Diety roku 2024 podle vědců: S kterou zhubnete a zůstanete zdraví, jaké se vyhnout

Jako každý rok i letos v lednu vyhlásilo americké periodikum U.S. News & World Report nejlepší dietu, respektive nejlepší celkový způsob stravování. Po sedmé za sebou se jím stala středomořská dieta. V Česku žádný podobný jídelníček, za kterým by stáli odborníci, neexistuje – středmořský jídelníček ale patří mezi ty, které doporučují i zdejší odborníci.

Středomořská strava zvítězila i v dílčích kategoriích – například mezi dietami, které je snadné dodržovat, mezi těmi ideálními pro rodinné stravování, stejně jako se stala nejlepším jídelním plánem pro zdravé kosti, klouby nebo pro ty, kdo trpí cukrovkou.

Středomořská dieta není žádným pevně daným rozpisem toho, co se smí a nesmí jíst, ale obsahuje spoustu ovoce a zeleniny, přiměřené množství příloh a libové maso, vyhýbá se například uzeninám. Je pravda, že tradičně k ní patří i víno, ale toho odborníci doporučují výrazně ubrat.

Na jídelníčku najdete například lososa, kuřecí prsa, tuňáka, libový steak, ovoce, zeleninu, ořechy, semínka, vybrané mléčné výrobky, olivový olej, vejce a luštěniny. Tato dieta spolu s cvičením snižuje množství nebezpečného břišního tuku, dokládá například tato odborná práce. Dále vědci zjistili, že středomořská strava může snížit riziko cukrovky, vysokého cholesterolu, demence, deprese a rakoviny prsu.





Nejen pro hypertoniky

Na druhém místě skončila DASH dieta, kterou sestavili před několika lety odborníci pro lidi s vysokým tlakem, ale neuškodí ani těm, co ho mají v pořádku. Je charakteristická hlavně nízkým příjmem sodíku ve stravě, komentovala ji před časem pro Vitalii endokrinoložka Marie Kunešová. Plusem je i snížení příjmu nasycených tuků.

DASH dieta doporučuje, aby člověk jedl dostatek čerstvé zeleniny a ovoce, nízko- až střednětučné mléčné výrobky bez příchuti, celozrnné výrobky, ryby, drůbež a ořechy, nemá s ní obezitoložka problém.

Hned za DASH dietou skončil další dietní přístup označovaný zkratkou MIND dieta, což je vlastně vědci sestavená dieta, která má zabránit rozvoji neurodegenerativních onemocnění a vychází ze středomořské diety. Stejně jako rozpisy, které skončily před ní, MIND sází hodně na rostlinnou stravu, ovoce, zeleninu, celozrnné výrobky, fazole a semínka. A už existují studie, podle kterých skutečně může snížit například riziko rozvoje Alzheimerovy choroby.

Hodnotící komise složená z více než čtyř desítek nutričních expertů poprvé hodnotila veganskou stravu, která získala třetí místo mezi dietami zaměřenými na čistě rostlinnou stravu.





Svět diet a výživy je ohromující a zároveň plný dezinformací a nepřesných zdravotních tvrzení, citoval web CNN.com Shanley Chien, vedoucí redaktorku zdraví na webu US News. To je podle ní důvod, proč US News každý rok osloví desítky odborníků, aby vybrali nejvhodnější výživový plán pro lidi, kteří se zajímají o své zdraví. Hubnutí je v tom případě vlastně vedlejším efektem.

Ketodieta také propadla

A kdo vlastně skončil na konci žebříčku hodnocených diet? Oblíbená, na masu a tuku založená Dukanova dieta skončila osmadvacátá ze třiceti hodnocených diet, devětadvacátá byla Herbalife Nutrition. Úplně poslední skončila syrová strava, tedy doporučení, aby se lidé vyhýbali jakékoli tepelné úpravě pokrmů, ale také potravinám, které prošly průmyslovou výrobou, byly hnojeny herbicidy, ošetřeny mikrovlnným zářením a tak dále.

Populární ketodieta si také nevedla moc dobře. Je pravda, že se podle ní hubne velice rychle, ale je příliš restriktivní, chybí v ní živiny a takto dosaženou nižší váhu si lidé většinou nedokáží udržet. Umístila se skoro na konci, jako dvacátá pátá.

Pokud někdo drží ketodietu více než dva roky, měl by vědět, že mu hrozí ledvinové kameny, srdeční onemocnění, úbytek svalů a snížení kognitivních schopností. Dokládá to například tato práce.