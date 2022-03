Obchody spustily sbírky potravin pro Ukrajinu. Přispějete i jedním klikem

Chcete pomoci lidem z Ukrajiny, ale zatím nevíte jak? Někteří obchodníci s potravinami vytvořili jednoduché nástroje, kterými můžete přispět na dobrou věc. Stačí si k běžnému online nákupu přikoupit dárkový poukaz pro Ukrajinu, koupit potravinový balíček anebo se zapojit do mimořádné potravinové sbírky, která byla včera spuštěna přímo v konkrétních obchodech. Případně lze s pomocí přijet rovnou do potravinové banky.

Country life

Výrobce a prodejce bio potravin Country life spojil své síly s humanitární a rozvojovou organizací Adra a umožnuje tak při nákupu v e-shopu přidat do košíku poukaz v hodnotě od padesáti do pěti set korun. Poukaz není součástí nabídky e-shopu, příspěvek vkládáte až když vstoupíte do košíku, nebo se přesouváte k platbě.

Aktuální informace o sbírce: Darujme.cz Kde lze přispět: Countrylife.cz

Kosik.cz

I online obchod Kosik.cz se zapojil do pomoci lidem z Ukrajiny. Spojil síly s Českou federací potravinových bank a pro podporu rodin zasažených válkou spustil takzvané Dobroskutky. Jde o balíčky v hodnotě od sta do dvou tisíc korun, který si jednoduše přidáte k online nákupu potravin. Hodnotu vybraného Dobroskutku pak Kosik.cz využije k nákupu potravin pro federaci potravinových bank, která zajistí pomoc uprchlíkům v Česku nebo zahraničí. Vybranou částku Košík navýší minimálně o 25 %.

Více informací o sbírce: Kosik.cz

Kde lze přispět: Kosik.cz

Potravinové banky

Všech patnáct potravinových bank v Česku pomáhá regionálním krizovým štábům a snaží se zajistit základní potraviny a drogerii. Potravinami lze přispět ve všech skladech potravinových bank, v nichž probíhají Sbírky.

Seznam potravinových bank: Potravinovebanky.cz Na nákup potravin lze přispět i na bankovní účet: 2801541770/2010 Firmy a producenti mohou psát na: darci@potravinovabanka.cz

Rohlik.cz

Od 1. března můžete na Rohlik.cz zakoupit dva druhy charitativních balíčků. Jeden obsahuje základní potraviny a druhý, hygienické potřeby. Balíčky můžete vybírat v pěti cenových rozpětích, od sto padesáti korun do tisíce korun.

Než balíček zakoupíte, vždy vidíte, co přesně obsahuje. Jedním kliknutím ho pak pošlete do svého nákupu. Rohlik.cz se zavázal, že daruje třicet procent navíc nad to, co jeho zákazníci pomohou vybrat.

Pokud nechcete na Rohlik.cz nakupovat nákup, ale chcete zakoupit charitativní balíček, i to lze. Do košíku vložíte vybraný poukaz, v pokladně zvolte vyzvednutí v Rohlik Pointu s názvem Sbírka pro Ukrajinu. Vyplníte své údaje a Rohlik už balíček předá.

Více informací o sbírce: Rohlik.cz Potravinová sbírka

Kde lze přispět: Rohlik.cz

Tesco

Řetězec Tesco spustil 2. března na všech svých prodejnách napříč Českou republikou mimořádnou potravinovou sbírku. Zákazníci mohou darovat trvanlivé potraviny na speciální sběrná místa za pokladnami v obchodech Tesco. Nakupující se mohou zapojit například tak, že v rámci svých běžných nákupů přidají do nákupního košíku i základní potraviny, které pomohou lidem v nouzi. Potravinami k darování mohou být například rýže, těstoviny, instantní polévky, jídlo v konzervách, ale také třeba dětská kojenecká výživa.

Mimořádná potravinová sbírka poběží od 2. do 18. března na všech prodejnách Tesco napříč Českou republikou a od 4. března i online. Tesco následně zdvojnásobí dary svých zákazníků.

Probíhají potravinové sbírky i v jiných obchodech?

Podle našich informací se v jiných obchodech zatím potravinové sbírky, do kterých může přispět i zákazník daného obchodu, nechystají. „V současné době jednáme se Svazem obchodu a cestovního ruchu (SOČR), ostatními řetězci a Českou federací potravinových bank. Zatím nemáme žádné konkrétní informace,“ napsala nám za Kaufland její tisková mluvčí, Renata Maierl. K dnešnímu dni ale společně se sesterským řetězcem Lidl darovali organizaci Člověk v tísni 25 mil. Kč. Tento týden následuje společná potravinová pomoc v hodnotě 10 mil. Kč, která bude rozdělena ½ Člověk v tísni a ½ Česká federace potravinových bank.

Ani další řetězce nestojí opodál. Společnosti Penny a Billa ze skupiny REWE se rozhodly pod záštitou organizace Člověk v tísni poskytnout okamžitou pomoc obyvatelům Ukrajiny. Společně posílají obyvatelům konfliktem zasažené země přes třicet tun potravin a drogistického zboží. „V těchto oblastech vnímáme, že je třeba spolupracovat a spojit své síly, proto v současné době probíhají intenzivní jednání se SOČR i Českou federací potravinových bank tak, aby pomoc a sbírka byly koordinovány a organizovány ve spolupráci se všemi zúčastněnými objekty,“ řekl Vitalia.cz tiskový mluvčí Penny, Tomáš Kubík.

Tesco již uplynulý víkend zaslalo na Ukrajinu zboží v hodnotě sedmi set tisíc korun a Country life potraviny v hodnotě přes 300 000 Kč.