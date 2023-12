Léčba pásového oparu trvá asi měsíc. U některých lidí bolesti přetrvávají léta

Pásový opar způsobuje virus, který stojí mimo jiné i za rozvojem planých neštovic. Virus Varicella zoster (VZV) přežívá po prodělání neštovic v organismu, a to konkrétně v nervových buňkách ganglia. Pokud je imunitní systém organismu oslaben (například nemocí či stresem), virus se reaktivuje a propuknou příznaky pásového oparu. [1, 2]

Léčba pásového oparu

Pokud u člověka propuknou příznaky onemocnění, měl by se svěřit do péče lékaře, který doporučí, jak léčit pásový opar. Zejména případy, kdy se puchýře objeví na obličeji, v blízkosti očí, či dokonce na sliznicích, patří do rukou lékaře. K léčbě se používají jak systémové léky, tak i různé mastičky a lokální přípravky na ošetření puchýřů.

Léky na pásový opar

Protože je pásový opar mimořádně bolestivý, je dost možné, že vám lékař doporučí analgetika na úlevu od bolesti. Další využívanou skupinou léků jsou virostatika. U méně závažných případů stačí tablety, u těch těžších se podávají v nitrožilní formě. Nejvyužívanější účinnou látkou je aciclovir, druhou možností bývá valaciclovir.





Ačkoliv je pásový opar virovou infekcí, na kterou antibiotika nepůsobí, podávají se tyto léky u některých pacientů jako prevence sekundární bakteriální infekce. Týká se to hlavně seniorů a imunokompromitovaných pacientů. [3, 4, 5]

Pásový opar: léčba doma

Domácí léčba pásového oparu sestává z péče o postiženou pokožku. K rychlejšímu a efektivnějšímu zasychání popraskaných puchýřů se doporučuje používat mastičky s obsahem zinku nebo tekutý pudr. Odborníci doporučují konzumovat také dostatečné množství vitamínů skupiny B, které podporují normální funkci nervové soustavy.

Důležité je nechat vyrážku s puchýři dýchat. Při domácí léčbě musíte být trpěliví a dodržovat určité zásady:





puchýře nepřelepovat (maximálně zakrýt gázou),

nosit volné a vzdušné oblečení,

kůži neškrábat.

Ještě nějakou dobu po zhojení puchýřů musíte mít na paměti, že je pokožka citlivější a náchylnější vůči poranění a spálení. Snažte se ji promazávat kvalitními krémy a při pobytu na sluníčku nezapomínejte na ochranné přípravky s vysokým SPF. [6, 7, 8]

Pásový opar: přírodní léčba

S přírodní léčbou buďte u pásového oparu obezřetní a rozhodněte na ni plně nespoléhejte. Chybu ale určitě neuděláte, když použijete jako doplněk standardní léčby:

pupalkový olej,

vitamín E,

echinaceu.

Pásový opar a doba léčby

Pásový opar bohužel není onemocnění, ze kterého se zotavíte za týden. Doba léčby se zde odvíjí od toho, kdy byly nasazeny léky. Samotná vyrážka vymizí za 2–3 týdny. Než se ale kůže kompletně zregeneruje, uběhnou přibližně 4 týdny. [9, 10]

Vnitřní pásový opar a jeho léčení

Vnitřní pásový opar je sice velice vzácný, ale pokud už se objeví, musí se okamžitě léčit. Jinak může být i život ohrožující. Při léčbě se používají stejné léky jako u klasického oparu. U vážných případů je nutno přistoupit k hospitalizaci a podávat léky infuzemi.

Neléčený pásový opar

Zanedbání pásového oparu sice nebývá ve všech případech život ohrožující, ale může způsobit celou řadu závažných komplikací:

postherpetická neuralgie (PNH) – stav, při kterém přetrvávají silné bolesti i roky po vyléčení,

(PNH) – stav, při kterém přetrvávají silné bolesti i roky po vyléčení, ztráta zraku – pokud se opar objeví v blízkosti očí nebo přímo v oku,

– pokud se opar objeví v blízkosti očí nebo přímo v oku, neurologické problémy – zánět mozkových blan či poruchy rovnováhy,

– zánět mozkových blan či poruchy rovnováhy, bakteriální kožní infekce – snadno se dostane do neošetřené rány. [11, 12, 13]

Co způsobuje pásový opar?

Pásový opar je onemocnění způsobené virem planých neštovic (Varicella zoster), který po jejich prodělání zůstává v organismu. Při oslabení imunitního systému dojde k reaktivaci viru a výsevu pásového oparu.

Účinkuje na pásový opar domácí léčba?

Domácí léčba by měla být pouze doplňkem odborné léčby. Volně prodejná antivirotika na pásový opar neexistují, takže je nutné navštívit lékaře, který je předepíše. Lékař navíc vyhodnotí, zda pacient nepotřebuje i jiné léky, protože někdy je nutné nasadit antibiotika jako prevenci sekundární bakteriální infekce.

Jak dlouho trvá léčba pásového oparu?

Záleží na tom, kdy je léčba pásového oparu zahájena a zda se neobjeví žádné komplikace. Obvykle ale trvá až 4 týdny, než se puchýřky zcela zahojí.