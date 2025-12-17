Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Jak chutná a jak se jí physalis, karambola, jackfruit a cherimoya

Jak chutná a jak se jí physalis, karambola, jackfruit a cherimoya

Kateřina Čepelíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Mísa s exotickým oovocem na klíně ženy
Autor: Shutterstock.com
Mísa s exotickým ovocem
Zdá se, že letos Češi objevují nové vánoční chutě. Podle dat společnosti Titbit například prodeje Physalisu během letošních svátků vzrostou asi o 30 % oproti loňsku. Jaké další exotické plody nebudou chybět na svátečních stolech, a jak vlastně chutnají?

Vánoční stůl si vždy žádal něco navíc, něco, co si běžně nedopřáváme. Dříve to byla sušená jablka, perníčky nebo ořechy, později šlo o mandarinky, banány a pomeranče. Dnes, kdy je všeho dostatek až přebytek, si ale stále můžeme dopřávat něco extra, něco, co se stejně jako dříve, postupem času může stát běžnou součástí prostřených tabulí, nejen těch svátečních. 

Nej exotické ovoce v česku? Ananas

V roce 2022 tvořili světovou pětku nejpopulárnějšího ovoce banány, mango, ananas, papája a avokádo – dohromady ohromujících 246 milionů tun produkce, pro představu, je to váha více jak pěti tisíc Titaniků, jen s tím rozdílem, že toto ovoce rozhodně zůstává na hladině zájmu. Vedle stálic ale přibývají i nové druhy, jako je cherimoya nebo jackfruit.

V anketě O nejoblíbenější vánoční ovoce, kterou zrealizovala společnost Titbit, dovozce exotického ovoce do Česka, triumfoval ananas – železná košile českých Vánoc – následovaný mangem a kokosem. Právě mango a avokádo přitom Titbit dozrává ve vlastních zracích komorách kousek za Prahou, takže zákazníci si mohou koupit plody už v ready-to-eat kvalitě. Jak vybrané druhy exotického ovoce chutnají a proč byste je mohli zkusit ochutnat?

Vyznáte se v exotickém ovoci? Udělejte si náš kvíz

Zatímco kdysi představovaly vrchol exotiky mandarinky a banány, dneska je nabídka na pultech obchodů podstatně širší. A troufneme si tvrdit, že nad správným pojmenováním některých kousků ledaskdo zaváhá. 
Spustit kvíz

Physalis: z lampiónku na talíř 

Zvenku připomíná sušený květ, uvnitř se ale skrývá šťavnatá oranžová kulička s osvěžující, sladkokyselou chutí. Bobule jsou šťavnaté, osvěžující, mají sladkokyselou, jemně svíravou, kořeněnou chuť. Někomu připomíná chutí jahody, jinému ananas nebo broskev – a právě tahle pestrost z něj dělá hit letošních svátků. Pozor! Nezralé plody mohou být jedovaté. Plod je zralý, jakmile lampiónovitý kalich kolem květu uschne a vypadá jako papír. 

Physalis oranžová kulička

Physalis

Autor: Shutterstock.com

„Physalis je letos opravdovým hitem. Hodí se nejen jako dekorace, ale i na ovocné špízy, do salátů nebo k párování s hořkou čokoládou a chilli. Přináší do Vánoc svěžest, barvu a překvapení, které zákazníci milují,“ říká Martina Procházková, spolumajitelka společnosti Titbit.

Jak se jí?

Odstraní se suché listy a rovnou konzumuje. Buď jen tak, jako ozdoba na dezertech (i s listy). Případně se podává vařený ve víně a sirupu, připravuje se z něj také rosol či zavařenina.

Karambola: Hvězda, co voní jako jasmín 

Možná vám její název známý nepřipadá, ale určitě jste se s ní již setkali. Jde o zelenožlutý plod s pěti až šesti cípy, který má jemně kyselou až sladkou chuť, záleží hlavně na zralosti. Uprostřed jsou malá semena, která se mohou jíst spolu s dužinou. 

Karambola: Hvězda, co voní jako jasmín

Karmabola voní po jasmínu

Autor: Shutterstock.com

Pěstuje se v tropických a subtropických oblastech, především v jihovýchodní Asii, Kalifornii a jižním Pacifiku. 

Jak se jí?

Před konzumací odstraňte „žebra“, slupku můžete ponechat (záleží na vás). Plátky karamboly vypadají jako hvězdičky a zakomponovat je můžete do míchaných drinků, dezertů, ovocných salátů nebo k rybímu masu.

Jackfruit: Pedro, které roste na stromě

Jde o největší ovoce, které roste na stromě, konkrétně na Chlebovníku různolistém. Plod o váze až deseti kilogramů je pokryt tlustou drsnou kůrou olivově zelenožluté až hnědé barvy se silnými hranatými výstupky. Zdá se, že vás za hodně peněz čeká hodně muziky, opak je ale pravdou, jedlá část plodu není velká.

Jackfruit, ovoce sladké chuti

Jackfruit chutná jako Pedro

Autor: Shutterstock.com

Jde o dužninu, která je rozdělena do malých segmentů s velkým semenem. Vůně jackfruitu je jemná, stejně jako chuť, která je nasládlá, osvěžující, podobná banánům, nektarinkám a vzdáleně připomíná žvýkačky Pedro.

Jak se jí?

Plod rozříznete na půl velkým nožem, vyloupete semena a pak i jednotlivé segmenty gumovité dužniny. Využití najde jak ve studené kuchyni, tak v té teplé.

Cherimoya: pudinkové jablko

Jde o cca 7–10 cm velké tropické ovoce z Jižní Ameriky, známé jako pudinkové jablko. Má šupinovitou slupku a vypadá jako zelená jahoda. Má krémovou sladkou dužninu, která chutná po banánech, jahodách a ananasu, někdo může cítit i špetku vanilky.

Cherimoya: pudinkové jablko

Cherimoya, sladké ovoce

Autor: Shutterstock.com

Jak se jí?

Rozkrojte měkký plod napůl, odstraňte velká semena (nejezte je, jsou jedovatá) a dužninu vydlabávejte lžičkou. Můžete ji jíst jen tak, nebo z ní připravit džus, či džem.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Pravda vs. lež: Ukažte, jak se vyznáte v mýtech o potravinách
1/12 otázek
Spustit kvíz

Související články

Dále u nás najdete

OpenAI reaguje na Nano Banana novým generátorem

Copilot+ rok poté: Víc zmatků než užitku

Získá Netflix také HBO Max? Souboj jde do finále

Google do Androidu přidává další várku pozoruhodných novinek

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Notebook Tuxedo Gemini 17 Gen4 má grafiku Nvidia RTX 5070 Ti

Pokuty pro Albert za „slevy“, které byly ve skutečnosti zdražením

Barva jazyka může ukazovat na to, jakým problémem člověk trpí

Odhalte zákulisí výběru barvy roku, která ovlivňuje design a marketing

Je tu aktualizovaný Chrome v pořadí již číslo 143

Brýle z drogerie se hodí jako rychlá pomoc, ale jindy mohou škodit

Ošetřovné 2026: Kdo dosáhne na vyšší dávku

Dnes je den proti korupci. Proč je integrita klíčová i pro váš byznys?

Chytré hračky a vysavače jsou jako trojský kůň: odposlouchávají vás

Provoz krypto burzy? Podobný jako v bance

Zdravotní pojištění 2026: Změny pro zaměstnance, OSVČ a pečující

Podnikatelé ve víru AI: (ne)pohádky o tom, jak ušetřit stovky hodin

Sociální pojištění 2026: změny v důchodech, odvodech i dávkách

Kde nakoupíte potraviny i na Štědrý den a kde zavřou?

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).