Do Prahy dorazil festival dobrého jídla, který je populární v New Yorku i v Londýně

První ročník Restaurant Week festivalu v České republice se koná od 12. do 23. dubna. Podle organizátorek je cílem, aby speciální menu, které restauratéři pro tuto akci připraví, bylo dostupné pro širokou veřejnost.

Tomu také odpovídá cena: 790 korun na osobu za tři chody zahrnující předkrm, hlavní jídlo a dezert, na které budou návštěvníci mít vždycky 90 minut. Jídlo bude většinou v nabídce i ve vegetariánské, někdy dokonce ve veganské verzi.

Festival se hlásí k trendu zero-waste, tedy bez zbytečného odpadu – k tomu by měl přispět systém předběžných rezervací s výběrem několika pevně daných menu. V každé restauraci jsou v nabídce vždy dvě – díky čemuž by nemělo jídlo zbývat a vyhazovat se.

Historie festivalu Restaurant Week Restaurant Week se koná po celé Evropě a v USA už od roku 1992

Každoročně ho pořádají v New Yorku, Chicagu, Londýně a dalších městech

Letos se poprvé dostal i do Prahy

Cílem je oslavit jedinečné gastronomické zážitky, letos pod heslem #JidloNevychaziZMody

Proč právě tento název, kdy název week neboli týden evokuje spíše nějakou událost ze světa módy? Není to náhoda. Podniky, které jsme pečlivě vybrali, mají být jako modelky na přehlídce. Prostě mají ukázat to nejlepší, co momentálně frčí, co se nosí a jaké jsou trendy, říká Anna Grosmanová, organizátorka české varianty světového festivalu a Foodblogerka roku 2022, známá jako @foodpioneer. Festival pořádá spolu s Food stories Agency.

Podle Grosmanové má akce být zároveň oslavou jara. Za poslední roky jsme si kvůli covidu, válce a také inflaci odvykli chodit do restaurací. Ony ale nezmizely, pořád odvádějí skvělé řemeslo a my bychom to chtěli lidem připomenout. Vrátit je ke krásně prostřeným stolům a nabídnout jim, aby se skvěle, ale také výhodně najedli, dodává foodblogerka, která potravinářství vystudovala na univerzitě a jako jedna z mála se věnuje zejména tomu, odkud jídlo pochází a jak se vlastně dostává na náš stůl.

Do prvního českého Restaurant Weeku se zapojilo pětadvacet pražských restaurací, mezi nimiž jsou podniky tradičně české i ty s mezinárodní kuchyní, stejně jako různá nová trendy bistra. Najíst se tak budete moct nejen v Pohlreichově restauraci Next Door, ale třeba v autentickém vietnamském bistru Nhà hai hành, které se účastní Souboje restaurací v TV Nova. V nabídce je dále například Sansho, Gourmet Pauza, restaurace hotelu Alcron, vinohradský podnik Aromi, karlínská Sanduga Fusion Restaurant, na americkou kuchyni zaměřený Dock House, La Bodeguita del Medio, mexická Las Adelitas a další.





Výhodou podle organizátorek je, že výborné jídlo si hosté budou moci vychutnat za zvýhodněnou cenu, na niž by se v nich při běžné návštěvě nedostali. Víc informací o Restaurant Week festivalu a seznam všech zúčastněných restaurací najdete na oficiálních stránkách www.restaurant-week.cz.

Co se taky bude servírovat na Restaurant Week