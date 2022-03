Pikao: retro sladkost se vyrábí 70 let stále podle stejného receptu

Mnozí z nás si ještě vzpomenou na to, jak jako malí cucali z tuby Pikao. Letos slaví tato sladkost sedmdesát let. A co se za tuto dobu změnilo? Kromě mírné úpravy grafiky obalu prakticky nic. Pikao se totiž již desítky let své historie vyrábí v naprosto totožné receptuře. Část jeho výroby dokonce probíhá ve stejném přístroji jako na začátku, což je světový unikát.