eOčkování ani ne po roce skončilo, smetla ho poslanecká novela zákona o léčivech

Elektronický očkovací průkaz je součástí funkcí elektronického receptu. Stejně jako eRecept jej vytvořil a spravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ačkoliv jeho zavedení loni o měsíc odložil, v budoucnu s ním měl velké plány. Jenže ty vzaly za své a ze zprávy, kterou SÚKL o změně informoval, jde cítit hořkost.

Povinnost lékařů zapisovat do eOčkování skončila

O co jde? Od 1. prosince nabyla účinnosti poslanecká novela zákona o léčivech, přičemž na chod eOčkování má zásadní vliv. „Tato legislativní změna zrušila povinnost zapisování aplikovaných vakcín do systému eRecept, která byla platná již od 1. 1. 2022,“ uvádí SÚKL na webu věnovaném eReceptu a jeho funkcím.

Lékařům tím ovšem neubylo práce. Nově mají veškerá očkování zapisovat do jiného systému, známého pod zkratkou ISIN. Do něj již v minulosti vkládali informaci o očkování, ale jen tomu proti covidu. Právě díky tomuto zápisu těm, kdo splnili požadovaný počet dávek, zezelenala aplikace Tečka, protože je s ISIN propojená. Od 1. prosince musí do ISIN zapisovat lékaři všechno očkování.

Teoreticky eRecept funguje, prakticky ale nikoliv

Neznamená to, že eRecept zanikl. Teoreticky funguje dál, prakticky ovšem nikoliv, protože zatím neumí přebírat data z ISINu, což brání v jeho užívání. „Systém ISIN (…) není aktuálně na poskytování dat SÚKL připraven. Dosud zapsaná data se tak vzhledem k nedodržení kontinuity zápisů stanou neaktuálními,“ upozorňuje SÚKL.

Mimo jiné to znamená, že přestala fungovat část upozornění na blížící se přeočkování. Avíza si pacienti mohli nastavit na svých mobilech prostřednictvím aplikace k eReceptu. „Upozornění na blížící se další dávku vakcíny u vakcín aplikovaných po 30. 11. 2022 nebudou moci chodit do doby, než budou data v systému eRecept opět aktuální. To znamená, že notifikace mohou přijít pouze k záznamům provedeným před 1. 12. 2022,“ dodává ústav s tím, že za komplikace se omlouvá, ale nenese za ně zodpovědnost, protože správa ISIN spadá pod Ministerstvo zdravotnictví a ÚZIS, tedy zdravotnické statistiky.





Server Vitalia.cz zaslal Ministerstvu zdravotnictví dotazy, proč ještě propojení mezi eOčkováním a ISIN nefunguje nebo zda novým eOčkováním ve finále bude aplikace Tečka. Odpovědi jsme ale zatím nedostali. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v minulosti ale opakovaně zmiňoval možnost, že by do Tečky byla propisována veškerá vakcinace a právě skrze ni by se lidé dozvěděli, kdy se např. mají nechat přeočkovat.

Server Zdravezpravy.cz cituje mluvčího ministerstva Ondřeje Jakoba s tím, že data za letošní prosinec půjdou do eOčkování doplnit zpětně. „Pro SÚKL nebude odepřen přístup k těmto datům a bude je moci nadále čerpat a pracovat s nimi. Období za prosinec 2022 bude také možné zpětně doplnit, pokud to budou lékaři chtít,“ uvedl a potvrdil, že v budoucnu se počítá s propojením ISIN s eOčkováním, kam se data budou propisovat. Kdy k tomu dojde, ale neupřesnil.

Dva miliony záznamů

SÚKL spočítal, že za 11 měsíců lékaři do eOčkování zapsali téměř 2 miliony záznamů pro bezmála 1,3 milionu pacientů. Ti do něj mohou nahlížet prostřednictvím webové a mobilní pacientské aplikace. Umožňuje kromě eReceptů vidět také přehled vlastního očkování a očkování dětí.

eOčkování proto mělo být nástrojem, jak mohli na důležité údaje dosáhnout například ti, kteří ztratili v dětství vydávanou papírovou verzi očkovacího průkazu. Byť tedy eOčkování papírové knížečky nepřeválcovalo a ty platily i nadále.

Provádět zápis do eOčkování bylo od začátku pro lékaře povinné. Po kritice, že celý systém je uváděn do života narychlo, ale SÚKL posunul o měsíc jeho spuštění a až do konce roku 2022 podle informací Vitalia.cz ustoupil od pokutování za nedodržení elektronického zápisu vakcinace.