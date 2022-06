Padesátníci budou mít hrazené očkování proti klíšťovce, teenageři proti meningokoku

Očkování proti klíšťovce pro lidi 50+

Hrazené ze zdravotního pojištění bude nově očkování proti klíšťové encefalitidě. Ale jen u lidí nad 50 let věku.

„Očkování proti klíšťové encefalitidě pro lidi 50+ považuji za průlomové, protože prolamuje tabu, že očkování u dospělých se ze zdravotního pojištění, až na výjimky, nehradí. Přitom ačkoliv jsme země s nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy v Evropě, máme nejnižší proočkovanost,“ říká pro server Vitalia.cz předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, jenž je také autorem knihy Očkování dospělých.

Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) už šestým rokem po sobě narůstají počty nemocných klíšťovou encefalitidou. Loni měl SZÚ hlášených 854 nákaz, tedy zhruba osm případů na 100 tisíc obyvatel za rok. Právě tento přepočet Česko zařadil na první místo výskytu klíšťové encefalitidy v rámci zemí Evropské unie.

Nemoc postihuje všechny věkové skupiny včetně kojenců (loni šlo o dva případy), vůbec nejčastěji se ale objevuje mezi lidmi od 60 do 64 let věku. Téměř třetina postižených se nakazila v jižních Čechách a na Vysočině.





Úhrada i u přeočkování

Očkování proti encefalitidě provádějí pediatři a praktičtí lékaři. Patří mezi ty vakcíny, které by se měly po pár letech opakovat. „Záleží na věku. Do 65 let se přeočkovává po pěti letech, poté se interval přeočkování zkracuje na tři roky,“ vysvětluje první místopředseda Sdružení praktických lékařů ČR Michal Bábíček.

„Hrazena bude jak první dávka, tak přeočkování,“ upřesňuje ještě k vakcinaci proti klíšťové encefalitidě pro lidi nad padesát let věku Viktorie Plívová, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Ministerstvo zdravotnictví k tomu dodalo, že přeočkování bude hrazeno jen u těch vakcín, kde je součástí očkovacího schématu stanoveného výrobcem a schváleného v rámci souhrnu údajů o léčivém přípravku.„Například v případě vakcíny FSME-IMMUN přeočkování hrazeno bude, neboť s ním výrobce přímo počítá v pravidlech dávkování,“ informuje Martina Čovbanová z tiskového odboru ministerstva zdravotnictví.

Změna u meningokokové vakcíny pro malé děti

Další větší změna se týká očkování proti meningokokovým infekcím. Ty mají podobu například zánětu mozkových blan, sepse nebo šoku a jsou zákeřné v tom, že mají rychlý postup a během pár hodin pacientovi může hrozit smrt. Postihují nejčastěji děti ve věku do čtyř let a následně mladé lidi od 15 do 25 let. Loni v Česku SZÚ zaznamenal 25 infekcí vyvolaných touto bakterií, předloni 49.

Nyní mají vakcínu proti skupině B této bakterie hrazenou jen děti, u kterých bylo očkování zahájeno do půl roku věku. Od ledna bude možné hrazené očkování zahájit až do jednoho roku dítěte.

„Umožní to lépe rozložit povinná i nepovinná očkování v prvním roce života dítěte,“ vysvětluje Martina Čovbanová z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.

Pediatři ale z toho posunu příliš nadšení nejsou. „Z odborného hlediska s ním až tak moc nesouhlasíme. Je žádoucí, aby toto očkování bylo zahájeno co nejdříve, protože hodně případů meningokokové infekce je právě v prvním půlroce života dítěte. A my se obáváme, že ze strany rodičů bude tlak zahájit očkování později,“ říká pro server Vitalia.cz Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR.

Vakcína proti meningokoku i pro náctileté

U vakcín, které pokrývají u meningokoka skupiny A, C, W, Y, budou mít očkování hrazeno kromě dvouletých dětí nově také ty čtrnáctileté.

„Hrazení očkování proti meningokoku u dospívajících jedinců je ve světě poměrně unikátní. To, že se to u nás podařilo, je velice pozitivní, protože máme dva vrcholy výskytu této nemoci. U malých dětí, a pak u adolescentů, takže hrazené očkování pokrývá dvě skupiny, kde se toto život ohrožující onemocnění vyskytuje nejčastěji,“ komentuje změnu Roman Chlíbek.

Za důležitý krok považuje rozšíření očkování na náctileté také Ilona Hülleová: „Věková skupina 15 až 20 let je riziková a je u ní vysoký výskyt meningokokových infekcí. Hradit očkování je dobré, protože dojde k tomu, že si bude moci vakcínu pro dítě zajistit více rodin.“

Na rozdíl od klíšťové encefalitidy se proti meningokoku nepřeočkovává, ale někdy lékaři doporučí naočkovat ještě takzvanou posilovací dávku. Podle ministerstva zdravotnictví tyto posilovací dávky jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Chřipka nově hrazena pro zdravotníky

Novela také pozměňuje podmínky hrazeného očkování u chřipky. Od ledna se bude úhrada vztahovat i na očkování zdravotníků. Ti by měli mít vakcínu hrazenou každý rok.

„Pokud si lékař nemusí hradit očkování ze svého, je to motivující, takže tuto změnu vítáme. Jen měla přijít dřív než v lednu, protože nejlepší čas na očkování proti chřipce je v říjnu. Takto je to spíše na příští sezónu,“ domnívá se prezident České lékařské komory Milan Kubek. Hrazené očkování vítá i Asociace zdravotních sester s tím, že již nyní hradí vakcíny proti chřipce řada zdravotnických zařízení v rámci zaměstnaneckých benefitů.

Změny u očkování proti HPV

Novela také obsahuje menší změny u očkování proti viru HPV, který způsobuje mimo jiné rakovinu děložního hrdla. Podle Romana Chlíbka nově pojišťovny uhradí i očkování, které bude provedeno po 14. narozeninách, pokud k jeho odkladu došlo ze zdravotních důvodů.

Nyní je očkování proti HPV hrazeno ve 13. roce života, pokud s ním ale rodiče otáleli a mladý člověk vakcinaci nestihl před 14. narozeninami, měl smůlu. Po Novém roce by mu ale již očkování v takové situaci měla pojišťovna uhradit.

Ministerstvo reviduje seznam hrazených vakcín na HPV a chřipku

Existuje také úvaha, že hradit z veřejného zdravotního pojištění by se mělo u HPV a v případě seniorů nad 65 let u chřipky více druhů vakcín proti jedné nemoci. Dosud je plně hrazená vždy jen vakcína od jednoho výrobce. Jenže tento princip zohledňuje často jen cenu vakcíny, ale ne třeba to, na kolik kmenů bakterií či virů je zacílená.

Ministerstvo zdravotnictví proto nyní reviduje seznam hrazených vakcín a zohlednit kromě nákladů by mělo i jejich efektivitu. Může se tak stát, že u chřipky či HPV bude příští rok nově hrazená jiná vakcína nebo vakcín bude hrazeno více. Tento proces ale zatím rezort nedokončil, takže výsledek není jasný.

Novinky pro příští rok budou znamenat vyšší výdaje na straně veřejného zdravotního pojištění. „Pro zdravotní pojišťovny bude novela zákona v oblasti očkování znamenat navýšení nákladů, nemáme však k dispozici žádný průzkum zájmu v uvedených věkových skupinách. V současnosti lze tedy dopad jen obtížně predikovat, odhadem se bude jednat o částku v řádech milionů korun ročně,“ uvedla mluvčí Jana Schillerová za Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra.