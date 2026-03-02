Ve špičkových restauracích se dá díky festivalu najíst za půlku. Za menu zaplatíte 490 či 790 korun

Rezervace na jarní festival část dalšího ročníku festivalu Restaurant Week už se otevřely. Těšit se letos můžete na několik velmi zajímavých ingrediencí.
V hlavním městě se zapojuje kolem sedmdesáti restaurací, v Brně a Ostravě kolem dvacítky. Heslo festivalu zní “From foodie to foodie”. Festival RestaurantWeek® potrvá od 17. března do 22. dubna. Vstupenky se prodávají na stránkách www.restaurant-week.cz za 490 nebo 790 korun plus rezervační poplatek.
Restaurace si podle organizátorů opět připravily skvělá menu. A zákazníci tak mohou využít výhodné ceny, které zůstávají stejné jako loni – čili 790 nebo 490 korun (plus rezervační poplatek 79 nebo 49 korun).
Získáte tak gastronomický zážitek, jehož cena je o 40 nebo i 50 procent nižší, než kdybyste šli mimo festival, říká Anna Grosmanová alias blogerka Foodpioneer, která tento celosvětově úspěšný festival do Česka přivedla.
Anna Grosmanová zároveň připomíná, že
menu je král, a tak nezáleží ani tak na tom, jak je restaurace vyhlášená, ale jak sestaví meníčko. Proto se Anna Grosmanová jako velká milovnice jídla letos rozhodla meníčka vybrousit k opravdové dokonalosti.
Prvních třicet restauracemi odevzdaných meníček jsme s týmem RestaurantWeek® pečlivě prošli a společně s kuchaři vylepšili, tak aby se bylo ještě víc nač těšit. A věřte mi, kuchaři nemají zrovna dvakrát v lásce, když jim někdo “vrací” meníčko. Ale my to děláme hlavně pro vás, chceme totiž, abyste byli z nabídky nadšení, dodává Anna Grosmanová.
Nebojte se ale, i později odevzdaná menu tým pečlivě zkontroloval.
Jen už nebylo tolik času si hrát, vysvětluje šéfka festivalu. Důraz letos podle ní kladli na výjimečné suroviny a hlavně na to, aby hosté okusili něco, co normálně není k mání.
Ingredience jarní edice
A jaké výjimečné suroviny budou? Korálovec ježatý, softshell neboli tenkostěnný krab, sherry a koňakové omáčky, šneci a hadí mord španělský neboli černý kořen.
Korálovec ježatý (Hericium erinaceus)
Tato velmi neobvyklá a překrásná houba je dodnes na restauračních meníčkách vzácností. Její sběr v přírodě je v Česku zakázán, ale vcelku dobře se jí daří na substrátu. I přesto je velmi ceněná a pro českého houbařského strávníka dosud neobjevená. Těšit se na ni můžete například v Art Restaurant Mánes, kde si ji pro vás připravili jako předkrm: grilovaný korálovec ježatý, houbové pyré, ragů, marinovaná polnička, lanýž a petrželový olej.
Tenkostěnný krab (Softshell krab)
Tuto surovinu si doma jen tak nepřipravíte. Když se usmaží, může se jíst celý a hosté ho stejně jako další mořské plody milují. V restauraci Sansho si ho můžete dát v podobě předkrmu společně s wasabi majonézou v nadýchaném bao bunu.
Sherry a koňakové omáčky
Češi milují omáčky a naše restaurace moc dobře pochopily, že i zde je třeba se stále se zvyšujícími nároky našich hostů držet krok. Letos se opravdu roztrhl pytel s koňakem a sherry. V Dejvické 34 můžete ochutnat například pomalu vařenou chobotnici s koňakovou humří omáčkou, topinambury a ragú z rajčat datterino napoletano.
V restauraci Bílá kráva připravili stařený beef spider steak s maldonskou solí-restované zelené fazolky, žampiony a brambůrky grenaille na slanině z mangalice přelité omáčkou demi glace s brandy z jejich palírny Radlík.
A jestli to ještě stále není ono, co takhle vyzkoušet vyhlášený The Monkey bar? Plněné cannelloni s jemnou kuřecí náplní a foie gras, zapečené krémovým parmazánovým bešamelem podávané se smržovou omáčkou se sherry.
Portskou omáčku má připravenou i Garden’s Restaurant, který tradičně patří mezi naše nejoblíbenější. Ochutnejte dančí filet mignon s foie gras pralinkou, černý lanýž, bramborovo-kaštanové pyré, portská omáčka s višněmi.
Šneci
Šnek patří na českou slavnostní tabuli už od 19. století. Ostatně hotel Šroubek, dnešní W by o tom mohl vyprávět. A proto máme velkou radost, že se letos šneci konečně objevili i na festivalovém menu. Dát si je můžete opět ve formě předkrmu v restauraci Zinc, v hotelu Hilton, kde nabízejí šneky v oplatce, bylinkové máslo a květákové pyré.
Černý kořen (hadí mord španělský)
Podle znalosti černého kořene poznáte gurmána a obvláště takzvaného lokálovora. Je to zvláštní poddruh foodieho, který se specializuje na místní a mnohdy i sezónní zeleninu, nebo tuzemskou produkci. Černý kořen je unikátní nejen svým vzhledem, ale i oříškovou chutí. Jeho dostupnost je velmi omezená, a proto nám dělá možná ještě větší radost než šneci. Na menu se objevuje v restauraci The Artisan s tímto popisem: krém z černého kořene, puding z medvědího česneku, makový chips.
Najdete ho i na menu v restauraci Le Grill v Grand Mark Hotelu Prague: zauzený celer pečený v solné krustě, černý kořen, kaštany, kešu. topinambur, gel z fermentovaného křenu a jablek s chipsy z celeru.
Co stojí za vyzkoušení?
Šéfkuchař Michal Horváth na tiskové konferenci v restauraci Monastiq hotelu Mandarin Oriental představil své menu. To je poprvé na festivalu pětichodové. Vedle amuse bouche, který na festivalu připravuje víc šéfkuchařů, zařadili ještě takzvaný mezichod. Ochutnat tak můžete toto dokonalé menu:
Menu A
- Amuse – bouche: cibulový košíček, karamelizovaná cibule, aioli z černého česneku, bylinky
- Předkrm (starter): hráškový krém, slaninová drobenka, pošírované vejce
- Intermezzo (mezichod): granny smith sorbet, pomerančová kůra, verbena
- Main course (hlavní chod): dušená vepřová líčka, nakládané banánové šalotky, růžičková kapusta, omáčka soubise, redukce z červeného vína, vepřové škvarky
- Dezert: čokoládová ganache, feuilletine, višňový sorbet
Vegetariánská varianta se liší hlavním chodem: pečená červená řepa, nakládané banánové šalotky, růžičková kapusta, omáčka soubise, zeleninový demi-glace
Líčka jsou z divočáka uloveného v křivoklátských lesích a sorbet z jablka z pomerančovou kůrou zdejší tým připravil s ohledem na “no waste” filozofii.
Při snídaních v našem hotelu totiž vzniká velké množství odpadu z pomerančů, které hostům vymačkáváme na snídani. A tak jsme je využili, říká Horváth. Sám si už koupil několik poukazů na festival, aby se podíval, co dokáže konkurence. A kam se podívá určitě?
Manželka nám vybrala Spojku Karlín, prozradil.
A kam doporučuje zajít během festivalu jedna z jeho ambasadorek herečka Markéta Hrubešová?
Snažím se hledat novinky, ale mám také své stálice. Loni jsem vyzkoušela restaurace Di Nuovo, ale stejně jako loni se chystám do Dejvická 34, která má na menu hovězí tatarák z vyzrálého krku s domácím kečupem, černou česnekovou majonézou a uzeným aroma a také pomalu vařenou chobotnici s humří koňakovou omáčkou. Ta je ostatně tutovkou na každém menu festivalu, říká Markéta Hrubešová. Právě Dejvická 34 patří spolu s restaurací Next Door Zdeňka Pohlreicha mezi nejrychleji vyprodaná místa.
Co si dát v Brně a Ostravě
Veronika Kocourková, která má na starosti Brno říká, že radost ji v jejím městě dělá hlavně to, že hosté jsou spokojení a vrací se. Před třemi lety se zapojilo jen sedm restaurací, letos je jich třikrát víc, a to včetně těch oceněných průvodcem Michelin a Gault & Millau. Patří sem například Grand palace nebo Corint wine bar. Vegetariáni si přijdou na své v Bruno kafe. A pokud chcete spojit gastro s wellness, zajeďte si do Maximus Resort, kde je kromě vyladěného menu velkým lákadlem dezert mousse z bílé čokolády, černý rybíz, kokos.
Jan Petrus, city manažer z Ostravy, láká na 16 restaurací. Festival v tomto městě, kde to obor gastro nemá úplně snadné, přináší rekordních 32 degustačních menu o třech chodech s koktejlem zdarma. Na své si přijdou milovníci řecké, španělské, asijské i české kuchyně, ale také fandové úplné exotiky. Klokaní steak za lidových 490 korun plus rezervační poplatek nabídne Golf Park Lhotka.
V Abrazu to bude zářit španělským sluncem, pod nímž vám naservírují specialitu z Valencie, mělkou pánev s rýží a mořskými plody s názvem paella de marisco. Úplnou novinkou je pak účast vyhlášené restaurace U Nás Doma z Vratimova, která se už přes dva roky prezentuje špičkovou českou i mezinárodní kuchyní. Dalšími želízky v ohni budou Prostorica, která na podzim brala zlato za nejvíc prodaných degustačních menu ze všech zúčastněných, nebo bistro MOSS, které u hostů bodovalo na jaře 2025.