Osm let navíc. Léčba umí prodloužit život lidem s rakovinou slinivky, pokud se na ni přijde včas

Do programu prevence rakoviny slinivky je nyní zapojeno 18 nemocnic. Kompletní soupis pracovišť poprvé zveřejnila odborná Česká gastroenterologická společnost, která jej koordinuje.

Po diagnóze žijí šestkrát déle

Unikátní na programu je to, že jej iniciovali a zorganizovali přímo lékaři, nikoliv Ministerstvo zdravotnictví či jím zřizované Národní screeningové centrum. Přesto má gastroenterologická společnost ambici, aby se z prevence stal národní, tedy celoplošný program, jímž by si prošly stovky zájemců.

Zachytit rakovinu slinivky včas je totiž pro pacienta klíčové, protože mohou žít až šestkrát déle než lidé, u nichž je onemocnění v pokročilém stadiu. U těch se průměrná doba dožití pohybuje kolem 1,5 roku. „Naděje dožití pacientů, u nichž je onemocnění odhaleno včas, je v průměru 9,5 let. Proto vznikl program včasného záchytu karcinomu pankreatu,“vysvětluje Ondřej Urban, přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc.





V budoucnu by zapojených klinik mělo být bezmála dvojnásobné množství. Program prevence počítá s účastí až 30 nemocnic. Pokud by se síť center rozšířila, prevence by se fakticky stala dalším tuzemským plošným screeningem. A to bezplatným, neboť již nyní vyšetření hradí zdravotní pojišťovny.

Gastroenterologové také nově upřesnili jedno z pravidel, jak se do programu zapojit. Pacienty by zpravidla měli oslovovat jejich ošetřující lékaři. Jde třeba o praktika, gastroenterologa, chirurga, onkologa nebo genetika. Ti nyní mají k dispozici dotazník. S pacientem jej vyplní a zašlou jej emailem odborné lékařské společnosti. Odborníci z gastroenterologické společnosti na jeho základě rozhodnou, zda bude pacient zařazen do programu včasného vyhledávání rakoviny slinivky. Účast na prevenci je samozřejmě dobrovolná.

Program jen pro vybrané

Program zaměřený na včasné odhalení rakoviny slinivky spočívá v návštěvě centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopii. Zájemce do něj dochází jednou ročně.

Prevence není určena široké veřejnosti, ale s ohledem na nutnost endoskopického vyšetření jsou do ní zařazováni jen lidé se zvýšeným rizikem této onkologické nemoci.

„Rizikoví jsou ti, kteří mají dva a více přímých příbuzných s rakovinou slinivky, trpí opakovanými akutními záněty či chronickým zánětem slinivky břišní. Ohroženi jsou také nositelé genetických mutací, které dokážeme identifikovat u osob i s jinými nádorovými onemocněními,“ připomíná gastroenterolog Ondřej Urban.

Právě v této nemocnici lékaři prevenci rakoviny slinivky spustili a tady také zatím prošlo screeningem nejvíce lidí. Protože jde o prevenci, jsou to ti, kteří nepociťují žádné obtíže.

