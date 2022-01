Jak se v Česku prodávají rohlíky? Hygiena se během covidu zlepšila, říká inspekce

Nařízení o hygieně potravin Evropského parlamentu a rady (Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin) definuje soubor požadavků na potraviny tak, aby byly pro zákazníky bezpečné. Toto nařízení však nespecifikuje hygienické podmínky při prodeji potravin, ale pouze při jejich výrobě. I tak v něm Státní zemědělská a potravinářská komora (SZPI) našla body, o něž se mohla při kontrolách v prodejnách opřít. A zjistila, že požadavky tzv. „osm set padesát dvojky“ nejsou vždy dodržovány.

Snaha o dodržování hygieny při prodeji pečiva

Proto se ještě v době před pandemií zástupci SZPI sešli s představiteli Svazu obchodu a cestovního ruchu a tuto věc s nimi řešili. A řetězce začaly jednat.

„Tyto změny byly akcelerovány během doby covidu, kdy navíc vznikly velké požadavky na to, aby byly nebalené potraviny chráněny před jakoukoliv kontaminací. Spekulovalo se totiž, že tyto nebalené potraviny mohou přispívat k šíření onemocnění. To se ale do dneška nepotvrdilo,“ řekl serveru Vitalia.cz Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí SZPI, s tím, že šlo o určitý faktor, který vedl ke zrychlení změn v hygieně prodeje. Někdy se změny v prodeji pečiva svezly také s rekonstrukcí obchodů.

Jak se k prodeji nebaleného pečiva řetězce postavily? Nakolik pozměnily systém, jakým pečivo nabízejí? Zjišťovali jsme u obchodníků.

Galerie: Prodej pečiva v českých obchodech

Násypníky na pečivo, nebo pečivové stoly?

Velkou proměnou prošly v loňském roce pekárny prodejen Albert. „Nebalené pečivo nyní nabízíme v uzavřených násypnících, kde je chráněno před okolními vlivy,“ řekl nám Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert. Tyto násypníky tak vystřídaly ve všech prodejnách klasické volné vystavení pečiva na stolech. Podle mluvčího byl design uzavřených násypníků vybrán po pečlivém průzkumu tak, aby vyhovoval zákazníkům i zaměstnancům a splňoval nejvyšší standardy kvality při prodeji nebaleného pečiva.

Zatímco Albert vyměnil stoly za násypníky, Kaufland to vzal obráceně, násypníky na rohlíky vyměnil za pečivové stoly. Podle slov Renaty Maierl, tiskové mluvčí Kauflandu, už jsou nainstalované ve všech prodejnách. „Navíc všechny pečivové stoly máme od roku 2020 opatřeny ochrannými stříškami, abychom maximálně zabezpečili 100% hygienu,“ dozvídáme se od tiskové mluvčí. Ke změnám došlo v rámci modernizace a kvůli přehlednější prezentaci, ale především proto, aby se nábytek snadno udržoval v čistotě, která zaručí hygienu a bezpečnost potravin.

Proutěné koše z obchodů nezmizely

Změna proběhla v prezentaci pečiva i v prodejnách společnosti Billa. Tisková mluvčí Dana Bratánková nám sdělila, že souvisí s rozšiřováním nabídky pečiva, ochranou před deformací zboží a zajištěním bezpečného nákupu. Dnes jsou v prodejnách k vidění boxy s pečivem i koše se stříškou.

Nelenil ani Lidl, během postupné modernizace svých prodejen začal využívat regálů s více policemi, které jsou umístěné nad sebou. Zde nabízí nebalené zboží. Dříve přitom nebalené pečivo prezentoval v proutěných koších, které aktuálně slouží hlavně k nabídce baleného pečiva.

Globus po vstupu na český trh sice prodával pečivo v násypnících, od nich ale ustoupil, protože se v nich prý pečivo mačkalo. Podle tiskové mluvčí hypermarktu Anety Turnovské prodávají pečivo z proutěných košů již dvacet jedna let, k žádným změnám u nich tedy nedošlo.

V Holandsku se pečivo nabízí jen za pultem, dočkáme se i u nás?

Pokud jde o požadavky na hygienu pečiva, v posledních několika letech se z hlediska právních předpisů neměnilo nic a změny se ani nečekají, potvrdil serveru Vitalia.cz Pavel Kopřiva. Takže jestli se nám nelíbí prodej pečiva z pečivových stolů nebo násypníků, můžeme zatím jen tiše závidět některým jiným státům a doufat ve změnu.

„Například v Holandsku nebo ve skandinávských zemích se za pulty, kde my dnes máme krájené salámy a sýry, prodává pečivo, aby na něj zákazníci nesahali, nebo je pečivo zabalené. Naopak veškeré uzeniny mají zabalené v plastových obalech. I s ohledem na praxi, jaká dnes funguje v zahraničí, si myslím, že se otevřené koše na pečivo budou časem rušit,“ předpokládá Pavel Březina, předseda představenstva Svazu českých a moravských spotřebních družstev COOP.

Aktuálně to ale není na pořadu dne – ptali jsme se v Albertu, Kauflandu, Bille, Globusu i Lidlu, Skandinávii zatím nikdo z nich v Česku následovat nechce.