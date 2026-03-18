Plošné očkování proti tuberkulóze není třeba. Vzniká ale vakcína bez jizvičky na paži

Důvodů, proč se již plošně a povinně neočkuje proti tuberkulóze, je hned několik. Ten jednoduchý a základní je, že dosud neexistuje vakcína pro dospělé. Lidé nad 18 let přitom tvoří většinu pacientů a také přenašečů s aktivní, plicní formou nemoci.
Vakcína BCG, kterou používáme více než 70 let, u dospělých nefunguje a nechrání je ani očkování z dětství, vysvětluje Vladimír Koblížek, předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti a přednosta Plicní kliniky FN Hradec Králové.
Do deseti let se to ovšem nejspíš změní, protože očkovací látky cílené na dospělé jsou ve vývoji. Americká databáze PubMed hovoří o výzkumu deseti vakcín včetně kombinace s chřipkou nebo využitím technologie mRNA, jež má ambici vyškolit vlastní buňky imunity, aby včas rozeznaly bakterie způsobující onemocnění. Nová vakcína tedy nepřinese jen posun ve věkové hranici, ale změní i princip očkování. V budoucnu proto očkovaní lidé už žádnou oválnou jizvu na paži mít nebudou.
Proč se plošně neočkují děti
Od plošného očkování novorozenců, pro něž jsou formy TBC smrtelné, se u nás upustilo před více než patnácti lety, protože začalo být minimální riziko nákazy uvnitř rodin. Právě od rodičů nebo jiných příbuzných se děti tuberkulózu nakazí nejčastěji. Její přenos totiž není tak jednoduchý, jako je tomu u jiných respiračních nákaz. Nutný je mnohem delší kontakt než třeba půlhodinová jízda tramvaji nebo pobyt ve školním kolektivu.
Před lety skončilo také přeočkování v 11 letech věku. Postupně se prokázalo, že nejvyšší efekt má BCG podaná dětem ve věku do jednoho roku, jež nemají zralou imunitu. U starších dětí dobře nefunguje. Navíc teenageři se nenakazí tak snadno jako kojenci a TBC pro ně není smrtelnou nemocí.
Pozitiva vakcíny pro většinu dětí v ČR jsou skoro nulová, navíc po očkování měly kožní změny, jiné komplikace a vakcinace zpozdila další očkování, proto se řídíme doporučením Světové zdravotnické organizace neočkovat děti ze zemí s nízkým výskytem onemocnění,dodává Vladimír Koblížek s tím, že kromě ČR neočkují téměř všechny země Evropy včetně Skandinávie.
Roli hrají také diagnostika a léčba. Tuberkulóza, známá i díky tomu, že jí v historii podlehla řada velikánů veřejného života (o některých jsme psali zde), je v současné době již onemocnění dobře prokazatelné rentgenovým snímkem plic nebo krevním testem. Je to také nemoc léčitelná, protože většina lidí není infekční po cca třech týdnech užívání léků, a vyléčitelná.
Tuberkulózní nemoc je sice nebezpečná, na druhou stranu je také u drtivé většiny pacientů vyléčitelná, a to i její formy rezistentní vůči běžným lékům, dodává profesor Koblížek.
Kdy je očkování hrazené
Ačkoliv stát plošné očkování zrušil, neznamená to, že povinnost očkovat proti tuberkulóze zcela pominula. I dnes ji lékaři mohou nařídit u dětí ve zvýšeném riziku nákazy. Pro ně je očkování také stále hrazené ze zdravotního pojištění.
Může jít např. o novorozence či kojence, kdy má TBC některý z rodičů, nebo někdo z rodiny pobýval déle než tři měsíce v zemi s vysokým rizikem či se z takové země rodina do ČR přistěhovala. Očkování lékař doporučí třeba i v případě, kdy jde o rodinu, která se pohybuje třeba mezi bezdomovci.
Očkování za peníze rodičů
Pokud dítě nespadá do rizikové kategorie a rodiče jej přesto očkovat chtějí, mohou si jednodávkovou vakcínu zaplatit. Např. podle ceníku Městské nemocnice Ostrava vyjde na 1 107 Kč včetně nezbytné tzv. tuberkulinové zkoušky, kterou musí mít každý zájemce starší šesti týdnů.
Některá centra uvádí, že očkují pouze děti do jednoho roku, tedy v souladu s doporučením Světové zdravotnické organizace, nicméně jinde to lze až do 15 let.
Je třeba ale počítat s tím, že v případě dítěte nad šest týdnů věku půjde o tři návštěvy lékaře. Navíc očkování neprovádí praktičtí lékaři, protože jehla se do kůže zavádí způsobem, jímž se běžně neočkuje. Zdravotní sestry nebo porodní asistentky pro to potřebují speciální, nepovinný kurz. Proto se proti tuberkulóze očkuje buď přímo v porodnici, nebo rodiče musí dítě přivézt do jednoho ze sedmi desítek tzv. kalmetizačních center, která jsou po celé republice.
Tři návštěvy jsou nutné proto, že samotnému očkování předchází zmíněná tuberkulinová zkouška. To znamená jednu injekci navíc do levého předloktí, kterou se tři dny před očkováním testuje obranyschopnost organismu. Očkování následuje pouze v případě, pokud má negativní výsledek. Třetí návštěvou je pak kontrola jizvy tři měsíce po vakcíně. Ověřuje se tím, zda došlo ke správné odpovědi imunity. Provádí ji pouze specializovaná sestra (tzv. kalmetizační) nebo lékař, třeba pneumolog.
Dětských pacientů je do třiceti
Rok: Počet nemocných dětí a dospívajících/Z toho TBC odolná vůči běžně podávaným lékům
- 2020: 2/0
- 2021: 16/2
- 2022: 17/2
- 2023: 29/5
- 2024: 17/0
- 2025: 25/2 (jde o předběžnou statistiku)
Zdroj: stanovisko odborných společností, Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou FN Bulovka
Zatímco v 50. letech, těsně po zavedení očkování, u nás ročně lékaři evidovali i 20 tisíc nemocných s tuberkulózou, za posledních deset let se počty pacientů drží kolem pěti set za rok a nedaří se je snižovat. Loni poprvé nadpoloviční podíl tvořili cizinci, především z Ukrajiny. Ukazují to alespoň data z Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou při Fakultní nemocnici Bulovka.
TBC postihuje častěji muže a většina pacientů je ve věku 40 až 59 let. Dětí a dospívajících lékaři léčili zpravidla do deseti za rok, zlom ale nastal v roce 2021, kdy dětských pacientů začalo přibývat (viz tabulka výše).
Vakcína BCG není v současné době v ČR registrovaná, tedy ani dovážená pravidelně ve vyšším množství. Putuje sem na výjimku na základě povolení Ministerstva zdravotnictví.