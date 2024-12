Pravda o sýrech: Tohle si kupujete, když do košíku vložíte eidam třicítku

Běžně v obchodě kupujeme „eidam třicítku“ a „goudu osmačtyřicítku“. A myslíme, že čísla na obalu značí množství tuku v sýru. Omyl. Také si vybíráme sýry s popiskem „linie“ nebo „fitness“, protože si myslíme, že to musí být sýry vhodné například na hubnutí, ale ani to nemusí být pravda.

Co všechno bychom měli o vědět o sýrech a co všechno je mýtus? I společně s odborníky z Jaroměřické mlékárny jsme hledali odpovědi.

FAKT: Čím méně vody, tím bývá tučnější

Obecně je možné říct, že čím je sýr sušší, tím obvykle obsahuje více tuku. K nejméně tučným sýrům tak patří takzvané čerstvé sýry, například cottage nebo ricotta, zatímco tvrdé sýry parmazán či pecorino jsou sýry tučné. I přes toto jednoduché pravidlo je však dobré si vždy přečíst konkrétní složení výrobku. Například do cottage sýru totiž někteří výrobci přidávají smetanu. Takový sýr je určitě lahodný, nikoliv však dietní.

MÝTUS: Čím méně tuku, tím zdravější

Tak jednoduché to není. Příjem tuků je pro zdravé fungování organismu nezbytný. Je však dobré si mezi tuky vybírat. Jako nejvhodnější bývají odborníky označovány tuky obsahující esenciální mastné kyseliny, především omega-3. Ty najdete například v mořských rybách, olivovém oleji, avokádu, ale také v mléčném tuku, tedy i v jogurtech a sýrech, především těch tučných. Navíc jsou v tucích rozpustné některé důležité vitamíny (např. A, D).





Obsah tuků má také velký vliv na vstřebávání jistých minerálních látek. To je také důvod, proč jsou tvrdé sýry často doporučovány jako vhodný zdroj vápníku. Další výhodou je i fakt, že mléčný tuk je ve srovnání s jinými živočišnými tuky, ale i některými rostlinnými tuky, dobře stravitelný.

MÝTUS: 45% eidam obsahuje 45 % tuku

Ve skutečnosti je to výrazně méně. Tučnost sýra se totiž uvádí v souvislosti se sušinou, která tvoří přibližně polovinu až dvě třetiny celkové hmotnosti sýra. Má-li tedy například eidam 45% obsah tuku v sušině a sušina tvoří přibližně 55,5 % z celkového obsahu sýra, je celkový obsah tuku v sýru pouze 25 % (25 gramů tuku ve 100 gramech eidamu). Jak to zjistit?

Jednoduchým výpočtem: 45 × 55,5 ≈ 2500, 2500/100 = 25

MÝTUS: Fitness, linie či figura – málo tuku

Pouze označení light je chráněno legislativou. Light výrobky musejí mít minimálně o 30 % nižší energetickou hodnotu, než je obvyklé ve srovnání s obdobnými výrobky. Na všechna ostatní označení typu fitness, fit či linie se žádné speciální požadavky nevztahují. Platí pouze, že by je výrobci neměli používat ke klamání spotřebitele, v praxi se s tím však můžeme setkat. Proto nespoléhejte na velká písmena na obalech a čtěte ta malá, kterými je na výrobku napsáno jeho přesné složení.

FAKT: Tuk je nositelem chuti

Každý znalec sýra ví, že tučné sýry jsou plnější, smetanovější a celkově lahodnější. Co dělat, když dodržujete přísnou redukční dietu? Jděte na to chytře. Připravte si například tvarohovou pomazánku, do které nastrouháte malé množství chuťově výrazného tvrdého sýra. Chuť zůstane zachovaná, přitom ušetříte spoustu kalorií. Tučných sýrů se vzdát nemusíte, ale jejich množství výrazně omezte. Je to jako s čokoládou. Kupte si tu s větším podílem kakaa. Užijte si její intenzivní chuť a nesnězte jí tolik.

FAKT: Nejezte sýry přímo z ledničky

V sýrovém tuku se neskrývá jen chuť, ale i vůně. Chcete si na sýru opravdu pochutnat? Nechte ho před jídlem alespoň půl hodiny odpočinout při pokojové teplotě. Tuk částečně roztaje a uvolní se aromatické látky, které ze sýra učiní tu pravou pochoutku.

MÝTUS: Tučné snadno nahradíte nízkotučnými

Hladkou sýrovou omáčku uděláte jen ze sýrů, které je možné díky vyššímu obsahu tuku snadné roztavit. Při použití nízkotučných sýrů vám v omáčce s největší pravděpodobností zůstanou nehezké kousky. Naopak při přípravě tradičního českého „smažáku“ dejte přednost 30% eidamu. S nízkotučnou variantou bude pravděpodobnější, že vám sýr z trojobalu nevyteče.

FAKT: Sýry mají víc bílkovin než maso

Sýry mají vysoký obsah bílkovin, který je mimochodem u sýrů vyšší než v masu, a jsou též vysoce stravitelné (až 95 procent). To v praxi znamená, že konzumací 100 gramů tvrdého sýra lze získat zhruba polovinu denní doporučované dávky bílkovin pro člověka.

Nejnižší obsah bílkovin je přitom v tavených sýrech (11 až 18 procent) a tvarohu (14 až 19 procent), nejvyšší pak v tvarůžcích (téměř 30 procent) a méně tučných eidamech (26 až 29 procent).

MÝTUS: Nejvíce vápníku je v eidamu

Obsah vápníku v různých typech sýrů velmi kolísá, a to v násobcích procent. Obecně nejvíce vápníku je v parmezánu (téměř 1300 miligramů na 100 gramů sýra), ementálu 45% (1180 mg), čedaru 48% (820 mg), goudě 30% (800 mg) a tvrdých sýrech 30% (790 mg), méně pak v plísňových sýrech 50% (526 mg), camembertu 45% (470 mg) a romaduru 20% (448 mg), podstatně méně pak v tvarohu (kolem 90 mg).

Doporučená denní spotřeba vápníku přitom činí 800 až 1500 mg a mění se v průběhu života člověka.