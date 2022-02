Oxid titaničitý je podezřelý z toxicity. EFSA ho v potravinářství zakázala

Oxid titaničitý najdeme v jídle i v doplňcích stravy

Titanová běloba se používá v mnoha průmyslových odvětvích jako bílý pigment pro velmi vysoký stupeň neprůhlednosti, jasu a schopnosti absorpce UV záření. Má široký rozsah použití například v pevných lékových formách a v doplňcích stravy. „Používá se zejména jako součást potahovacích směsí, takže chrání obsah produktu před degradací působením světla a dalších vlivů a také usnadňuje jejich polykání. TiO 2 se také používá jako barvicí přísada kapslí. Největší množství oxidu titaničitého je v doplňcích stravy,“ řekla nám tisková mluvčí Potravinářské komory Helena Kavanová.

Přestože většina výrobců potravin již E 171 výrazně omezila nebo tuto látku z receptur zcela vyřadila, i tak ji stále najdeme dokonce v různých pokrmech; v cukrovinkách, koláčích, dezertech, zmrzlinách, sušenkách, čokoládových tyčinkách a pekárenských a cukrářských výrobcích. Její hlavní funkcí je zde dodávat produktům bílou barvu nebo neprůhlednost.

Bezpečnost titanové běloby se řešila roky

Všechny potravinářské přídatné látky, které byly v Evropské unii povoleny před 20. lednem 2009, podrobila EFSA novému posouzení rizika. O sedm let později dospěla k závěru, že hranice bezpečnosti, které byly nově vypočteny, nejsou důvodem k obavám. Doporučila však další toxikologické zkoušky i další rozšířené studie, aby bylo možné stanovit přijatelný denní příjem (tzv. ADI) dané látky bez rizika na zdraví.

Nakonec rozhodla v neprospěch E 171, alespoň pokud jde o potravinářství: „Na základě všech dostupných důkazů nelze obavy ohledně genotoxicity vyloučit, a vzhledem k mnoha nejistotám dospěl úřad k závěru, že oxid titaničitý (E 171) již nelze považovat za bezpečný, je-li používán jako potravinářská přídatná látka,“ stojí v úředním věstníku EU. A jelikož už nebyly doporučeny žádné nové studie, které by mohly nejistoty zmírnit, jde o stanovisko definitivní.

Výrobcům nyní běží čas

„Již nemůže dojít k žádnému odkladu, protože bylo vydáno platné nařízení. Potravináři se mohli k tématu vyjadřovat v průběhu legislativního procesu, v současné době je již proces uzavřen,“ vysvětluje aktuální situaci Helena Kavanová.

Nařízení je účinné od 7. února 2022. To ovšem neznamená, že se s titanovou bělobou už aktuálně v potravinách nesetkáte, výrobcům jen od tohoto data začalo běžet šestiměsíční přechodné období, během nějž budou titanovou bělobu z receptur vyřazovat.

„Ale i po 7. srpnu 2022 budeme moci ještě najít na trhu potravinové výrobky obsahující oxid titaničitý u těch produktů, které byly vyrobeny nejpozději 7. srpna 2022 až do jejich data minimální trvanlivosti nebo data spotřeby. Pokud jsou tedy vyrobeny před datem 7. 8. 2022, mohou zůstat na trhu až do vyprodání,“ vysvětluje tisková mluvčí Potravinářské komory.

Najdou výrobci náhradu za oxid titaničitý?

Potravinářská komora podle svých slov zatím nemá žádné indicie o tom, že by kvůli zákazu používání titanové běloby měly některé společnosti problémy s výrobou určitých potravin. Přesto jsme se zeptali u dvou největších výrobců cukrovinek, jak si bez oxidu titaničitého poradí.

Výrobce přísad na pečení, směsí na pečení, pudinků či sladkých jídel v prášku a pizz, Dr. Oetker, nechtěl oxid titaničitý příliš komentovat. „Dr. Oetker se chová vždy podle platné legislativy. Po 7. srpnu 2022 buď ponecháme výrobky v sortimentu s upravenou recepturou, nebo je vyřadíme,“ řekl nám Zdeněk Kvinta z marketingu Dr. Oetkera. Přiblížit, o jaké výrobky by se mohlo jednat, už ale nechtěl.

My jsme před pár dny v pražském hypermarketu Globus našli bílé zdobení na dorty od Dr. Oetkera, které oxid titaničitý obsahuje, a to ve slevě. Expiraci mělo přitom do října letošního roku, viz foto. Je vysoce pravděpodobné, že zrovna tento produkt projde úpravou receptury, nebo z trhu v této podobě zmizí.



Autor: Vitalia.cz / Kateřina Čepelíková Zdobení s oxidem titaničitým bylo v Globusu ve slevě

I ve společnosti Mondelēz, tedy výrobce čokolád Milka a Figaro, sušenek Opavia, BeBe Dobré ráno či Kolonáda, jsou se situací kolem oxidu titaničitého dobře obeznámeni. Ubezpečili nás, že drtivá většina výrobků, které dodávají na český trh, je v současnosti vyrobena bez použití E 171.

„V několika jednotkách druhů výrobků, které by mohly obsahovat E 171, se oxid titaničitý nahradí ještě před datem účinnosti nařízení dne 7. srpna. Ohledně konkrétních výrobků seznam zatím nemám. Má jít v rámci celé Evropy jen asi o čtyři typy tabulkové čokolády plus několik dalších výrobků,“ říká Jiří Šebek, korporátní manažer Mondelēz pro Česko, Slovensko a Maďarsko.

V potravinách zakázán, v léčivech povolen?

Zatímco v potravinářství je oxid titaničitý nově zakázán, tam, kde se nejvíce používá, a sice při výrobě léčiv, zůstává i nadále povolen. Tématu E 171 se na serveru Vitalia.cz budeme brzy dále věnovat.