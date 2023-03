Výzkumy potvrzují léčebný efekt zázvoru. Pozor by si však měli dát lidé s hypertenzí

Chuť zázvoru je nezaměnitelná, štiplavě pikantní a nasládlá. Právě to předurčuje zázvor v kuchyni k naprosto univerzálnímu použití, protože skvěle doladí chuť sladkých i slaných pokrmů, využívá se v čerstvé, sušené i nakládané formě.

Použití zázvoru je velmi široké, uplatní se také k dochucení sušenek, koláčů, masných a zeleninových pokrmů, vyrábí se z něj pivo i limonáda. Zázvor jako koření je známý, ale v kandované podobě je velmi originálním cukrovím.

Když jsme si zodpověděli otázku, jak konzumovat zázvor, podívejme se na jeho původ. Rostlina patří do čeledi Zingiberaceae, zahrnující také kurkumu (Curcuma longa), kardamom (Elettaria cardamomum) a galgán lékařský (Alpinia officinarum), jehož oddenek bývá nazýván galangal. Je jedním z prvních koření, která byla exportována do Evropy z Asie. Pochází právě z jejích teplejších oblastí a je pěstován v řadě tamních zemí, avšak také v některých částech Afriky, na Jamajce, v Mexiku nebo na Havaji. V současné době je největším producentem zázvoru Indie.

Co obsahuje zázvor?

První písemná zmínka o zázvoru pochází z pera slavného čínského filozofa Konfucia, který ve svých zápiscích tvrdí, že si dopřává zázvor s každým jídlem. Do Středomoří přivezli tuto rostlinu Arabové a těšila se oblibě u starověkých Řeků a Římanů. Ve svých spisech o něm hovořili například řecký lékař, lékárník a botanik Pedanius Dioscorides nebo římský válečník a filozof a rovněž autor nejvýznamnější přírodovědné encyklopedie antického Říma Plinius starší v 1. století našeho letopočtu.

V Anglii ve 14. století pak měla libra zázvoru stejnou cenu jako ovce. Ceněný je však i dnes. Zajímavé je už nutriční složení zázvoru, které závisí na druhu, odrůdě, podmínkách pěstování i skladování. A co obsahuje zázvor?

Ve 100 gramech čerstvého zázvoru najdeme:

80,9 gramu vody

2,3 gramu bílkovin

0,9 gramu tuků

12,3 gramu sacharidů

2,4 gramu vlákniny

Z minerálních látek je nejvíce zastoupen draslík, hořčík, fosfor a vápník. Zázvor je rovněž zdrojem vitamínů, obsahuje například vitamín C, niacin, vitamín E a kyselinu pantothenovou. Přesto odborníci často více vyzdvihují zázvor především jako dobrý zdroj antioxidantů a zdůrazňují i to, že 2 čajové lžičky zázvoru mají pouhé 4 kalorie.

Kdo by si měl dát pozor na zázvor?

Tuto neobyčejnou rostlinu si oblíbila i lidová medicína. Na otázku, co zázvor léčí, nicméně odpovědět nelze – nejde o lék. Pomoci však může s řadou neduhů, na které má podle zkušeností bylinkářů velmi dobré účinky, a obtíže s nimi spojené zmírňuje.

Zázvor je známý zejména jako přírodní podpora pro úlevu od nevolností. Pozitivní účinky zázvoru při nevolnosti různého původu, například pooperační či takové, které provází některé terapie, potvrdila řada studií – například tato.





Podle mnoha výzkumů může zázvor významně snížit příznaky těhotenských nevolností, přesto by se jeho užívání měly vyvarovat ženy blízko termínu porodu a ty, které již v minulosti samovolně potratily.

Zázvor v těhotenství není vysloveně zapovězený, je však třeba dbát na jeho uvážlivou konzumaci a ideální je poradit se s lékařem.

Pozor na zázvor by si měli dát také lidé, užívající některé léky. Jedná se zejména o prostředky na ředění krve, protože zázvor by mohl zvýšit jejich účinky. Protože zázvor pomáhá snižovat hladinu cukru v krvi, konzumace vyšších dávek zázvoru spolu s léky na diabetes by mohla způsobit pokles hladiny cukru na příliš nízké hodnoty.

Stejně tak se má za to, že zázvor a vysoký krevní tlak, kompenzovaný léky, je potenciálně riziková kombinace. I když nebezpečí není nijak závažné, přesto by zázvor a léky na vysoký krevní tlak mohly způsobit pokles k nežádoucím hodnotám. Zázvor by také mohl zvýšit absorpci metronidazolu a zvýšit jeho nežádoucí účinky.

Kladné účinky zázvoru potvrzují i studie

Kdo však nepatří do potenciálně rizikových skupin, může si zázvor dopřát bez obav. Podle výzkumů má kromě jiného i silné protizánětlivé a antioxidační účinky a může pomoci snížit oxidační stres, který je výsledkem nadměrného množství volných radikálů v těle.

Zázvor a jeho účinky byly také zkoumány jako alternativní lék na několik forem rakoviny. Protinádorové vlastnosti se připisují gingerolu, který se ve velkém množství nachází v syrovém zázvoru, přičemž forma 6-gingerol je považována za obzvláště efektivní.

Jedinečná chuť a vůně zázvoru pochází z přírodních olejů, z nichž nejdůležitější je právě gingerol (látka chemickým složením podobná kapsaicinu, nacházejícímu se v pálivých paprikách a v chilli). Ten je hlavní bioaktivní sloučeninou zodpovědnou za většinu potenciálně léčivých vlastností zázvoru.

Gingerol může také pomoci snížit riziko různých infekcí, osvědčuje se například proti bakteriím způsobujícím zánětlivá onemocnění dásní, anebo respiračním virům. Potenciál má rovněž při úlevě od bolesti, například při menstruaci nebo osteoartróze či revmatické artritidě, má kladný vliv na zlepšení mozkových funkcí a může pomoci předcházet vzniku Alzheimerovy choroby nebo kognitivnímu úpadku, spojenému s věkem.

Na co funguje zázvor

Jedním z nejsnadnějších a nejpříjemnějších způsobů, jak konzumovat zázvor, je uvařit si zázvorový čaj. Někdo to provede tak, že si do černého nebo zeleného čaje přidá nastrouhaný nebo na plátky nakrájený čerstvý zázvorový kořen. Ale pokud chcete skutečný nápoj ze zázvoru, pak nejde o čaj, ale o nálev nebo odvar.

Ten se díky antibakteriálním účinkům zázvoru považuje za přírodní první pomoc při respiračních onemocněních i nevolnostech. Recept na zázvorový čaj, zázvorový odvar nebo zázvorový nálev se dá snadno najít na internetu, anebo si nechte poradit přímo od odborníků na lidovou medicínu.

Jak vybrat a uskladnit zázvor?

Čerstvý zázvor lze zakoupit ve většině supermarketů.

Při nákupu vybírejte svěží a pevné oddenky, bez plísní nebo známek hniloby.

V chladničce ho neoloupaný lze skladovat až tři týdny.

Kdykoliv je to možné, je vhodné dát přednost čerstvému zázvoru před sušeným, protože má intenzivnější chuť a obsahuje vyšší množství gingerolu.

Sušený zázvor je ideální skladovat ve vzduchotěsné nádobě na chladném, tmavém a suchém místě po dobu maximálně 6 měsíců, pak ztrácí vůni i chuťové vlastnosti. I když existuje malé procento lidí, kterým způsobuje zázvor nežádoucí účinky, například nepříjemné pocity v trávicím traktu nebo třeba vyrážku, jde obvykle jen o mírné potíže.

Skutečným problémem je teprve alergie na zázvor a stejně jako u každé jiné potraviny to znamená vyhýbání se zázvoru i v malém množství.