Holding Globus vstoupil na český trh v roce 1991 založením společnosti Globus Praha s.r.o. Německý maloobchodní řetězec má přitom mnohaletou tradici. Činnost rodinné firmy zahájil roku 1828 Franz Bruch otevřením obchodu s potravinami v sárském St. Wendelu. V současné době stojí v čele společnosti představitel již šesté generace rodiny Bruchů – Matthias Bruch.

První český hypermarket Globus byl otevřen 4. listopadu 1996 v Brně-Ivanovicích. V současné době se na území České republiky nachází 15 hypermarketů. Disponují kompletní vlastní výrobou v řeznictví, úplnou pekárenskou produkcí včetně cukrářství a vlastními restauracemi a kavárnami. Vlastní výrobny Globusu vyrábějí více než 700 potravin, které najdete pod označením Poctivá výroba Globus. Nyní k nim přibude i toustový chleba, informuje společnost v tiskové zprávě.

Patnáct pekáren Globusu peče přes 150 tisíc kusů vlastních toustových chlebů

Toastový chleba Globus

Autor: Globus Toustový chléb světlý 430 g / 26,90 Kč

Toustový chléb světlý 210 g / 15,90 Kč

Toustový chléb cereální 430 g / 28,90 Kč

Toustový chléb cereální 210 g / 16,90 Kč

Toustový chléb grahamový 430 g / 28,90 Kč

Toustový chléb grahamový 210 g / 16,90 Kč

O ostatní toustové chleby zákazníci nepřijdou

Toustové chleby se zařadily do skupiny Poctivé výroby Globus. Jsou vyráběny přímo v každé pekárně těchto patnácti hypermarketů, což znamená, že od výroby do regálu urazí jen několik metrů. Mají také svoje vlastní obaly, které zapadají do celkového konceptu pekařských výrobků Globus.

