Přispět do potravinové sbírky můžete už tuto sobotu. Globus na den zlevní

Chcete letos na jaře pomoci svým nákupem v rámci potravinové sbírky i vy? Je to velmi jednoduché. Zítra – v sobotu 22. dubna – mezi osmou ranní a šestou večerní zajděte do nejbližšího obchodu zapojeného do Sbírky potravin. Seznam všech obchodů, které se zapojily, najdete zde – jde o vybrané prodejny obchodních řetězců Albert, Billa, COOP, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO, PENNY, ROSSMANN a Tesco. Případně můžete sbírku podpořit online přes Rohlik.cz, iTesco nebo Košík.cz, a to nejen zítra.

Ke svému nákupu přihoďte trvanlivou potravinu nebo drogerii a za pokladnami darujte potraviny dobrovolníkům. Ty poznáte snadno podle zelené zástěry s logem sbírky. Nákup bude převezen do nejbližší potravinové banky, kde ho roztřídí, zkontrolují a připraví pro odběratelské neziskové organizace.

Nevíte, jaký nákup pořídit? Zboží, které je dlouhodobě potřeba, najdete tady. Typicky jde o trvanlivé potraviny a základní drogerii pro děti i pro dospělé.

Pokud se rozhodněte přispět online, nemusíte dokonce ani přemýšlet o tom, co koupit. Až do 1. 5. můžete do potravinové sbírky přispět tak, že na Rohlíku zakoupíte elektronické poukazy. Za tyto darované peníze potravinová banka nakoupí přímo na Rohlíku potraviny a další položky, které jsou nejvíc potřeba. Pomoc putuje nejčastěji rodičům samoživitelům, opuštěným seniorům, dětem v dětských domovech, rodinám v krizi nebo postiženým, vysvětlila mluvčí Rohlíku Denisa Ladka Morgensteinová.

Počet lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, kvůli koronavirové krizi i složité situaci způsobené inflací a zdražováním výrazně stoupl. Potraviny a drogerie zamíří zejména k seniorům, rodičům samoživitelům, pěstounským rodinám, dětem z dětských domovů, hendikepovaným občanům a lidem bez domova.

Podobné to je na Košíku – ke svému nákupu mohou zákazníci přikoupit předpřipravený balíček v hodnotě 150 až 500 korun, který obchod zaveze do skladu potravinové banky. Košík také nabízí možnost přispět do Sbírky potravin z pohodlí domova jakékoli domácnosti v republice. Online sbírka navíc potrvá až do 2. května. Ivan Utěšil, ředitel online supermarketu Košík.cz, věří, že se i v letošním roce podaří pro Sbírku potravin vybrat dostatek potravin a drogerie pro potřebné.

Online kamkoli po Česku

I přes to, že je vzhledem ke všeobecnému nárůstu cen v uplynulém roce situace složitá pro mnoho domácností, naši zákazníci v minulosti ukázali svou ochotu pomoci druhým a věřím, že díky nim i letos odvezeme tuny potravin do potravinových bank po celé České republice. Nejen velký, ale i ten nejmenší balíček za 150 korun je pro lidi v nouzi obrovskou pomocí, uvedl Utěšil.

Košík začátkem jara letošního roku rozšířil své pokrytí v regionech a vybrané trvanlivé potraviny a drogerii navíc rozváží do celého Česka. I díky tomu tak Košík.cz jako jediný obchod zapojený do sbírky nabízí možnost objednat si nákup kamkoli v Česku a zároveň přispět do Sbírky potravin.

Vstřícné jsou i kamenné řetězce, například PENNY – jeho zákazníci budou v sobotu moci darovat pomoc na 125 jeho prodejnách. Loni věnovali lidé prostřednictvím PENNY v rámci jarní i podzimní sbírky více než 57 tun potravin a drogistického zboží. Uvědomujeme si, jak současná složitá ekonomická situace dopadá na ty nejpotřebnější, kterými jsou samoživitelé a samoživitelky, pěstouni, hendikepovaní, senioři a lidé, kteří se nachází, často ne vlastním přičiněním, v tíživé životní situaci, kdy nemají dostatek prostředků na nákup základních věcí, říká Tomáš Kubík, vedoucí komunikace řetězce. Letos budou v PENNY pomáhat i dobrovolníci z České obce sokolské.

Aby nákup stál méně

Globus se v den sbírky rozhodl vyjít vstříc všem zákazníkům a jeho patnáct hypermarketů v sobotu o 20 procent zlevní výběr čtrnácti druhů trvanlivých potravin a drogerie, které zákazníci nejčastěji darují do potravinových sbírek. Pro Globus je letošní ročník již jedenáctým v pořadí, kdy se do potravinové sbírky zapojuje. Za tu dobu potravinovým bankám jeho zákazníci poslali přes 402 tun trvanlivých potravin a drogerie.

Naši zákazníci vždy velmi vydatně pomáhají a my jim chceme nákupy do Sbírky potravin co nejvíc ulehčit. Připravili jsme proto na tento den opět výběr trvanlivých potravin a drogerie s dvacetiprocentní slevou. Pro snadnou orientaci jsme také označili vhodné zboží k darování logem Sbírky potravin a také jsme vyznačili výběr potravin se slevou v mobilní aplikaci Můj Globus, řekla Aneta Turnovská, tisková mluvčí hypermarketů Globus. Ve výběru je se slevou například čočka, hladká mouka, těstoviny, kakao nebo kysané zelí. Seznam obsahuje i výběr drogerie.





Sbírka potravin je jednou z největších charitativních akcí v České republice a jsou do ní po celé zemi zapojeny tisíce lidí z řad dobrovolníků, zaměstnanců prodejen a neziskových organizací. Darované zboží se převeze do skladů potravinových bank, odkud se následně bude distribuovat přes jednotlivé charitativní organizace všem potřebným.

9 z 10 Čechů zná Sbírku potravin a zapojit se do ní plánuje 38 procent lidí, což je o něco více v porovnání s loňskem.

Častěji se chtějí zapojit ženy, 87 procent oslovených má povědomí o potravinových bankách.

Za nejvíce ohrožené skupiny, které si zaslouží pomoc, jsou stále považovány matky samoživitelky a osamělí senioři. Lidé bez domova a lidé pracující za minimální mzdu jsou sice vnímáni jako ohrožené skupiny, ale pomoc si podle respondentů tolik nezaslouží.

Od loňska vzrostla míra podpory matek samoživitelek, naopak poklesla podpora lidí, kteří přišli o práci v důsledku koronavirové pandemie.

Oslovení souhlasí s tím, že pomoc budou potřebovat i ti, kteří ji zatím nepotřebovali, a že i oni sami budou muset začít více šetřit.

Obavy z možného nedostatku potravin v důsledku ekonomické situace má necelá polovina lidí.

11 procent domácností už nyní muselo výrazně omezit výdaje na základní potřeby, 3 procenta dokonce situaci nezvládají ani po omezení základních potřeb, naopak 10 procent rozdíl nevnímá. Zdroj: Výzkum agentury Ipsos pro Sbírku potravin

Praktické informace o darování potravin a drogerie:

• webová stránka: www.sbirkapotravin.cz

• seznam zboží, které můžete nakoupit

• mapa obchodů, kde lze do Sbírky potravin osobně přispět

Sbírka potravin se od roku 2019 koná dvakrát ročně, předloni však bylo jarní kolo kvůli koronavirové epidemii zrušeno. Organizuje ji Česká federace potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a s klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti a partnery z neziskového sektoru.

Nad jarním kolem Sbírky potravin převzali záštitu ministr zemědělství Zdeněk Nekula a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.