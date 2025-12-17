Jak chutná a jak se jí physalis, karambola, jackfruit a cherimoya

Vánoční stůl si vždy žádal něco navíc, něco, co si běžně nedopřáváme. Dříve to byla sušená jablka, perníčky nebo ořechy, později šlo o mandarinky, banány a pomeranče. Dnes, kdy je všeho dostatek až přebytek, si ale stále můžeme dopřávat něco extra, něco, co se stejně jako dříve, postupem času může stát běžnou součástí prostřených tabulí, nejen těch svátečních.
Nej exotické ovoce v česku? Ananas
V roce 2022 tvořili světovou pětku nejpopulárnějšího ovoce banány, mango, ananas, papája a avokádo – dohromady ohromujících 246 milionů tun produkce, pro představu, je to váha více jak pěti tisíc Titaniků, jen s tím rozdílem, že toto ovoce rozhodně zůstává na hladině zájmu. Vedle stálic ale přibývají i nové druhy, jako je cherimoya nebo jackfruit.
V anketě O nejoblíbenější vánoční ovoce, kterou zrealizovala společnost Titbit, dovozce exotického ovoce do Česka, triumfoval ananas – železná košile českých Vánoc – následovaný mangem a kokosem. Právě mango a avokádo přitom Titbit dozrává ve vlastních zracích komorách kousek za Prahou, takže zákazníci si mohou koupit plody už v ready-to-eat kvalitě. Jak vybrané druhy exotického ovoce chutnají a proč byste je mohli zkusit ochutnat?
Physalis: z lampiónku na talíř
Zvenku připomíná sušený květ, uvnitř se ale skrývá šťavnatá oranžová kulička s osvěžující, sladkokyselou chutí. Bobule jsou šťavnaté, osvěžující, mají sladkokyselou, jemně svíravou, kořeněnou chuť. Někomu připomíná chutí jahody, jinému ananas nebo broskev – a právě tahle pestrost z něj dělá hit letošních svátků. Pozor! Nezralé plody mohou být jedovaté. Plod je zralý, jakmile lampiónovitý kalich kolem květu uschne a vypadá jako papír.
„Physalis je letos opravdovým hitem. Hodí se nejen jako dekorace, ale i na ovocné špízy, do salátů nebo k párování s hořkou čokoládou a chilli. Přináší do Vánoc svěžest, barvu a překvapení, které zákazníci milují,“ říká Martina Procházková, spolumajitelka společnosti Titbit.
Jak se jí?
Odstraní se suché listy a rovnou konzumuje. Buď jen tak, jako ozdoba na dezertech (i s listy). Případně se podává vařený ve víně a sirupu, připravuje se z něj také rosol či zavařenina.
Karambola: Hvězda, co voní jako jasmín
Možná vám její název známý nepřipadá, ale určitě jste se s ní již setkali. Jde o zelenožlutý plod s pěti až šesti cípy, který má jemně kyselou až sladkou chuť, záleží hlavně na zralosti. Uprostřed jsou malá semena, která se mohou jíst spolu s dužinou.
Pěstuje se v tropických a subtropických oblastech, především v jihovýchodní Asii, Kalifornii a jižním Pacifiku.
Jak se jí?
Před konzumací odstraňte „žebra“, slupku můžete ponechat (záleží na vás). Plátky karamboly vypadají jako hvězdičky a zakomponovat je můžete do míchaných drinků, dezertů, ovocných salátů nebo k rybímu masu.
Jackfruit: Pedro, které roste na stromě
Jde o největší ovoce, které roste na stromě, konkrétně na Chlebovníku různolistém. Plod o váze až deseti kilogramů je pokryt tlustou drsnou kůrou olivově zelenožluté až hnědé barvy se silnými hranatými výstupky. Zdá se, že vás za hodně peněz čeká hodně muziky, opak je ale pravdou, jedlá část plodu není velká.
Jde o dužninu, která je rozdělena do malých segmentů s velkým semenem. Vůně jackfruitu je jemná, stejně jako chuť, která je nasládlá, osvěžující, podobná banánům, nektarinkám a vzdáleně připomíná žvýkačky Pedro.
Jak se jí?
Plod rozříznete na půl velkým nožem, vyloupete semena a pak i jednotlivé segmenty gumovité dužniny. Využití najde jak ve studené kuchyni, tak v té teplé.
Cherimoya: pudinkové jablko
Jde o cca 7–10 cm velké tropické ovoce z Jižní Ameriky, známé jako pudinkové jablko. Má šupinovitou slupku a vypadá jako zelená jahoda. Má krémovou sladkou dužninu, která chutná po banánech, jahodách a ananasu, někdo může cítit i špetku vanilky.
Jak se jí?
Rozkrojte měkký plod napůl, odstraňte velká semena (nejezte je, jsou jedovatá) a dužninu vydlabávejte lžičkou. Můžete ji jíst jen tak, nebo z ní připravit džus, či džem.