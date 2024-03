Děti od února nemusí platit za nové vakcíny proti pneumokoku, od léta pak ani senioři

Které vakcíny pojišťovny plně uhradí

Očkování proti vybraným kmenům pneumokoku je nepovinné. U dětí do sedmi měsíců, seniorů nad 65 let a některých pacientů (třeba těch bez sleziny) plně či zčásti hrazené.





Dosud byla z veřejného zdravotního pojištění plně hrazena jen jedna vakcína – Synflorix. Ta je tzv. desetivalentní, což znamená, že cílí na deset kmenů bakterie. Nejprve plně hrazenou a později příplatkovou alternativou k ní je Prevenar 13, který má širší účinek, protože je třináctivalentní.

Předloni se ale na českém trhu objevily dvě nové očkovací látky, jež ty dosavadní překonávají. Chrání před 15, respektive 20 kmeny pneumokoku – Vaxneuvance a Apexxnar. Poslední jmenovaná v polovině března změnila název a aktuálně je z ní Prevenar 20. Navíc byla na začátku letošního března nově schválena k použití u dětí od šesti týdnů.

Které vakcíny byly hrazené do poloviny února: Synflorix – plně Prevenar 13 – částečně Vaxneuvance – částečně Které jsou malým dětem hrazeny nově: Synflorix – plně (jen do 30. června 2024) Prevenar 13 – plně Vaxneuvance – plně Prevenar 20 (dříve Apexxnar) – plně

Místo tří dávek nově dávky čtyři

Pneumokok je jednou z bakterií, která dokáže způsobit třeba zápal plic, zánět mozkových blan či otravu krve. Pro rodiče, kteří se rozhodnou své dítě proti němu očkovat, to znamená, že si nově mohou mezi vakcínami libovolně vybrat, aniž by museli sahat do vlastní kapsy. Podmínkou stále je, aby očkování proběhlo do sedmi měsíců věku dítěte.

Roman Chlíbek upozorňuje na jednu změnu. Pokud si vyberou Prevenar 20, musí počítat s tím, že dítě nedostane tři dávky očkování, ale čtyři.

Je to drobná nepříjemnost. EMA Prevenar 20 sice schválila pro děti, ale pouze ve schématu 3 + 1, tedy tři základní vakcíny a jedno přeočkování. Toto schéma se u nás dosud u malých dětí nepoužívalo, ale je v souladu s vyhláškou o očkování, upozorňuje předseda vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Jedinou výjimkou jsou nedonošené děti, kterým lékaři podávali i dosud celkem čtyři dávky očkování proti pneumokoku.





Pojišťovny tuto dávku zaplatí, ale rodiče musí počítat s jedním očkováním navíc, protože ostatní vakcíny pro děti jsou ve schématu 2 + 1, dodává.

Jak už dříve informovala na webu vakcinologická společnost, jednotlivé očkovací látky proti pneumokokových infekcím je možné mezi sebou kombinovat. Pokud tedy dítě bylo již očkováno jednou či dvěma dávkami desetivalentní vakcíny, není problém vakcinaci dokončit vícevalentní látkou.

První vlaštovka ve změně úhrad

Změna je zajímavá v tom, že zdravotní pojišťovny v oblasti očkování poprvé opustily princip úhrady tzv. ekonomicky nejméně náročné varianty. Ten znamená, že plně hradily vždy jen tu nejlevnější vakcínu v dané skupině. Bez ohledu na to, zda je také tou nevhodnější či nejlépe chrání očkovaného.

Někdy to nemusí vadit, protože ne u každé ze skupin očkování je na trhu větší výběr očkovacích látek. Ve chvíli, kdy se třeba u pneumokokových vakcín objevila prevence proti 15 a více kmenům, ale bylo jasné, že desetivalentní Synflorix i třináctivalentní Prevenar je překonaný a rodiče budou nejspíše preferovat pro děti novější látky.

Ty jsou ovšem také dražší. I proto že Prevenar 20 čítá zmiňované čtyři dávky místo tří. Pro zdravotní pojišťovny je nový princip nákladnější, tzv. HTA hodnocení (posuzuje ekonomické dopady versus dopady na veřejné zdraví, pozn. red.) ale ukázalo, že ve finále český stát ušetří, říká Matyáš Fošum. Lepší prevence totiž znamená méně léčení.

Ředitel odboru ale připouští, že pokud pojišťovny někde na úhradách přidají, jinde zase v budoucnu uberou.

Od června skončí úhrada Synflorixu

Se zdokonalováním vakcín proti pneumokoku souvisí také ještě jedna novinka.

Součástí přijatých změn je i to, že v polovině letošního roku zdravotní pojišťovny upustí od hrazení Synflorixu. Tato nejstarší vakcína bude hrazena pouze do konce června 2024.

Po tomto datu zůstanou i nadále plně hrazené třinácti-, patnácti-, dvaceti- a třiadvacetivalentní očkovací látky.

Pro seniory přijde změna v létě

Očkování proti pneumokoku mají hrazené také senioři nad 65 let. Pro ně v současné době platí, že plná úhrada se stále vztahuje jen k Prevenaru 13. Od léta ale nejspíš i oni budou mít možnost výběru mezi Prevenarem 13, Vaxneuvance a Prevenarem 20.





Matyáš Fošum uvádí, že návrh počítá s tím, že by u seniorů nastala změna v úhradách od 1. července 2024 s tím, že toto datum ale zatím není definitivně schváleno.

Na trhu je ještě jedna očkovací látka proti pneumokoku, jež je třiadvacetivalentní, a to Pneumovax 23. U ní je nyní plná úhrada možná jen u některých pacientů či klientů v zařízeních typu domov pro seniory nebo léčebna dlouhodobě nemocných.

Tato vakcína je určena pro očkování dětí starších dvou let, dospívajících a dospělých. S ohledem na to, že u nás je propláceno jen očkování proti pneumokoku do sedmi měsíců, u dětí podle Romana Chlíbka Pneumovax 23 v základu není hrazen ani po přijatých změnách. Teoreticky by se ale úhrada této vakcíny u dětí mohla týkat přeočkování třetí dávkou. Od prázdnin by pak měla patřit mezi plně hrazené vakcíny pro zájemce nad 65 let.

Podle Matyáše Fošuma by lékaři seniory mohli očkovat třemi způsoby.

samotným Prevenarem 20, nebo vakcínou Vaxneuvance a zároveň v kombinaci s Pneumovaxem 23, nebo Prevenarem 13 a zároveň v kombinaci s Pneumovaxem 23.