Kde nakoupíte potraviny i na Štědrý den a kde budou mít zavřeno?

Otevírací dobu obchodů během státních svátků určuje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních musejí být 25. a 26. prosince zavřené celý den, na Štědrý den pak smějí mít otevřeno jen do 12 hodin. Některé obchody ale prodejní dobu upravují a zkracují, je proto lepší se předem podívat, do kolika hodin bude možné nakoupit.
Penny zavře i na Štědrý den
Prodejny řetězce Penny market například zůstanou 24. prosince zavřené. „Otevřeno bude na všech prodejnách do 23. prosince, následně se Penny znovu otevře 27. prosince dopoledne. Vánoce jsou svátky, které patří rodině a odpočinku. Jsme rádi, že našim zaměstnancům můžeme i letos dopřát Štědrý den doma. Je to forma poděkování za jejich celoroční práci i vstřícnost vůči našim zákazníkům. Chceme, aby si i oni mohli užít Vánoce v klidu a pohodě,“ říká Michal Batelka, vedoucí oddělení lidských zdrojů Penny.
Globus většinu prodejen na Štědrý den zavře v 11.45. Jinak tomu bude v Praze Štěrboholích a na Černém Mostě, které se uzavřou už v 11.30. Také Albert, Kaufland a Tesco zavřou v 11.45, Lidl pak v 11.30.
A jak na přelomu roku?
Otevírací doba se může lišit i na Silvestra, tedy 31. prosince. Většinou bývá zkrácená např. do 18 hodin. Na Nový rok, 1. ledna, pak musejí být obchody opět zavřené. Nakupovat bude možné jen v menších obchůdcích, na benzinkách, v lékárnách a prodejnách v nemocnicích, na nádražích nebo letištích.