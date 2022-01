Co tě čeká na operaci? Dětem napoví brožura vydaná nemocnicí

Zbavit se strachu dětem pomáhá ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) opičák Tomík. Tedy především útlé publikace, ve kterých jim Tomík vysvětluje, jak probíhá odběr krve nebo třeba co je čeká, když si zlomí nohu.

Nyní k nim nemocnice přidala leporelo s názvem Co tě čeká na operaci. V něm jednoduše, formou komiksu dětem a jejich rodičům jiné děti vysvětlují, jak dlouho operace trvá, zda bolí nebo co se při ní děje.

Komiks poradí, jak se zbavit strachu a obav

Podle FTN by komiks měl pomoci dětem zbavit se strachu před plánovaným zákrokem a přiblížit jim v jednoduchých krocích průběh chystané operace.

Čtenáři se z obrázků a textu dozví, že rodiče mohou být v nemocnici s dětmi, kterým ještě nebylo šest let, operace zpravidla trvá od 30 do 120 minut nebo že nudu může zahnat nemocniční terapeutka, která si dítětem zahraje třeba Člověče, nezlob se.

Na jedné stránce brožury děti najdou například otázku, co mají dělat, pokud budou mít strach nebo se jim bude stýskat. „Na strach nebo stýskání nejvíc pomáhá, když to někomu řekneš. Rodičům, bráchovi nebo ségře, dětem na pokoji, ale i doktorům, sestřičkám, herní terapeutce nebo paní učitelce. Nikdo se ti nebude smát a společně něco vymyslíme,“ dozvědí se ze stručného textu.

Brožuru v plném znění nemocnice zveřejnila na svém webu. Stáhnout a vytisknout si ji, proto může každý zájemce.

Galerie: Nemocnice vydala brožuru Co tě čeká na operaci

Rodičům a dětem pomůže herní terapeutka

A co tedy mohou rodiče udělat před tím, než jde dítě na operaci? „Určitě se můžou s důvěrou obrátit na herní terapeutku, která se v nemocnici může dítěti věnovat přímo před zákrokem. Terapeutka pomáhá sestřičkám, aby se dítě zklidnilo a mohlo nastoupit potřebné vyšetření či zákrok,“ říká serveru Vitalia.cz vedoucí Centra podpůrné péče FTN Romana Hrabáková.

Ve FTN pracují tři herní terapeutky. K dispozici jsou hospitalizovaným dětem, aby jim zpříjemnily pobyt na lůžku, snížily stres a napětí z hospitalizace a předešly případnému vzniku psychického traumatu. Herní terapeutka si může s dítětem popovídat, zahrát hru, přečíst mu pohádku nebo se s ním věnovat výtvarným činnostem.

Podle webu ministerstva zdravotnictví NZIP nejsou herní terapeuti v českých nemocnicích zatím běžně k dispozici a jejich postavení dosud není legislativně ukotveno.

Vyberte nemocnici a zajímejte se o tlumení bolesti, radí portál

NZIP rodičům doporučuje v případě plánované hospitalizace nejmenších dětí pečlivě se věnovat výběru nemocnice, protože podmínky pro doprovod se mohou výrazně lišit.

Velkou pozornost by rodiče měli věnovat možnostem tlumení bolesti. Měli by se zajímat například o to, zda jde před vyšetřením, kde se používají jehly, aplikovat lokální anestetikum.

Rodič si před hospitalizací dítěte také může přečíst základní pravidla v dokumentu s názvem Charta práv hospitalizovaných dětí.