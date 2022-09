Děti mohou dostat vakcínu proti chřipce, která nebolí. Očkování má smysl, tvrdí lékaři

Ačkoli zatím nikdo nedokáže s jistotou říct, jak silná bude během zimy vlna chřipky, odborníci opět doporučují se proti nemoci očkovat a to včetně dětí.

Malé děti by měly být jednou z prioritních skupin pro očkování proti chřipce, říká jednoznačně například jindřichohradecký pediatr a vakcinolog Daniel Dražan. Důvody pro očkování proti chřipce shrnula i Česká vakcinologická společnost – celé znění doporučení najdete ZDE. Za zásadní považuje toto očkování pro dvě věkové skupiny – krom lidí starších padesát let jsou to právě děti od šesti měsíců do pěti let.

Rodiče nad tímto očkováním někdy váhají i proto, že nechtějí děti vystavovat zbytečné bolesti způsobené vpichem injekce – přitom nemusí, protože pro děti bude od letošního října k mání i vakcína v podobě spreje do nosu.

U této formy vakcinace také odpadají obvyklé nežádoucí účinky v podobě bolesti či zarudnutí v místě vpichu. Dítě přitom nemusí látku vdechovat ani nijak vtahovat nosem. Tato vakcína je doporučena pro děti a mladistvé ve věku od dvou do osmnácti let a stačí jedna dávka. Dvě dávky jsou nutné pouze u dětí do devíti let, které nebyly v minulosti proti chřipce očkované, popisuje dětská lékařka Hana Cabrnochová. Odstup mezi dávkami v tom případě činí čtyři týdny.

Vakcínu může zajistit buď přímo pediatr, k němuž dítě chodí, nebo ji lékař může předepsat, rodič si ji vyzvedne v lékárně a dojde do ordinace kvůli aplikaci. Stojí necelých sedm stovek, k čemuž je třeba připočíst poplatek za aplikaci – bývá to kolem stovky. Není tak o moc dražší než běžná injekční vakcína, přičemž u obou typů poskytují zdravotní pojišťovny příspěvek, obvykle ve výši kolem pěti set korun. Ohrožené skupiny pojištěnců, například chronicky nemocní včetně dětí, mají injekční očkování proti chřipce zdarma.





Klienti Oborové zdravotní pojišťovny , na které se nárok na očkování proti chřipce hrazené z veřejného zdravotního pojištění nevztahuje, mohou využít speciální příspěvek na očkování proti chřipce ve výši až pět set korun, potvrdila například mluvčí OZP Nicol Lenertová. Příspěvek se vztahuje na jednu očkovací látku a aplikaci a lze ho využít pouze jednorázově bez ohledu na výši účtenky. Je ho tedy možné využít jak na klasické očkování, tak na dětské očkování ve spreji.

Děti virus šíří mnohem delší dobu

Očkování dětí proti chřipce má podle pediatričky Cabrnochové smysl i proto, že dětští pacienti jsou mnohem nakažlivější, než dospělí. Mohou být totiž infekční i více než deset dní a virus dokážou šířit až osm dní před nástupem příznaků, vysvětlila lékařka. Odborné studie podle ní dokazují, že děti od dvou do devíti let patří mezi největší přenašeče chřipky typu A a že očkování má smysl i pro děti ještě mladší, které patří mezi nejohroženější, protože si teprve budují imunitu.

Ideální dobou pro očkování je podzim před začátkem chřipkové sezóny, přičemž imunita přetrvává půl roku až rok. Kvůli tomu, jak se virus mění, je vhodné očkování každý rok opakovat.