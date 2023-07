Spíte málo, abyste toho stihli co nejvíc? Spěte víc, budete žít o pět let déle

Přibývá studií, které se shodují na jednom a tom samém doporučení: spěte osm hodin denně, pokud chcete být zdraví a zbytečně si kvůli různým potížím nezkracovat život. Jednu takovou letos prezentovali lékaři na výročním vědeckém zasedání American College of Cardiology, které v zámoří probíhalo společně se Světovým kardiologickým kongresem.

Podle ní dodržování doporučovaných spánkových návyků prodloužilo mužskou délku života o téměř pět let a život žen téměř o 2,5 roku. Alespoň tak to autorům vyšlo, když se ponořili do spousty nasbíraných dat. Možná nejde ani tak o návyky, ale o to, jak by měl spánek vypadat, aby byl skutečně kvalitní.

Patří sem hladké usínání bez dlouhého převalování, nepřerušovaný spánek, spánek trvající osm hodin, fakt, že se člověk ráno probudí odpočatý. A za páté, tohle všechno bez léků. Pokud lidé dodržují všechny tyto zásady ideálního spánkového chování, je pravděpodobnější, že budou žít déle, citovala americká média spoluautora studie doktora Franka Qiana, klinického pracovníka z Harvard Medical School, který zároveň pracuje jako lékař v Beth Israel Deaconess Medical Center v Bostonu. Podle něj by mělo být cílem zlepšení spánku včetně identifikace a léčby jeho poruch, protože pak bude možné snížit počet předčasných úmrtí.

Třetina lidí spí málo

I dospělí lidé podle odborníků potřebují v noci spát sedm až osm hodin, a pokud tak nečiní, měli by se zaměřit na to, aby to změnili. To je pro mnoho lidí těžké a potvrzují to i zkušenosti českých lékařů. Naše společnost se stává čtyřiadvacetihodinovou. Zvláště v mladé generaci se rozvinul kult aktivnosti. Mladší lidé se předhánějí v tom, kdo toho co nejvíc stihne, má dojem profesor Karel Šonka, vedoucí lékař Neurologické kliniky a Centra pro poruchy spánku a bdění pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Ale zase taková změna to možná není, už v devadesátých letech se například někteří politici či podnikatelé chlubili, jak brzy vstávají a kolik hodin denně pracují.

Optimálně by měl spánek probíhat v nočních hodinách a trvat u dospělých osob sedm až devět, u starších dospělých sedm až osm hodin. Realitou je však zkracování spánku. Již podle americké studie prováděné mezi lety 1985 a 2012 došlo k významnému nárůstu počtu jedinců, kteří spí méně než 6 hodin (až 29 procent). Podle Českého statistického úřadu 29 procent zaměstnanců v Česku, tedy 1,2 milionu osob, pracuje ve směnném režimu. Tito lidé mají narušený spánkový cyklus, doplňuje lékařka Simona Dostálová z Neurologické kliniky a Centra pro poruchy spánku a bdění VFN a 1. LF UK.

Je jasné, že někdy člověk jde spát pozdě a jindy zase musí vstávat brzy, případně se mu prostě nedaří zabrat. Podle autorů zmíněné zámořské prezentace je potřeba, aby člověk skutečně dobře spal a ráno se díky tomu cítil plný energie alespoň pěkrát týdně.

Předběžná studie představená na výročním zasedání American College of Cardiology analyzovala data od více než 172 000 obyvatel USA, kteří v letech 2013 až 2018 odpovídali na spánkové dotazníky jako součást National Health Interview Survey.

Studie rovněž zjistila, že mizerný spánek může škodit srdci. Nemluvíme jen o kvalitě a kvantitě spánku, ale také o pravidelnosti, stejně kvalitním spánku noc co noc, zdůraznil pro web CNN.com specialista na spánek lékař Raj Dasgupta, docent klinické medicíny na Keck School of Medicine na University of Southern California. Připomněl, že nekvalitní spánek je podle více studií spojen s vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění.





Lékaři v rámci studie mimo jiné zkoumali, nakolik sledovaní lidé dodržují výše zmíněných pět spánkových zásad, a bodovali to. Po několika letech porovnali tato čísla se záznamy National Death Index, aby zjistili, zda spánkové chování respondentů nepřispělo k předčasnému úmrtí na určité nemoci. Tým zároveň zohlednil další možné příčiny vyššího rizika úmrtí, jako je přemíra alkoholu, nižší socioekonomický status a jiné zdravotní komplikace.

Ve srovnání s jedinci, kteří neměli žádný, nebo měli jen jeden příznivý spánkový faktor, měli ti, kteří měli všech pět, o 30 procent nižší pravděpodobnost, že zemřou z jakéhokoli důvodu, o 21 procent nižší pravděpodobnost úmrtí na kardiovaskulární onemocnění, o 19 procent nižší pravděpodobnost úmrtí na rakovinu a o 40 procent nižší pravděpodobnost úmrtí na jiné příčiny než srdeční onemocnění nebo rakovinu, uvádí se ve studii.

Muži, kteří dodržovali všech pět zdravých spánkových návyků, měli očekávanou délku života o 4,7 roku delší než lidé, kteří neměli žádný, nebo měli pouze jeden z pěti prvků nízkorizikového spánku, vyčíslila dále studie. U žen byl pozitivní dopad výrazně nižší, ale i tak se jim život díky dobrému spánku prodloužil o dva a půl roku.

Jedním z vysvětlení rozdílu je, že ženy podobně jako muži trpí spánkovou apnoí, ale často u nich není diagnostikována. To v případě této studie znamenalo, že na ně pohlížela jako na zdravé, což výsledky zkreslilo. Autoři slíbili, že budou ve svých výzkumech dále pokračovat.