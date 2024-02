Pojištěnce VZP čeká velká výměna kartiček. Poštou. Raději si zkontrolujte adresu

Výměna kartičky pojištěnce se letos týká 2 739 000 klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Začne letos v dubnu.

Můžete si ověřit, zda se týká i vás. Kartička pojištěnce je platná deset let od jejího vydání. Datum, kdy její platnost končí, najdete na přední straně v pravém dolním rohu.

Pokud vás letos výměna čeká, na rozdíl od občanského průkazu nebo řidičáku, o novou kartičku nemusíte žádat. VZP o vás ví, kartu vám vyrobí automaticky a pošle vám ji domů do schránky.

Nový doklad očekávejte nejdříve měsíc před koncem platnosti. Ale přijít může i na začátku měsíce, kdy průkazka končí.





Co dělat, aby nová karta přišla

Nový průkaz pojištěnce přijde jako obyčejné psaní, takže není nutné si jej přebírat od doručovatele či pro něj běžet na poštu. Je to z důvodu většího komfortu pro klienty, potvrzuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Je ale dobré si předem zkontrolovat označení domovní poštovní schránky. Tedy to, zda je na ní čitelně uvedeno vaše jméno. V opačném případě by se totiž mohl průkaz VZP vrátit a řešení by pak už nebylo automatické ze strany pojišťovny, ale bylo by na vás – jak na to, vysvětlujeme dále v článku.

Dále je dobré vědět, zda má pojišťovna vaši aktuální doručovací adresu. Pokud je vaše doručovací adresa shodná s trvalým bydlištěm, nemusíte se o nic starat. Ani pokud jste se minulých deseti letech stěhovali. Pojišťovna má totiž databázi propojenou s registrem obyvatel. Změna trvalého bydliště hlášená na úřadech se proto sama propíše do databáze VZP.

Pokud se vaše adresa pro doručování pošty liší od té trvalé a v posledních deseti letech jste ji měnili, pak novou doručovací adresu musíte VZP nahlásit, protože si ji automaticky nezjistí. Zatím to ještě nejde jednoduše přes aplikaci Moje VZP.

Prostřednictvím kanálů pro elektronickou komunikaci si už dnes mohou klienti svoji adresu uvedenou u VZP zkontrolovat. O samotnou změnu pak mohou zažádat emailem, telefonicky či osobně na pobočce, dodává Viktorie Plívová.





Změnu lze ohlásit prostřednictvím informačního centra pojišťovny. Rozhodnete-li se změnu adresy hlásit telefonicky přes klientskou linku s číslem 952 222 222, obrňte se trpělivostí. Jak se redaktorka Vitalia.cz přesvědčila, linka nyní čelí výšenému počtu volajících i z důvodu plánované výměny kartiček. Pro jejího operátora si předem připravte číslo pojištěnce.

Kam se starým dokladem

Neplatnou kartičku můžete zanést na jakoukoliv pobočku VZP. Vracení ale není povinné, proto si lze cestu ušetřit a kartičku zlikvidovat doma. Ideální způsob je znehodnocení kartičky například přestřižením a vhozením do tříděného odpadu, podotýká mluvčí pojišťovny.

Když kartička nepřijde…

Pokud platnost kartičky vypršela a novou stále nemáte, nemusíte se bát, že by vás lékař bezplatně neošetřil. Příslušnost k pojišťovně si může ověřit dle vašeho rodného čísla. Zároveň je ale třeba v takovém případě nespoléhat na automatické poslání nového dokladu, nýbrž si o něj požádat. Lze to prostřednictvím online formuláře, v aplikaci, na pobočce VZP nebo prostřednictvím informačního centra.

Novou kartičku pojišťovna vystaví do třech týdnů od podání žádosti, do té doby má klient k dispozici náhradní doklad.

Podání žádosti se ale, jak už jsme uvedli, týká pouze případů, kdy pojištěnec kartičku ztratí nebo poškodí. Nikoliv výměny z důvodu pozbytí platnosti.

Jak postupovat při ztrátě průkazu a řadu dalších praktických informací najdete na webu VZP.

Pozor na podvodníky

V souvislosti s rozsáhlou výměnou VZP předem varuje před podvodníky, kteří se pod záminkou výměny průkazu budou pokoušet z lidí vytáhnout citlivá data či je připravit o peníze.





Pojišťovna proto zdůrazňuje, že kvůli výměně nepotřebuje klienty kontaktovat osobně, po telefonu, ani třeba formou SMS či e-mailů.

Pracovníci VZP nebudou pojištěnce předem nijak oslovovat, obcházet nebo kontrolovat například to, kdy jim průkaz končí. Pokud by klienti byli někým v této souvislosti kontaktováni, jde velmi pravděpodobně o podvodné jednání, uvádí pojišťovna v tiskové zprávě.

Proč varování předem? Jméno VZP zneužívají podvodníci opakovaně. Naposledy prostřednictvím falešných SMS, které se tvářily, že je lidem rozesílá právě VZP. Jenže přišly třeba i těm, kdo u ní vůbec pojištěný není.

Při zneužívání značky VZP kalkulují nepoctivci s tím, že jde o největší tuzemskou zdravotní pojišťovnu s více než šesti miliony klientů. Podvodníci proto mají vyšší šanci připravit o peníze více lidí.