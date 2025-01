Test z moči může ukázat potíže s ledvinami či se srdcem. Naučte se vzorek doma odebrat správně

Znáte nejúčinnější způsoby, jak snížit vysoký krevní tlak?

Vysokému krevnímu tlaku se někdy přezdívá tichý zabiják. Označení si vysloužil kvůli tomu, že řada lidí o něm neví až do chvíle, než způsobí nějaké vážnější problémy. Mnohým průšvihům by se přitom dalo předejít. Jak? To se dozvíte v našem kvízu.