Bez žádanky vás nevyšetříme. To už se nestane, nově budou eletronické

Kolikrát už se vám stalo, že jdete ke specialistovi nebo na rentgen, ultrazvuk… a žádanku od praktického lékaře necháte doma? Někdy taková situace končí domluvou, často ale také tím, že se pacient musí pro žádanku vracet nebo si nechat třeba u praktika vypsat novou, takže přijde o termín a na další třeba čeká i týdny.
Zapomenutým žádankám doma ovšem začne počínaje příštím rokem zvonit hrana, protože od ledna 2026 se pozvolna rozjede testování těch elektronických. A tu doma nezapomenete, i kdybyste chtěli. Lékaři si ji totiž budou předávat online a papíru k tomu teoreticky nebude vůbec třeba.
Přitom i v podobě jedniček a nul žádanka dorazí tam, kam má. Tedy ke specialistovi nebo na pracoviště, které si vybral samotný pacient. Možnost volby poskytovatele zdravotní péče zůstane zachovaná i s eŽádankou.
Náběh bude postupný
Pilotní fáze počítá s tím, že od ledna lékaři budou moci vystavovat dočasně jen některé eŽádanky.
V první vlně spustíme ty na zobrazovací metody, konziliární vyšetření a fyzioterapii, aby byl náběh postupný, říká pro Vitalia.cz Petr Foltýn, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví.
Zavádění eŽádanek ovšem nebude vypadat tak, že je všichni lékaři začnou vystavovat a zdravotníci přijímat.
Bude to postupné a nepovinné. Jak bude jejich uplatňování v praxi vypadat bych nepředjímal, protože jsem zatím ještě žádnou neviděl, okomentoval blížící se změnu v polovině prosince Vladan Toufar, prezident Unie fyzioterapeutů ČR.
Od 1 .ledna začne fungovat nový portál eZdraví, skrze který budou moci lékaři s žádankami pracovat a uvidí ty vystavené. Následně, během prvního čtvrtletí se začnou na systém státu postupně napojovat také výrobci softwaru pro ordinace, kteří s pomocí aktualizace pošlou funkce eŽádanky přímo do počítačů lékařů. Teprve v této chvíli počty vystavených a přijatých elektronických dokladů začnou skokově růst.
eŽádanka má přinést rychlejší průchod pacienta systémem zdravotní péče a možnost sledovat čekací doby. Tedy lhůtu od kdy byl doklad vystaven, po dobu, kdy byl přijat a také kdy byl pacient skutečně ošetřen.
Kde uvidí eŽádanku pacient
Pro pacienta vystavení eŽádanky zpočátku bude znamenat, že do rukou dostane i papír, tedy průvodku.
Dohodli jsme se, že na jejím konci bude zatím volba ‚Tisk‘, protože se může stát, že pacient navštíví lékaře, který nebude mít funkční internet, vysvětluje ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví.
Tisk odpadne ve chvíli, kdy eŽádanka začne být povinná. Mohlo by to být od ledna 2027. Záležet bude na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, jež má v čele čerstvě (staro)nového ministra Adama Vojtěcha.
Ve chvíli, kdy pacient nedostane papír, žádanku si bude moci zobrazit na počítači nebo v mobilu. A to jednak skrze Národního portálu elektronického zdravotnictví (NPEZ) a pak také prostřednictvím bezplatné aplikace EZKarta, jež funguje už bezmála dva roky.
ePoukaz od ledna povinně
Zatímco eŽádanka se v roce 2026 v medicínské praxi
narodí, ePoukaz, testovaný od května 2022, se od ledna stane bez výjimky povinným. To znamená, že jej musí vystavovat a přijímat všichni zdravotničtí pracovníci.
Každý ePoukaz má jedinečný devítimístný identifikátor a je uložen v Centrálním úložišti elektronických poukazů, které je součástí systému eRecept.
Identifikátor přijde pacientovi podobně jako eRecept např. ve formě SMS, e-mailu nebo aplikací. Možné je také předání v podobě tzv. papírové průvodky.
Doba platnosti ePoukazu je 30 dnů, tedy stejná jako v případě listinné podoby. Ve výjimečných případech ji lékař může prodloužit až na jeden rok.
Rozdíly mezi žádankou a poukazem
- Žádanka - jde o doporučení praktického lékaře k vyšetření u specialisty, žádanka na laboratorní vyšetření nebo zobrazovací metody (rentgen, MR, CT, ultrazvuk apod.). Mezi žádanky patří také třeba FT poukaz na rehabilitaci. Žádanku je třeba také na většinu screeningových programů. FT poukaz by měl být uplatněný do 14 dnů, řada dalších žádanek ale žádné takové lhůty nemá, nicméně pacient by se měl objednat bezprostředně nebo co nejdřív po vystavení žádanky.
- Poukaz - je předpis, ne ovšem na léčiva, ale na zdravotnické prostředky. Mezi ně patří například brýle, naslouchadla, nitroděložní tělíska, inkontinenční pomůcky, hole, berle… Je nutné uplatit jej do 30 dnů.