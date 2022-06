Jaké pivo se pije nejvíce? Inflace ovlivní jeho cenu a spotřebu

Propad prodeje piva

Máme za sebou pochopitelně špatný rok. Jak uvádí statistika Českého svazu pivovarů a sladoven, v roce 2021 se spotřeba piva propadla na pátou nejnižší úroveň od roku 1950, což odpovídá 129 litrům na obyvatele. Z toho asi čtvrtina se vypila v hospodách, respektive si je zde lidé objednali. Pivovary dokázaly situaci kompenzovat alespoň částečně tím, že druhé nejvyšší hodnoty za stejné období dosáhl export.

Na druhé straně, abychom čísla nějak uvedli do kontextu. Roku 2019, tedy v roce předcovidovém, byl poměr piva u nás vypitého v hospodách vs. prodaného na doma 35:65, ovšem s tím, že podíl hospod setrvale klesal. Koronavirus tedy čísla nezměnil „řádově“. O situaci jsme psali v článku Co čeká hospody? Už loni se vypilo 2× více piva z obchodů než z restaurací.

Tolik jsme si pivo zase neodpírali

Samozřejmě to není nutně tak, že by Češi loni (výrazněji) snížili celkovou konzumaci piva, protože do čísel „české spotřeby“ se počítá i to, co u nás vypijí turisté. Dále pak cena piva především v restauracích šla pěkně vzhůru, takže ekonomické výsledky provozovatelů jsou součtem mnoha faktorů (plus státní pomoc atd.).

Trh ovlivnilo i to, že větší podíl „supermarketové“ konzumace pomohl větším značkám, které mají plošnou distribuci. Podniky prodávající produkci minipivovarů ale zase mohly spoléhat na větší loajalitu zákazníků.

Spotřeba piva na jednoho obyvatele v letech 2009 až 2021 v litrech Autor: Český svaz pivovarů a sladoven

Také třeba dodat, že i přes celkově nižší čísla konzumace oproti minulosti dnes už jasně převládá ležák (55 % loni) nad pivem výčepním (41 %). I s menším vypitým množstvím se tak oproti minulosti z hlediska alkoholu přijatého v podobě piva zase zvlášť nešidíme.





Vedou „lahváče“, roste obliba plechovek

Statistiky Českého svazu pivovarů a sladoven pokrývají i vývoj obliby jednotlivých obalů: lahve si zachovaly 45 % z celkového výstavu, sudové pivo 25 %. Pivo v plechovkách vzrostlo na 18 % (v roce 2019 to bylo 12 %).

Podíl PET lahví opět poklesl z 11 na 10 %, do cisteren se stočila 2 %. Lze předpokládat, že tento trend bude i nadále pokračovat; třeba i v souvislosti s tím, že se s PET lahvemi rozhodl skončit Plzeňský Prazdroj.

Na téma kvality piva v různých obalech toho už bylo napsáno tolik, že lze odkázat opět na starší porovnání (Je lepší pivo z plechovky, nebo z lahve?). Třeba ovšem dodat, že i zde se technologie vyvíjejí, takže jednou provedené testy nemusejí platit navždy. Tak například plnění plechovek bylo v některých pivovarech v poslední době vylepšeno ještě o to, že pivo se lije na podklad z oxidu uhličitého, což má snížit obsah kyslíku, ovšem toto zlepšení lze použít i pro skleněné nebo PET lahve.

Co ovlivní cenu piva? Inflace nejen v energiích

Celkové vyhlídky českého pivního trhu i po (řekněme) konci pandemie ovšem příliš dobře nevypadají. Inflace, ceny surovin i energií dopadají jak přímo na pivovary a hospody, tak i na poptávku spotřebitelů (protože těm zbude méně peněz na pivo). V ČR se naneštěstí koronavirus a aktuální „dovezená“ inflace potkaly s fází velmi uvolněné fiskální politiky a mzdového růstu („rozdávání peněz“) už před covidem, což pak aktuální inflaci u nás dále zvýšilo nad úroveň sousedních zemí.

K 31. 5. bylo oznámeno, že provoz ukončuje pražská restaurace Pivovarský dům. Podnik byl jedním z průkopníků netradičních piv, speciálů i minipivovarů (respektive: podnik mění majitele, restaurace projde rekonstrukcí a třeba se znovu otevře, pivo se zde má vařit dál). V této souvislosti (podrobněji iDnes: Pivovarský dům po 25 letech mění majitele) stojí určitě za pozornost vyjádření jednoho ze spolumajitelů Jana Šuráně: „Naše mzdové náklady představují až 60 % nákladů, a to je pro nás větší úskalí než energie,“ uvedl mimo jiné. Vzhledem k tomu, že podíl mzdových nákladů je pochopitelně vyšší při restauračním prodeji, lze odhadnout, že cenové nůžky se budou dál rozevírat a spolu s tím bude pokračovat i přesun pivařů z restaurací… Pandemie za to vše může jen částečně.

„Jak ukazují data Českého svazu pivovarů a sladoven, za první tři měsíce letošního roku se zvedl v meziročním srovnání výstav piva v sudech více než 2,5krát,“ uvádí Svaz ve zprávě nazvané Čepované pivo opět hraje prim. Nevím nevím… Pro klasickou českou hospodu, kde lidé popíjeli celý večer, to nevypadá moc dobře. Podniky, kam si lidé zajdou na pár drahých speciálů a večeři, mají snad lepší vyhlídky, ty ovšem restaurační konzumaci piva v celkových číslech nevytrhnou. Tvrdit, že česká hospoda a česká pivní kultura si zaslouží být památkou UNESCO, situaci nijak nezmění.

Ať tak, či tak, data Českého svazu pivovarů a sladoven ukazují, že na předpandemickou úroveň se spotřeba stále nevrátila, ve srovnání s rokem 2019 byl výstav za 1. čtvrtletí nižší o 6 % (u lahvového piva 8 %, u sudového 12 %). Ve srovnání s loňským 1. čtvrtletím (a to byla zrovna fáze uzávěry) pak výstav vzrostl o 12 %.