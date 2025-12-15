Vitalia.cz  »  Rodina  »  Nakupujeme  »  Kde nakoupíte potraviny i na Štědrý den a kde budou mít zavřeno?

Kde nakoupíte potraviny i na Štědrý den a kde budou mít zavřeno?

Anna Dvořáková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Autor: Depositphotos
Vánoce patří mezi ty státní svátky, které mění otevírací dobu obchodů. Kde a jak si do konce roku nakoupíte?

Otevírací dobu obchodů během státních svátků určuje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních musejí být 25. a 26. prosince zavřené celý den, na Štědrý den pak smějí mít otevřeno jen do 12 hodin. Některé obchody ale prodejní dobu upravují a zkracují, je proto lepší se předem podívat, do kolika hodin bude možné nakoupit.

Penny zavře i na Štědrý den

Prodejny řetězce Penny market například zůstanou 24. prosince zavřené. „Otevřeno bude na všech prodejnách do 23. prosince, následně se Penny znovu otevře 27. prosince dopoledne. Vánoce jsou svátky, které patří rodině a odpočinku. Jsme rádi, že našim zaměstnancům můžeme i letos dopřát Štědrý den doma. Je to forma poděkování za jejich celoroční práci i vstřícnost vůči našim zákazníkům. Chceme, aby si i oni mohli užít Vánoce v klidu a pohodě,“ říká Michal Batelka, vedoucí oddělení lidských zdrojů Penny.

Globus většinu prodejen na Štědrý den zavře v 11.45. Jinak tomu bude v Praze Štěrboholích a na Černém Mostě, které se uzavřou už v 11.30. Také Albert, Kaufland a Tesco zavřou v 11.45, Lidl pak v 11.30.

A jak na přelomu roku?

Otevírací doba se může lišit i na Silvestra, tedy 31. prosince. Většinou bývá zkrácená např. do 18 hodinNa Nový rok, 1. ledna, pak musejí být obchody opět zavřenéNakupovat bude možné jen v menších obchůdcích, na benzinkách, v lékárnách a prodejnách v nemocnicích, na nádražích nebo letištích.

Vadí vám, že velké obchody mají na Vánoce zavřeno?

Zobraz výsledek
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Pravda vs. lež: Ukažte, jak se vyznáte v mýtech o potravinách
1/12 otázek
Spustit kvíz

Související články

Dále u nás najdete

Změny ve zdravotním pojištění pro rok 2026 v oblasti zaměstnávání

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

ESET HOME Security Premium - ochrana pro celou domácnost!

Vzniká nová aplikace PID Lítačka, co se mění?

Nemoc koz ji dovedla k podnikání a založila přírodní lékárnu

Od ledna skokově vzrostou invalidní důchody

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Notebook Tuxedo Gemini 17 Gen4 má grafiku Nvidia RTX 5070 Ti

Pravda vs. lež: Ukažte, jak se vyznáte v mýtech o potravinách

Prohlídky a testy u praktiků budou od ledna důkladnější

Pokuty pro Albert za „slevy“, které byly ve skutečnosti zdražením

Moderátor zemřel kvůli nádoru, který se nepodařilo odhalit

Co umí autonomní stroje v jihlavské nemocnici?

Barva jazyka může ukazovat na to, jakým problémem člověk trpí

Je tu aktualizovaný Chrome v pořadí již číslo 143

Hogwarts Legacy zdarma dočasně v obchodě Epic Store

Takto vypadá největší čip na světě

Ani slavní kuchaři nemají tak drahé cukroví jako pražská cukrárna

Chytré hračky a vysavače jsou jako trojský kůň: odposlouchávají vás

Proč je vánoční reklama na Kofolu tak oblíbená? Protože se v ní krade

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).