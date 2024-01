Shoďte dvě kila za měsíc, radí osobní trenér. Jinak hrozí, že místo tuků přijdete o svaly

Začátek nového roku je pro mnoho lidí jakýmsi milníkem, kdy se rozhodnou změnit svůj život. Začínají cvičit a hubnout. Podle trenéra Marka Dawidka jim ale předsevzetí vydrží maximálně měsíc nebo dva. V březnu už je podle něj v posilovnách nepotkáme. Co tedy dělat, aby nás prvotní nadšení hned nepřešlo?

„Nejdůležitější motivace je se rozhodnout, že to budu dělat a budu to dělat dlouhodobě, protože pak to má smysl. Je i chyba, že když člověk začne cvičit, očekává, že výsledky přijdou velice rychle. A to ať už to jsou výsledky, že ho přestanou bolet záda, nebo výsledky, že bude vypadat dobře, že zhubne. A to se v zásadě neděje,“ říká Dawidko v podcastu 120 na 80 portálu Vitalia.cz.

Celý podcast si můžete poslechnout zde:





Pokud totiž člověk třicet nebo čtyřicet let nic nedělal, těžko může očekávat rychlé výsledky. „Nemůžu čekat, že když poprvé vyběhnu, tak uběhnu 20 kilometrů nebo maraton. Progres se dostavuje v řádu měsíců, půl roku až roku, podle toho, co máme za problém nebo čeho chceme docílit.“

Nastavení hlavy je podle něj zásadní. „Není to o tom, že když za měsíc nezhubnu, tak končím. Jde o dlouhodobý proces, je to o trpělivosti, o nějaké v uvozovkách striktnosti, že prostě něco budu dodržovat,“ vysvětluje Dawidko s tím, že si prostě musíme nastavit priority: nejen dodržování jídelníčku, ale také že budeme klást důraz na pohyb, spánek, regeneraci, minimalizovat stres… Nestačí jen přestat jíst kachnu a knedlíky.





„Je to svým způsobem doživotní proces, protože když přestanete, tělo se vrátí do původního stavu.“ Měli bychom si proto zvolit takovou cestu, která nám bude příjemná po zbytek života.

Díky méně násilným změnám nemůžete čekat, že zhubnete deset kilo za měsíc, což je ale ve výsledku správně. „Pomalu je dobře, rychle je špatně. Myslím, že takový ideální počet jsou dvě kila měsíčně. Mělo by jít o postupné hubnutí, abychom měli zaručeno, že se neodvodňujeme, nehubneme svaly, ale tuky,“ dodává trenér Marek Dawidko.

V podcastu 120 na 80 Dawidko dále mluví například o tom, jak často, jak dlouho a jak správně cvičit, na co se při cvičení zaměřovat, proč si pro začátek nechat poradit od odborníka i o tom, jaké jsou nešvary návštěvníků posiloven. A ne, není to o tom, že by nováčka sledovali a hledali na něm chyby.