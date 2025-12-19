Po Vánocích: Kam se stromkem, rozbitými světýlky a balicím papírem?

Vánoce? Nákupy, pečení, radost, odpočinek, občas i přejídání a také hromadění věcí a odpadu. Poradíme, jak roztřídit to, co se vám doma během svátků nahromadí, ať už jde o olej po smažení, zkažené jídlo, rozbitý světelný řetěz, nebo použité vánoční papíry. Třídění těchto věcí není tak jasné, jak se na první pohled zdá.
Kam s pečicím papírem?
Kdo peče cukroví a nemá silikonovou podložku, nebo nevysypává plech moukou, využívá obvykle pečicí papíry. A klidně několikrát za sebou. A ačkoliv jsou to „papíry", do modrého kontejneru je nikdy nevyhazujte. Nedají se recyklovat. Někde se dočtete, že je lze v případě mírného znečištění odložit do hnědé popelnice na bioodpad, jistotou je ale černá popelnice na směsný odpad.
Kam s olejem po smažení?
O Vánocích se v mnoha rodinách smaží více než kdy dříve, ale kam s olejem, na kterém jsme dosmažili řízky, nebo kapra? Určitě ho nelijete do dřezu či toalety, i když to tak dělala vaše maminka i babička. Tak se sice oleje zbavíte, ale také si tak ucpete odpadní trubky. V kanalizaci po ochlazení ztuhne, usadí se na stěnách, obaluje čerpadla a ucpává potrubí, což způsobuje havárie a také zápach v domácnosti.
Použitý olej slijte z pomocí trychtýře do PET lahve, uzavřete a odneste do určených zelených nádob na sběr jedlých tuků a olejů. Už pět let
mají obce povinnost zajistit nádoby na použitý olej nebo tuk z kuchyně. Mohou je mít například ve sběrných dvorech. Upotřebené jedlé oleje a tuky mohou sloužit pro výrobu metylesteru jako přídavku k pohonným hmotám.
Proč vánoční papíry nepatří do tříděného odpadu?
Záleží na druhu papíru, ty lesklé mohou být povoskované a jako takové stejně jako papír křídový nejdou recyklovat. Do modrého kontejneru na papír tedy nepatří. Podobě jsou na tom ozdobné stužky, kterými převazujeme dárky. I ty patří do směsného odpadu.
Kam se zbylým jídlem?
Záleží na tom, co vám zbylo. Pokud je to bramborový salát, který na balkoně zkysnul, nebo už jste přejedeni rybou, které jste nasmažili více, než jste zvládli sníst, určitě tyto zbytky nedávejte do hnědé popelnice na bioodpad. Nepatří sem ani kosti, mléčné výrobky, nebo zkažené maso.
Do popelnice na bioodpad ale naopak patří veškerý rostlinný materiál z kuchyně jako jsou slupky, ale i kávová sedlina, čajové sáčky, pečivo, nebo papírové obaly od vajíček.
Kam s celofánem? Ne do plastu!
Je otázka, zda se skutečně jedná o pravý celofán, nebo orientované PP folie. Vypadají stejně, jen tedy celofán se vyrábí z chemicky regenerované celulózy původem ze dřeva a můžete ho dát na kompost, a PP folie se vyrábí z ropy a do kompostu nepatří. Celofán je po olíznutí sladký, tím ho můžete od PP folie odlišit, ale pokud nechcete olizovat hromadu obalů, odložte celofán rovnou do směsného odpadu.
Kam s kávovými kapslemi?
Kávové kapsle, které jste spotřebovali se dají dále využít, tedy pokud jsou hliníkové (např. kapsle Nespresso). Tehdy je rozeberte, sedlinu nasypte do hnědé popelnice na bioodpad, nebo přidejte do hlíny ke květinám a kovový obal vytřiďte do šedého kontejneru na kovy. Pokud jsou kapsle plastové (např. ty z Tchiba), rozeberte je, se sedlinou naložte viz výše a obal vhoďte do popelnice na plast.
Do některých obchodů Tesco můžete kapse přinést a vhodit do určeného sběrného boxu, navzdory tomu, že v Rakousku lze vracet použité kapsle z Tchiba do stejnojmenných obchodů, v Česku to možné stále není.
Kam se stromečkem? Ne do popelnice
Nejčastěji se odkládá vedle popelnic na tříděný či směsný odpad, určitě ho nedávejte do popelnic, kde zbytečně blokuje místo na ostatní odpad vzniklý během vánočních svátků. Stromek též můžete odvézt na sběrný dvůr, dát na kompost, nebo ho rozřezat a spálit.
Kam s rozbitým světelným řetězem a bateriemi?
Světýlka dosloužila? Nevhazujte je do směsného odpadu, najděte jim další využití tím, že je odnesete do červených kontejnerů na elektroodpad.
Během vánočního období vzrůstá též spotřeba baterií, ani ty nemají své místo v černé popelnici. Až půjdete po svátcích nakupovat potraviny, vemte je s sebou, před vstupy do obchodů bývají sběrná místa jak na baterie, tak například na vysloužilé žárovky či zářivky.