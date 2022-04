Práce z domova, do toho uvařit rychlý oběd pro rodinu a zpět ke strojům. A tak stále dokola. Po pár dnech člověk zjistí, že tráví s dětmi méně času, než by chtěl. Což takhle získat pár pomocných rukou navíc, a ještě si k tomu s dětmi užít společné chvíle plné zábavy a učení? Zkuste je zapojit do kuchyňských příprav zdravých jídel. Spolu s Terezou Kukol, lektorkou Zdravé 5 z Albertu, vám poradíme, v kolika letech děti přizvat k míchání a škrábání i kdy zvládnou uvařit samy přílohu k hlavnímu jídlu. S hrdostí a radostí.

Malé děti: Začněte se skoro až nicotnými úkoly

Děti mají od útlého věku rády míchání vody či písku v misce, prostě hru na opravdové vaření. Nepropásněte tuto příležitost a přizvěte je k opravdovému kuchtění.

„Jako mnohem větší zábavu bude brát vaření menší dítko než dítě v pubertě, které může své první vaření v této době vnímat opravdu jako trest. Proto sama ze svých zkušeností doporučuji děti zapojit opravdu od mala,“ říká Tereza Kukol. Sama má vyzkoušeno, že se děti nejvíce zabaví u pečení sladkostí. Zkuste společně klidně s tříletým potomkem vyrobit třeba sušenky, takové, které může vykrajovat v rozváleného plátu těsta. Nebojte se ani těsta kynutého. Děti s vámi mohou koulet malé kousky těsta na buchtičky do pekáče, které pak mohou samy potřít olejem.

„Děti jsou velice hravé a kreativní. Díky vaření se učí samostatnosti, trpělivosti, učí se disciplíně a odpovědnosti, začnou si jídla více vážit, trénují také současně motorické dovednosti a zručnost,“ říká Tereza Kukol.

Svěřit jim můžeme třeba i drobnosti, jako je trhání listů salátu, vkládání nakrájených brambor do hrnce, zdobení špaget sýrem nebo posypání kaše ořechy a čokoládou. Uvidíte, jak bude mrňous nadšen, až ho požádáte, zda by vám třeba jen podal bagetu z chlebníku. Bude se cítit… tak velký.





Když vás to chytne, přihlaste se do soutěže

Postupně můžeme přidávat úkoly složitější. A nakonec se ani nenadějete a v předškolním věku si vaše dítko ke svačině namaže bagetku čerstvým sýrem, ke kterému si nakrájí cherry rajčátka napůl. A zvládne to bez pomoci a bez zranění.

Pokud se totiž dítě účastní kuchařských příprav už od mala, stane se to pro něj rutinou a naprostou samozřejmostí. A třeba ho to chytne natolik, že se společně přihlásíte do celostátní soutěže Finále Zdravé 5, kterou vyhlašuje Nadační fond Albert. Přihlásit se do něj letos mohou jak dvou- až tříčlenné týmy z mateřských i základních škol, tak nově i rodiče s dětmi. Letos bude úkolem týmů připravit zdravé a vyvážené svačiny.



Autor: Zdravá 5 I tohle děti zvládnou díky Zdravé 5

I děti v pubertě jde zapojit, přestože do kuchyně skoro netrefí

Je možné, že jste v útlém věku děti nechtěli pouštět k nožům, škrabkám a struhadlům, protože jste měli strach z přílišného zápalu, při němž by mohly přijít snadno k úrazu. Takže později jako čerství puberťáci cestu do kuchyně jen těžce hledají. I tak se ale nevzdávejte, ani když se budou chvíli tvářit, že mají brambory loupat za trest.

Vezměte dvě škrabky, sedněte si s nimi na balkon nebo zápraží a dejte se do díla společně. Jasně, že toho po letech praxe oloupete víc a líp, ale ve dvou se to vždycky lépe táhne. A z „trestu“ se rázem stane společný čas, během nějž můžete probrat spoustu věcí. A navíc děti potrénují přípravu přílohy, kterou už příště třeba připraví o chlup radši než poprvé.

Když práci v kuchyni vysvětlíte, děti se chytí v jakémkoliv věku

„Jako lektor si při výuce na druhém stupni základní školy všímám, kdy jsou děti doma zapojeny a kdy vůbec. Některé děti, bez rozdílu pohlaví, výborně zvládnou ve dvanácti letech nakrájet cibuli na precizní kostičky, jiným musím ukázat i to, jak se cibule oloupe. Někteří zvládnou krásně zpracovat těsto nebo připravit podle receptu polévku, ale jiní si neumí poradit se slovy, jako je rozpálit, hníst, nakrájet nadrobno…,“ popisuje příklady z praxe lektorka Zdravé 5.

Nicméně dodává, že když starším dětem pojmy a přípravu pokrmu vysvětlí, pracují opravdu velmi pěkně.

„Sice pomaleji, ale vždy dosáhnou stejného výsledku jako ti zdatnější a rychlejší. Z toho usuzuji, že děti jsou schopny přijmout návyky, a právě tuto kuchařskou zručnost velmi rychle, a pochopí, co se po nich chce. Je to jen na rodičích, co jim doma umožní a od kdy je zapojí do těchto příprav,“ vlévá rodičům optimismus do žil Tereza Kukol.

Kuchyně jako po výbuchu? Někdy to tak prostě je

Je pravda, že po vaření s dětmi není vždy kuchyně v nejlepším stavu… Což může být důvod, proč někteří rodiče své ratolesti do kuchyně nepustí ani v osmnácti.

„Ale máme uklízet pokoj od hraček, nebo kuchyni od drobků či mouky? Nevidím v tom rozdíl. Dítěti můžeme činnosti v kuchyni usnadnit. Přizpůsobíme mu celé jeho hraní tím, že mu přisuneme stoličku k lince, nebudeme mu dávat mísu a vařečku těch největších rozměrů, ale úměrné k jeho velikosti rukou a prstů a podobně,“ radí lektorka Zdravé 5, jak předejít apokalypse v kuchyni.

A když se něco vysype, rozlije nebo sušenky nejsou jedna jako druhá, tak se přece nic tak hrozného neděje. Chybami se člověk učí, i ten nejmenší.