Hygiena není samozřejmost. Rekonstrukce centra v Kladně pomůže rodinám i lidem v sociální nouzi

Hygiena jako součást prevence zdravotních problémů
Dostupnost hygienického zázemí má přímý vliv nejen na kvalitu života, ale také na zdravotní stav jednotlivců i rodin. Pravidelná osobní hygiena, možnost praní oděvů nebo udržování čistého prostředí pomáhají předcházet šíření infekčních onemocnění, kožních problémů i dalším zdravotním komplikacím.
Pro osoby v sociálně složité situaci však mohou být právě tyto běžné potřeby obtížně dostupné. Významnou roli proto hrají organizace, které vedle sociální pomoci poskytují také potřebné hygienické zázemí.
Azylový dům pomáhá nejen svým klientům
Azylový dům Českého červeného kříže v Kladně poskytuje ubytování rodinám v nouzi a zároveň nabízí služby podporující jejich návrat k samostatnému životu. Součástí zařízení je také hygienické centrum, které využívají nejen obyvatelé azylového domu, ale i další lidé, jejichž finanční situace jim neumožňuje využívat komerční služby.
V posledních letech však původní prostory přestávaly vyhovovat rostoucím potřebám zařízení. Hygienické centrum bylo naposledy renovováno v roce 2009 a postupně přestalo dostačovat jak kapacitně, tak technicky.
Kompletní modernizace po více než deseti letech
Díky dlouhodobé podpoře společnosti Procter & Gamble se nyní podařilo realizovat kompletní rekonstrukci centra. Modernizace zahrnovala obnovu prostor, nové vybavení i vytvoření bezpečnějšího a komfortnějšího prostředí pro rodiny s dětmi.
Podpora navázala na několik projektů realizovaných v posledních dvou letech. V roce 2024 přispěla společnost na rekonstrukci prostřednictvím vlastní iniciativy, o rok později následoval projekt ve spolupráci s obchodním řetězcem Albert, během něhož se podařilo vybrat téměř 400 tisíc korun.
„Hygiena a pohodlí domova, včetně osobní hygieny, jsou klíčovou součástí našeho podnikání. Jsem velmi ráda, že jsme mohli přispět k rekonstrukci tohoto centra, které pomáhá rodinám v těžkých životních situacích. Spolupráce s Českým červeným křížem je pro nás nesmírně důležitá a jsme hrdí, že společně dokážeme vytvářet skutečnou a smysluplnou změnu,“ říká Yvette Krubl, Corporate Communications Manager společnosti Procter & Gamble.
Sociální služby mají význam i pro veřejné zdraví
Odborníci dlouhodobě upozorňují, že dostupnost základních hygienických podmínek je jedním z faktorů, které ovlivňují zdravotní stav populace. Sociální služby poskytující hygienické zázemí tak nepředstavují pouze pomoc jednotlivcům, ale přispívají také k prevenci zdravotních rizik v širší komunitě.
Rekonstrukce hygienického centra v Kladně je příkladem projektu, který propojuje sociální pomoc s podporou zdraví a důstojného života. Modernizované prostory budou sloužit rodinám i jednotlivcům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, a pomohou jim překlenout období, kdy je i přístup k základní hygieně výzvou.