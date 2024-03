VZP chce dát méně peněz nemocnicím, které pacienta dobře nevyléčí. Zatím u tří typů operací

Část rizik na bedrech nemocnic

V principu jde o to, že nově chce nabídnou bonus nemocnicím, jež nejen léčí, ale také vyléčí, a to, pokud možno, bez komplikací. Naopak zdravotnickým zařízením, které léčbu zvrtají a pacient kvůli tomu bude muset třeba opět pod skalpel, pojišťovna část peněz za již odvedené služby nepošle. Nezaplatí jim ani náklady na léčbu komplikací.

„Je to o sdílení rizik. Bude-li pacient potřebovat další operaci, náklady na péči s ní spojenou nově ponese i zdravotnické zařízení,“ vysvětluje ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Podle jeho náměstka Jana Bodnára, pokud klient bude muset absolvovat reoperaci, bude z poskytnuté balíčkové ceny následně odečtena předem stanovená paušální částka.

Jaké péče se změna bude týkat

Testování se bude zatím týkat jen operací. Konkrétně tří typů:





totální endoprotézy kyčle ,

, totální endoprotézy kolene , při nichž ortopedi nahrazují jeden z velkých kloubů, a

, při nichž ortopedi nahrazují jeden z velkých kloubů, a katetrizační ablace fibrilace síní, při níž je arytmie léčena s pomocí katetru a vysokofrekvenčního elektrického proudu.

Balíčková úhrada zahrnuje veškerou péči (ambulantní, hospitalizační, následnou) u všech tří typů zákroku po dobu 90 dnů. Zahrnuje tedy náklady na hospitalizaci, předoperační přípravu, samotný zákrok i následnou rehabilitační péči.

Pokud pacient bude rehabilitovat v jiném zařízení, než kde podstoupil operaci, pojišťovna ji z balíčku odečte a uhradí ji rehabilitačnímu zařízení.

Vyčíslení rizik i bonusu

Nový typ úhrady umožňuje pojišťovně nevyplatit nemocnici peníze za léčení případných mimořádných komplikací, a to až po dobu dvou let od provedení operace. Nemusí jít přitom o žádné drobné, pokud třeba důsledkem výměny kloubu bude smrt pacienta, VZP jí nezaplatí i čtvrt milionu korun.

„Dnes, když jdete na operaci a budete mít komplikace, tak místo třeba 200 tisíc pojišťovna nemocnici zaplatí 400 tisíc. My nově říkáme, že to bude vždy jen 200 tisíc a k tomu případně přičteme bonifikaci,“ uvádí Zdeněk Kabátek.

Pokud péče naopak bude příkladná a pacient se zotaví bez následných komplikací, na jednoho vyléčeného pojišťovna vyplatí nad rámec úhrady bonus ve výši devět tisíc korun.





Při novém typu úhrady přitom pojišťovna nezohledňuje jednotlivě čas ani počet vyšetření u každého pacienta. Roli nehraje ani to, jak dlouho je upoutaný na lůžku a kolik dnů potřebuje rehabilitovat. Balíčková úhrada je vyplácena vždy ve stejné výši, a to u každé nemocnice, která na ni přistoupí.

Co se změní pro pacienta

Nemocnice, které budou chtít získat balíčkovou úhradu, budou muset pacientovi nabídnout individuální léčebný plán. Tedy rozplánovat jednotlivé a nutné kroky v péči u každého pacienta zvlášť. Ty by měly na sebe dobře navazovat.

S tím souvisí také to, že pacienta léčbou provede koordinátor, jenž bude zaměstnancem nemocnice a pacientovi bude přidělen, aby s ním postup léčby probral a zaznamenal jeho rozhodnutí. „Budeme po poskytovateli péče požadovat ustanovení koordinátora, jenž bude řídit organizaci léčby, pacienta provede celým jejím procesem, bude zajišťovat termíny jednotlivých úkonů a bude zodpovědný za to, aby na sebe navazovaly,“ popisuje předseda správní rady VZP, poslanec Tom Philipp.

Kromě toho musí nemocnice v průběhu léčby pacientovi povinně nabídnout dotazníky spokojenosti. V nich pacient bude průběžně, subjektivně a jednoduchou formou hodnotit třeba to, jak moc pro něj léčba byla bolestivá a jak je spokojen s kvalitou ošetřovatelských služeb. Dotazníky poputují do pojišťovny a ta k nim bude přihlížet při zvažování výplaty bonusu.

Zatím jen v osmi nemocnicích

Testování nového typu úhrady zdravotní péče potrvá dva roky a pojišťovna jej bude průběžně vyhodnocovat.

Kolik stojí zdravotní péče Základní úhradová sazba u totální endoprotézy kolene dnes činí od 66 tisíc do 89 tisíc korun. Katetrizační ablace fibrilace síní, která je dnes hrazena homogenně, vyjde pojišťovnu cca na 231 tisíc korun. Balíčková cena u totální endoprotézy by se se mohla pohybovat cca od 225 tisíc korun do 246 korun. Výše úhrady bude záležet na použitém materiálu. U katetrizační ablace by částka měla zůstat na stejné úrovni jako dnes. Balíčkovou úhradu už nyní VZP posílá nemocnicím za jednodenní péči. Tento typ úhrady ale neumožňuje dělení rizika mezi pojišťovnu a nemocnici.

VZP nyní chce oslovit vytipované nemocnice. Hledá pět zařízení, kde by testovala nové úhrady u totálních endoprotéz, a tři, jimž by nabídla nový typ úhrady u katetrizační ablace. „Výběr je velmi transparentní a my již máme seznam komisionálně stanovených zařízení, ale v tuto chvíli nemohu být konkrétní, protože projekt začíná koncem června,“ uvádí ředitel VZP.

U totálních endoprotéz VZP seznam sestavovala podle současných úhrad, proto osloví nemocnice, kterým dnes za zákrok platí cca 75 tisíc korun. U katetrizační ablace pojišťovna zkontaktuje pracoviště, jež za rok provádějí nejvíce výkonů.

Podle informací Vitalia.cz si VZP vybrala několik nemocnic v Praze a několik mimopražských zařízení. Jedno z nich, pokud neodmítne, by mohlo být v jižních Čechách, u totálních endoprotéz pak nejméně jedno na Moravě.

Zařízení tedy budou ze strany VZP teprve oslovena a je na nich, zda na balíčkovou úhradu přistoupí. Pokud odmítnou, má pojišťovna vytipované náhradníky. „Není to něco, co bychom vnucovali. Jde o pokus o to, že při vzájemné spolupráci dokážeme nastavit úhrady tak, aby obsahovaly složku efektivity i kvality,“ dodává Zdeněk Kabátek. Věří, že projekt bude pro nemocnice atraktivní a ony budou mít zájem podepsat nové dodatky smluv.





Jaká úskalí může novinka skýtat

Na první pohled dobrý nápad ze strany pojišťovny ale může v praxi skýtat řadu úskalí. Novináři se vedení správní rady při představování novinky dotazovali, zda balíčková úhrada nemůže vést ke snaze nemocnic péči urychlit, některé léčebné kroky vynechat, vybírat si jen nekomplikované pacienty či prodloužit již tak dlouhé čekací lhůty na voperování endoprotézy kolene či kyčle.

„Zvažovali jsem i fenomény, které by nemusely být z hlediska pacientů žádoucí, ale domníváme se, že nenastanou. Cestu pacienta systémem máme velmi dobře zpracovanou a víme, jak se nyní zdravotnická zařízení chovají. V případě, že bychom viděli, že se od běžného chování odchylují, uvidíme to a budeme jednat o nápravě,“ popisuje lékař a předseda správní rady VZP Tom Philipp.

Ředitel pojišťovny připustil, že VZP nedokáže předvídat veškeré detaily, které novinka v praxi může přinést, a právě proto nový typ úhrady projde pilotním testováním. Teprve po něm se ukáže, zda jej pojišťovna rozšíří plošně a bude jej zavádět i u jiného typu péče, než je výše zmíněná trojice zákroků.

„Je to testování nového úhradového mechanismu a zcela jasno o tom, zda tento model nabídneme plošně a zda nevykazuje nějaké nedokonalosti, budeme mít až v průběhu dvou let. Budeme jej vyhodnocovat a finální odpovědi na položené otázky dostaneme v průběhu realizace pilotního projektu,“ uvádí Zdeněk Kabátek s tím, že je přesvědčený, že k výše popsaným rizikům nedojde.