidl, přišlo s prodloužením doby, po kterou budeme moci nakupovat, i Penny. Prodloužení otevírací doby se ale týká jen hrstky z více než čtyř set prodejen, a dle vyjádření řetězce jde navíc o změnu dočasnou, která vydrží jen do konce září.

„V letních měsících tradičně reagujeme na prázdninový režim mnoha rodin, které si potřebují nakoupit v místě dovolené i po celodenních aktivitách. Máme dlouhodobě vytipované prodejny, kde lidem, kteří do jejich okolí míří za odpočinkem, vycházíme vstříc a v tomto období prodlužujeme otevírací dobu každoročně,“ říká Marian Olajec, vedoucí oddělení prodeje Penny.





Prodejny Penny s prodlouženou otevírací dobou do 21:00 hodin – 1. 6. až 30. 9. 2023:

Odry, Nádražní 293/20

Fulnek, U Sýpky 280

Hustopeče, Brněnská 377/55

Frenštát pod Radhoštěm, Pod Šenkem 1906

Velká Bystřice, ČSA 987

Karolinka, Vsetínská 414

Tišnov, Nádražní 1797

Strážnice, Veselská 1868

Ledeč nad Sázavou, Koželská 1303

Votice, U autobusového nádr. 935

Zruč nad Sázavou, 1. Máje

Ústí nad Labem – Střekov, Železničářská 1602/ 7

Libochovice, Havlíčkova 859

Doksy, Sokolská 924

Holice, Hradecká 1122

Třebechovice, Žižkova 1378

Týniště nad Orlicí, Mostecká 14

Kralovice, Žatecká 946

Blovice, Setecká

Český Krumlov, 5. Května

Suchdol nad Lužnicí, Tyršova

Kaplice, Na Vyhlídce 734

Stříbro, Benešova 1442

Ostatní o změně neuvažují

Albert má otevřeno běžně do 22 hodin, někde do půlnoci

„Otevírací doba odpovídá potřebám našich zákazníků a je nastavena tak, aby si mohli dobře a pohodlně nakoupit tak, jak jsou zvyklí,“ řekl nám Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

Všechny jejich hypermarkety mají standardně nastavenou otevírací dobu do deseti hodin, ve vybraných prodejnách je pak otevírací době prodloužena až do večerních hodin do jedenácti, či dokonce do půlnoci. Týká se to například pražských prodejen v Atriu Flora, Pasáži Zlatý Anděl, na Můstku či brněnské Nádražní ulici. „Aktuálně o plošných změnách otevírací doby neuvažujeme a případné změny v jednotlivých prodejnách komunikujeme zákazníkům prostřednictvím webových stránek,“ dodal Jiří Mareček.

Globus má otevřeno do 21 hodin, někde do 22 hodin

Standardní doba hypermarketů Globus je klasicky od 7 do 21 hodin, výjimkou je Globus Černý Most v Praze, který má otevírací dobu od 7.30 do 22 hodin. Změny zde neplánují.

Kaufland i Tesco zůstanou otevřeny, jak jsou

„Kaufland neplánuje měnit provozní dobu našich prodejen,“ uvedla za firemní komunikaci Kauflandu Renata Maierl. V nadcházejících měsících, tedy během léta, se neplánuje posunutí otevírací doby o hodinu či dvě ani v Tescu. „Provozní doba zůstává stejná jako v jiných ročních obdobích,“ uvedl pro Vitalia.cz mluvčí Tesca Michal Kuzmiak.