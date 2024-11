O bonusy u VZP můžete papírově žádat už jen týden. Jak je to u jiných pojišťoven?

U největší Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) mají pojištěnci na podání žádosti o některý z bonusů jen poslední týden. Pojišťovna ty letošní přijímá do 30. listopadu. Ale pozor, tato lhůta platí jen pro žádosti na papíře. Tedy poštou, sběrným boxem, na podatelně pobočky nebo osobně u přepážky. Kdo žádá elektronicky, může tak činit až do konce roku, tedy do 31. prosince.

Důležité je také vědět, že až na výjimky pojišťovna přijímá pouze žádosti doložené dokladem o zaplacení, jenž není starší tří měsíců. Jarní účtenky nebo ty zkraje prázdnin proto už neuplatníte, ať žádáte o zpětný bonus jakoukoliv formou.

Podmínky pro podání žádostí se ale u jednotlivých příspěvků liší. Je proto dobré si rozmyslet, o který příspěvek máte zájem a prověřit si podmínky čerpání přímo u něj. Učinit tak můžete na webu nebo prostřednictvím klientské telefonické linky na čísle 952 222 222. Kontaktovat VZP můžete také na e-mailu info@vzp.cz.

Bonusy lze sčítat

Nezapomeňte, že za rok můžete čerpat různé druhy příspěvků, každý má ovšem svůj limit. Celkem si tak jeden pojištěnec, a to včetně dítěte od narození, může přijít i na několik tisíc korun. Podmínkou třeba příspěvku na dentální hygienu u dospělých nebo příspěvku na masáže je ovšem absolvování prevence u praktického lékaře.





Typy příspěvků u VZP Na pohybové aktivity,

na očkování,

na prevenci (onkologická prohlídka, vyšetření kožních znamének, vyšetření prsou, odvykání kouření, dentální hygiena a rehabilitační aktivity),

k porodu a po porodu (nehrazená vyšetření, aktivity a nákup potřeb pro miminko a na podporu kojení, příspěvek pro předčasně narozené miminko),

pro dárce (na rehabilitaci, podporu zdraví, rekondiční aktivity, lázně ) ,

podpůrné programy (potřeby pro diabetiky, na specifické diety, trénink a testování paměti pro seniory, podpora duševního zdraví… ). Příspěvky jsou určeny jen klientům VZP.

Pozor na podvodníky

Mějte také na paměti, že VZP se opakovaně stává terčem podvodníků. Pokud vám tedy v těchto dnech přijde SMS nebo e-mail, abyste klikli na odkaz a získali peníze, nedělejte to. VZP aktivně k čerpání příspěvků nevybízí, protože aktivita je v tomto případě na straně pojištěnce. Správnost žádosti si ani neověřuje formou SMS, ani e-mailem.

Pohlídat si lhůty a čerpat příspěvek včas se letos u VZP obzvláště může vyplatit. Pojišťovna totiž příští rok sníží příspěvky na dentální hygienu a sportovní aktivity včetně kroužků a školních lyžařských kurzů. Tyto příspěvky přitom patří k nejoblíbenějším.

U dítěte půjde o snížení o tisícikorunu, u dospělých o 1500 Kč. Pozmění se také princip čerpání. Jak, to jsme psali tady.

Změnili byste kvůli bonusům zdravotní pojišťovnu? Ano, dá se tím získat i několik tisíc korun

Ano, ale jen pokud s ní mají smlouvu mí lékaři

Ano, ale odrazuje mě, že bych všude musel/a hlásit změnu

Ano, ale ještě váhám

Nevím, a vlastně mě to ani nenapadlo

Ne, bylo by s tím moc papírování

Ne, musel/a bych kvůli tomu změnit lékaře

Ne, nevím, kdy a jak se pojišťovna mění

Ne, těch pár korun mi nestojí za to

Jak to mají jiné pojišťovny

VZP ovšem není jediná, u níž některým klientům běží poslední týden na podání žádosti.

Změnu lhůt nedávno oznámila například Vojenská zdravotní pojišťovna. Dovolujeme si upozornit, že žádosti o příspěvky podané osobně na kontaktních místech nebo papírových formulářích nově přijímáme pouze do 30. 11. 2024, napsala klientům VoZP.

Také u Oborové zdravotní pojišťovny je konec října pro některé výhody určující. Do 30. listopadu lze čerpat většinu z kuponů ve Vitakartě. Klienti je získávají za preventivní prohlídky nebo darování krve. Výjimkou je program očkování proti chřipce, u nějž lze příspěvek čerpat od 1. září do 31. prosince.

Brzkou lhůtu uvádí také Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Její pojištěnci mohou příspěvky čerpat do 29. listopadu.

Jiné lhůty nabízí Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Papírově je možné o příspěvky z preventivních programů a programu Bonus Plus požádat jen do poloviny prosince. Od 16. 12. 2024 do 31. 12. 2024 lze žádat o příspěvky na preventivní programy pouze elektronickou formou, a to prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu nebo naší E-přepážky, uvádí pojišťovna na webu.

U pojišťovny RBP lze příspěvky čerpat do 16. prosince, a to jen elektronicky.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR pak na webu uvádí, že příspěvky lze čerpat do konce prosince, ale jsou i výjimky, kdy mohou lidé žádat o peníze i po celý leden 2025.