Na kolik vyjde očkování proti klíšťové encefalitidě a kdo jej platit nemusí

ČR přitom patří k evropským státům, jež mají nejvyšší počty nakažených klíšťovou encefalitidou. Počet nákaz eviduje Státní zdravotní ústav (SZÚ) a data uveřejňuje online . Loni se klíšťovou encefalitidou nakazilo 697 lidí, z toho nejvíce v Jihočeském kraji. Od ledna do března 2023 data SZÚ hovoří zatím o čtyřech případech nakažených.

Vakcína proti klíšťové encefalitidě je plně hrazená lidem nad 50 let jíž více než rok – od ledna 2022 . A například Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) hlásí, že po zavedení úhrad se loni v této věkové kategorii nechal naočkovat trojnásobek zájemců. Pojišťovna v roce 2022 napřímo zaplatila očkování 155 tisícům lidem. Uvedla to v polovině února v tiskové zprávě .

Očkuje se dvěma vakcínami

V ČR jsou dostupné dvě očkovací látky (pod názvy Encepur a FSME-Immun), při čemž každá z nich má variantu pro dospělé a děti. U dětí je dávka vakcíny poloviční, její objem je 0,25 ml. Vakcínu lze podávat dětem od jednoho roku. Jak informuje web vakcinologa Marka Petráše Vakciny.net, pokud existuje vysoké riziko nákazy encefalitidou, lze očkovat i děti mladší, tedy od půl roku věku.

Očkování provádí praktičtí lékaři nebo očkovací centra. Na termínu jeho podání je vždy dobré se dohodnout předem, protože pak má zájemce jistotu, že lékař bude mít látku k dispozici.

Očkovat je možné po celý rok, výhodnější ale je minimálně část základních dávek podstoupit v chladnějších měsících, kdy je aktivita klíšťat nižší, a tedy klesá i riziko nákazy.

Výjimkou jsou případy, kdy je zájemce alergický na některou ze složek vakcíny, kuřecí proteiny či vaječné bílkoviny nebo prodělává či prodělal onemocnění s horečkami. To je nutné počkat minimálně dva týdny po odeznění příznaků nemoci. Očkování se vylučuje také s užíváním některých antibiotik a jiných léčiv. Kontraindikací může být i neléčené neurologické onemocnění. Neočkuje se ani v těhotenství a většinou ani při kojení.

Podle Marka Petráše nejsou potvrzeny obavy z těžšího průběhu onemocnění, pokud byl pacient krátce před přisátím infikovaného klíštěte neúplně očkovaný. „Dojde-li k přisátí klíštěte v období mez podáním první a druhé dávky vakcíny, pak se v očkování pokračuje zpravidla čtyři týdny po přisátí klíštěte a to jen tehdy, neprojeví-li se příznaky klíšťové encefalitidy,“ uvádí web.

Základní očkování tvoří tří dávky

Zájemci o očkování musí počítat se třemi dávkami vakcíny v základním schématu a dále s pravidelným přeočkováním – první je po třech letech, další zpravidla po pěti, ale intervaly mohou být kratší, záleží na věku očkovaného.





Druhá dávka vakcíny se podává po jednom až třech měsících od dávky první. V případě dohody s lékařem ale lze schéma urychlit a na druhou dávku jít již po 14 dnech. Dvě dávky očkování představují po týdnu od podání druhé z nich 88 až 100 % ochranu. Třetí dávka, která následuje po pěti až dvanácti měsících tuto ochranu zvyšuje na 97 až 100 %.

Rozpětí mezi jednotlivými dávkami je dobré vždy konzultovat s lékařem. Pokud jsou limity nedodrženy, v některých situacích je potřeba očkování opakovat, neboť jeho ochrana může být snížená.

Intervaly mezi dávkami vakcíny Interval mezi 1. až 2. dávkou - minimální je 14 dní, maximální pak jeden rok od první dávky.

- minimální je 14 dní, maximální pak jeden rok od první dávky. Interval mezi 2. až 3. dávkou - minimální je pět měsíců od druhé dávky, maximální interval hovoří o pěti letech od druhé dávky.

Interval mezi 1. až 2. dávkou - minimální je 14 dní, maximální pak jeden rok od první dávky.

Interval mezi 2. až 3. dávkou - minimální je pět měsíců od druhé dávky, maximální interval hovoří o pěti letech od druhé dávky.

Interval mezi 3. až 4. dávkou, případně dalšími posilujícími dávkami – čtvrtá dávka vakcíny se podává po třech letech, nejpozději však deset let po třetím očkování.

Kolik stojí očkování

Jak již jsme zmiňovali, lidem nad 50 let zdravotní pojišťovny z rozhodnutí státu již více než rok očkování hradí, a to včetně jeho aplikace a posilujících dávek. V tomto případě si ale zájemce nemůže zvolit, kterou vakcínou bude očkovaný. „Z veřejného zdravotního pojištění je hrazena tzv. ekonomicky nejméně náročná varianta očkovací látky. Kromě očkovací látky je hrazena i její aplikace. Zdravotní pojišťovna vakcínu i její aplikaci uhradí přímo příslušnému poskytovateli zdravotní péče,“ popisuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Rodiče dětí a dospělí mladší 50 let si vakcínu včetně aplikace musí hradit ze svého. Ceny se mohou v jednotlivých ordinacích lišit, ale vejít by se měla jedna dávka i s aplikací do 1 000 Kč, spíše zájemce zaplatí o něco méně. Podle webu Pozorkliste.cz, provozovaného jedním z výrobců vakcíny, jedna dávka vakcíny včetně jejího podání stojí obvykle kolem 900 Kč.

Zájemci pod 50 let sice očkování zaplatí, zpětně ale část peněz mohou získat zpět od své zdravotní pojišťovny. Aktuálně na očkování proti klíšťové encefalitidě přispívají všechny zdravotní pojišťovny, a to ve formě zpětně proplácených bonusů. Očkovaní proto musí poslat pojišťovně žádost a většinou také doložit doklad o zaplacení.

Kolik na očkování přispívají pojišťovny Název zdravotní pojišťovny – Výše příspěvku na očkování v rámci preventivních programů VZP děti do 17 let (včetně) až 700 Kč

dospělí (od 18 let): až 500 Kč Zaměstnanecká pojišťovna ministerstva

vnitra ČR děti i dospělí až 2 000 Kč (rodič může ze svého příspěvku postoupit svému dítěti 500 Kč) Oborová zdravotní pojišťovna až 1 000 Kč formou kuponu na očkování Česká průmyslová zdravotní pojišťovna děti do 17 let (včetně) až 1 500 Kč

dospělí (od 18 let): až 1 000 Kč Vojenská zdravotní pojišťovna děti do 17 let (včetně) až 1 500 Kč

dospělí (od 18 let): až 700 Kč RBP až 1 000 Kč (možnost navýšení limitu finančního příspěvku na očkování pro děti a mládež do 18 let a pojištěnce od 60 let sloučením limitu finančního příspěvku od kteréhokoliv pojištěnce (+ maximálně 9 osob) Zaměstnanecká pojišťovna Škoda až 2 100 Kč (700 Kč na každou dávku včetně přeočkování) Zdroj: Pozorkliste.cz

Nežádoucí účinky

Mezi nežádoucí účinky vakcín proti klíšťovce patří bolest a otok v místě vpichu či zvýšená teplota až horečka, která je častější u dětí do dvou let věku.

Po očkování se může dostavit pocit na zvracení, bolest hlavy, únava a zmiňovaná teplota. Tyto příznaky zpravidla samy vymizí do 72 hodin od očkování. Bolest a citlivost v místě vpichu se objevuje do sedmi dnů od očkování a i ona sama odezní.

Závažnější potíže spojené s aplikací vakcíny mohou mít podobu např. poruchy spánku, závratě, tinnitu, zrychleného srdečního rytmu nebo poruchy nervového systému. Ty jsou ovšem vzácné. Výčet všech nežádoucích účinků lze najít v odkazech na souhrny údajů o přípravcích v online databázi Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Klíšťová encefalitida je infekční virové onemocnění napadající mozek a mozkové blány. Nemoc se může projevovat lehkými bolestmi hlavy a zvýšenou teplotou, ale také prudkými bolestmi, vysokými horečkami, dezorientací, ztuhnutím šíje atd. Vyloučit nelze ani dlouhodobé či fatální následky. Nemoc ohrožuje všechny věkové skupiny, ve vyšším věku ale může mít závažnější průběh.