Změnila se hranice pro povinné zdravotní prohlídky řidičů seniorů

Ministerstva zdravotnictví a dopravy se dohodly na změnách, které se od ledna týkajířidičů staršího věku. Konkrétně jejich povinnost prokazovat způsobilost k řízení auta.
Co se dozvíte v článku
Mění se věk i interval prohlídek
Zatímco ještě loni platilo, že první povinná prohlídka kvůli způsobilosti řídit auto musí přijít v 65 letech, od letoška za praktickým lékařem přijde senior až po 70. narozeninách. Dochází tedy k posunutí lhůty o pět let.
Drobně se mění také interval povinných prohlídek řidičů-seniorů. Loni ještě platilo, že druhá povinná prohlídka je po třech letech, tedy v 68, a další následovaly po dvou letech. Letos se interval ustálil pro všechny na dvou letech. To tedy znamená, že pokud řidič nemá zdravotní problémy, které by jej k lékaři přivedly dříve, druhou povinnou prohlídku absolvuje v 72, další v 74 letech a tak dále.
Nově bez papírových posudků
Kdy je papír ještě třeba
Pozor, posudky vystavené do 31. prosince 2025 musí mít řidiči u sebe stále v papírové podobě, i po Novém roce. Zpětně je totiž do databáze lékaři nezanášejí.
Změnu přináší také elektronizace. Všichni řidiči-senioři, kterým praktický lékař vystaví posudek letos a později, už jej nemusí při řízení u sebe v papírové podobě. Databáze mezi lékaři a policisty jsou nově propojené a silniční policejní hlídka si může to, zda řidič-senior má splněnou povinnost prohlídky, ověřit online v registru řidičů.
Znamená to také, že pokud řidiči lékaři posudek nevystaví, protože není způsobilí řídit auto, hlídky se to prakticky ihned po zanesení tohoto údaje do databáze dozvědí. Předání této informace od letoška tedy probíhá rychleji než při obíhání papírových posudků.
I letos zůstává v platnosti to, že vystavení posudku lékaři hradí žadatel, tedy řidič.
Vystavování elektronických posudků je nyní v pilotním režimu a pro lékaře zatím není povinné. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ovšem již avizoval, že stejně jako třeba u eŽádanek (více jsme o nich psali zde) budou i elektronické posudky brzy povinné.
Jak novinky fungují v různých životních situacích detailně popisuje Ministerstvo dopravy na webu. Podrobnosti najdete tady.
Hranice 70 let je jen teoretická
Jak upozorňuje mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka, dostupné zahraniční studie, třeba z Německa nebo Nizozemska, ukazují, že samotná frekvence prohlídek nemá přímý vliv na snížení nehodovosti.
Přesto však zdravotní posouzení řidičů zůstává důležitým prvkem prevence, zejména s ohledem na individuální zdravotní stav, který se může u seniorů velmi výrazně lišit, říká mluvčí.
Navzdory posunutí věkové hranice za 65 na 70 let Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že pokud se řidiči zdravotní stav změní, má jít k praktikovi bez ohledu na věk.
Je odpovědností každého řidiče, nejen seniora, aby sledoval svůj zdravotní stav a sám vyhledal lékaře, má-li pochybnosti o své způsobilosti řídit, uvádí ve vyjádření MZ Martin Novotný z Odboru komunikace s veřejností.
Ideální je chodit pravidelně na preventivní prohlídky u praktického lékaře. Hrazené jsou jednou za dva roky. Umožňují sledovat zdravotní stav průběžně.
Ministerstvo zdravotnictví je velmi doporučuje, protože kromě posouzení způsobilosti k různým činnostem mohou pomoci včas odhalit závažná onemocnění, dodává Novotný.
Senioři nejsou největším rizikem
Změny podle rezortu zdravotnictví reflektují posouvání věku odchodu do důchodu. Podle Ministerstva dopravy se díky nim pozornost přesouvá na věkové skupiny ve vyšším zdravotním riziku.
Navíc senioři nepatří mezi nejrizikovější řidiče z pohledu počtu usmrcených či těžce zraněných lidí při dopravních nehodách. Smrtelná zranění ve většině případů (v 81 procentech) způsobují řidiči do 64 let, nejčastěji ti mezi 18 až 24 lety. Ti také zaviní vůbec nejvíc dopravních nehod.
Počty nehod, usmrcených a zraněných v období 2021–2023 dle věku řidičů a jejich přepočet na 1000 držitelů řidičských oprávnění.
Změny rezorty zavedly také proto, že řada evropských zemí je podstatně benevolentnějších.
V mnoha státech západní Evropy není věková hranice vůbec stanovena, upozorňuje za Ministerstvo zdravotnictví Martin Novotný.
Týká se to třeba i sousedního Německa či Rakouska. V Nizozemsku se provádí pouze základní orientační vyšetření, a to až od 75 let věku. Povinné prohlídky od 70 let mají například Finsko, Kypr, Slovinsko či Spojené království.