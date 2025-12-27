Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Bez žádanky vás nevyšetříme. To už se nestane, nově budou eletronické

Bez žádanky vás nevyšetříme. To už se nestane, nově budou eletronické

Hana Válková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Muž se drží za hlavu, protože něco zapomněl
Autor: Shutterstock
Ministerstvo zdravotnictví příští rok spustí v pilotním režimu elektronické žádanky. Třeba na magnetickou rezonanci nebo rehabilitaci. Výhodou je, že ji pacient nemůže zapomenout doma, protože v elektronické podobě putuje přímo k jím vybranému lékaři. Papírové průvodky k žádankám ale nezmizí.

Kolikrát už se vám stalo, že jdete ke specialistovi nebo na rentgen, ultrazvuk… a žádanku od praktického lékaře necháte doma? Někdy taková situace končí domluvou, často ale také tím, že se pacient musí pro žádanku vracet nebo si nechat třeba u praktika vypsat novou, takže přijde o termín a na další třeba čeká i týdny.

Co se dozvíte v článku
  1. Náběh bude postupný
  2. Kde uvidí eŽádanku pacient
  3. ePoukaz od ledna povinně
  4. Rozdíly mezi žádankou a poukazem

Zapomenutým žádankám doma ovšem začne počínaje příštím rokem zvonit hrana, protože od ledna 2026 se pozvolna rozjede testování těch elektronických. A tu doma nezapomenete, i kdybyste chtěli. Lékaři si ji totiž budou předávat online a papíru k tomu teoreticky nebude vůbec třeba. 

Přitom i v podobě jedniček a nul žádanka dorazí tam, kam má. Tedy ke specialistovi nebo na pracoviště, které si vybral samotný pacient. Možnost volby poskytovatele zdravotní péče zůstane zachovaná i s eŽádankou.

Náběh bude postupný

Pilotní fáze počítá s tím, že od ledna lékaři budou moci vystavovat dočasně jen některé eŽádankyV první vlně spustíme ty na zobrazovací metody, konziliární vyšetření a fyzioterapii, aby byl náběh postupný, říká pro Vitalia.cz Petr Foltýn, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví

Zavádění eŽádanek ovšem nebude vypadat tak, že je všichni lékaři začnou vystavovat a zdravotníci přijímat. Bude to postupné a nepovinné. Jak bude jejich uplatňování v praxi vypadat bych nepředjímal, protože jsem zatím ještě žádnou neviděl, okomentoval blížící se změnu v polovině prosince Vladan Toufar, prezident Unie fyzioterapeutů ČR.

PODCAST: Co se všechno změní od ledna u praktických lékařů

Od 1 .ledna začne fungovat nový portál eZdraví, skrze který budou moci lékaři s žádankami pracovat a uvidí ty vystavené. Následně, během prvního čtvrtletí se začnou na systém státu postupně napojovat také výrobci softwaru pro ordinace, kteří s pomocí aktualizace pošlou funkce eŽádanky přímo do počítačů lékařů. Teprve v této chvíli počty vystavených a přijatých elektronických dokladů začnou skokově růst.

eŽádanka má přinést rychlejší průchod pacienta systémem zdravotní péče a možnost sledovat čekací doby. Tedy lhůtu od kdy byl doklad vystaven, po dobu, kdy byl přijat a také kdy byl pacient skutečně ošetřen.

Kde uvidí eŽádanku pacient

Pro pacienta vystavení eŽádanky zpočátku bude znamenat, že do rukou dostane i papír, tedy průvodku. Dohodli jsme se, že na jejím konci bude zatím volba ‚Tisk‘, protože se může stát, že pacient navštíví lékaře, který nebude mít funkční internet, vysvětluje ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví. 

Tisk odpadne ve chvíli, kdy eŽádanka začne být povinná. Mohlo by to být od ledna 2027. Záležet bude na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, jež má v čele čerstvě (staro)nového ministra Adama Vojtěcha.

Ve chvíli, kdy pacient nedostane papír, žádanku si bude moci zobrazit na počítači nebo v mobilu. A to jednak skrze Národního portálu elektronického zdravotnictví (NPEZ) a pak také prostřednictvím bezplatné aplikace EZKarta, jež funguje už bezmála dva roky.

Primář Sova, doktor House a další. Znáte filmy a seriály z lékařského prostředí?

Málokteré filmy a seriály jsou tak populární jako ty, které se odehrávají v nemocnicích či ambulancích. A vy si teď můžete vyzkoušet, kolik jste jich viděli a co všechno o nich víte.
Spustit kvíz

ePoukaz od ledna povinně

Zatímco eŽádanka se v roce 2026 v medicínské praxi narodí, ePoukaz, testovaný od května 2022, se od ledna stane bez výjimky povinným. To znamená, že jej musí vystavovat a přijímat všichni zdravotničtí pracovníci.

Každý ePoukaz má jedinečný devítimístný identifikátor a je uložen v Centrálním úložišti elektronických poukazů, které je součástí systému eRecept.

Identifikátor přijde pacientovi podobně jako eRecept např. ve formě SMS, e-mailu nebo aplikací. Možné je také předání v podobě tzv. papírové průvodky.

Doba platnosti ePoukazu je 30 dnů, tedy stejná jako v případě listinné podoby. Ve výjimečných případech ji lékař může prodloužit až na jeden rok.

Rozdíly mezi žádankou a poukazem

  • Žádanka - jde o doporučení praktického lékaře k vyšetření u specialisty, žádanka na laboratorní vyšetření nebo zobrazovací metody (rentgen, MR, CT, ultrazvuk apod.). Mezi žádanky patří také třeba FT poukaz na rehabilitaci. Žádanku je třeba také na většinu screeningových programů. FT poukaz by měl být uplatněný do 14 dnů, řada dalších žádanek ale žádné takové lhůty nemá, nicméně pacient by se měl objednat bezprostředně nebo co nejdřív po vystavení žádanky.
  • Poukaz - je předpis, ne ovšem na léčiva, ale na zdravotnické prostředky. Mezi ně patří například brýle, naslouchadla, nitroděložní tělíska, inkontinenční pomůcky, hole, berle… Je nutné uplatit jej do 30 dnů.
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Města, hrady, hory: Poznejte zasněžené české a moravské dominanty
1/15 otázek
Spustit kvíz

Související články

Dále u nás najdete

Babička pije. Rodina to dlouho nemusí tušit

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Zaměstnanecké benefity 2026: Co byste měli vědět

Rehabilitace musí začít nejpozději do 40 dnů od vypsání žádanky

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Modernizace prodeje softwaru: od CD k okamžitému stažení

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Města, hrady, hory: poznejte zasněžené dominanty

Inteligentní drony z Prahy létají v kouři a bez GPS

Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025

Nový osvobozený benefit: Zaměstnanecké opce od roku 2026

Google je pod drobnohledem Evropské komise kvůli trénování AI

Google vylepšil živé překlady, už nejsou třeba Pixel Buds

Vědci popsali, proč u někoho alkohol způsobuje rakovinu

Nejmenším dětem mrkev vůbec nedávejte, mohou ji vdechnout

Jak chutná a jak se jí physalis, karambola a cherimoya

Spoření v prosinci: Přehled všech nabídek na trhu

Bitcoin pro začátečníky: Jak bitcoiny bezpečně uložit

Teplý čaj i kulich. Kardiolog radí, jak připravit srdce na chlad

CIOtrends: střízlivění z AI, návrat do kanceláří a privátní cloud

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).