Vyšší hodnoty revmatoidního faktoru ukazují na revma, ale může jít i o infekci či rakovinu

Při zjištění zvýšených hladin RF se specialisté zaměřují na léčbu základního problému, který má za následek zvýšení hladiny revmatoidního faktoru. Lékaři mohou předepsat různé léky podle toho, co způsobuje vysoké hladiny RF. Jde například o nesteroidní protizánětlivé léky, kortikosteroidy nebo antirevmatika k léčbě revmatoidní artritidy či antibiotika k léčbě bakteriálních infekcí, například při endokarditidě nebo tuberkulóze. Medikamentů a léčebných postupů je samozřejmě mnohem více.

Samostatný RF test je přínosem a důležitým vodítkem, avšak samostatně nemůže diagnostikovat konkrétní zdravotní problém, a to ani revmatoidní artritidu. Spolu s ním se provádějí další krevní testy, například zjištění hodnot antinukleárních protilátek (ANA), anticyklických citrulinovaných peptidových protilátek (anti-CCP), C-reaktivní protein (CRP) a rychlost sedimentace erytrocytů (FW). To vše může pomoci určit nejenom onemocnění, ale také zvolit léčebný postup, který bude nejlepší pro konkrétního pacienta.

