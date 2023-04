Může úplněk za nespavost, autonehody, sebevraždy nebo menstruaci?

Dubnový úplněk tentokrát připadá na čtvrtek 6. dubna a někteří lidé už teď tvrdí, že se kvůli němu například pořádně nevyspí.

Co všechno se pojí s působením Měsíce na náš organismus a za co všechno vlastně Měsíc může? Své místo má v přírodě, kde ovlivňuje spoustu procesů včetně uvolňování vajíček korálů či přílivu a odlivu. Proč by tedy Měsíc nemohl přímo působit na lidské zdraví a duševní pohodu? A nejde přitom o žádnou magii, ačkoli právě magický vliv dříve lidé Měsíci přisuzovali a někteří v ni věří i dnes.

Magický vliv úplňku

Odpradávna bývalo období úplňku spojováno s magií a čarodějnictvím. Čarodějnice v tuto dobu pořádaly sabaty a létaly na koštěti, prováděla se různá kouzla, zaříkání a očistné rituály pro zdraví či získání lásky, lidé se měnili ve vlkodlaky, vlci a psi vyli na Měsíc, což v lidech vzbuzovalo posvátnou hrůzu. Ve skutečnosti i to vlčí vytí na Měsíc je mýtus, protože psi a vlci vyjí na mnoho různých podnětů a mají přitom vždy hlavu zakloněnou, což nakonec vypadá, jako by vyli přímo na Měsíc.

Úplněk je vnímán jako přírodní jev, který nám ukazuje magickou moc přírody, a všeobecně se ví, že citlivější jedinci, a hlavně ženy, mohou jeho vlivu více podléhat. Vždyť i ženský cyklus zcela odpovídá lunárnímu cyklu, tedy přibližně osmadvaceti dnům, a je stejně tak proměnlivý jako všechny měsíční fáze. Úplněk tedy bývá hodně spojován i s menstruací, nebo také s porody, případně předčasnými porody. Ještě donedávna se tvrdilo, že se za úplňku rodí více dětí, to se však samozřejmě vědecky nikdy spolehlivě prokázat nedalo.

Úplněk a duševní zdraví

Medicína ale uznává, že úplněk může ovlivňovat lidskou psychiku a velmi úzce souvisí s duševním zdravím. Už samotný pohled z okna na krásu Měsíce v lidech vzbuzuje jistou melancholii, silné emoce nebo romantické představy. Úplněk odedávna fascinoval umělce, kteří jej ztvárňovali v mnoha svých dílech, a to malířských, nebo i hudebních.

I taková Beethovenova Měsíční sonáta má něco do sebe. Úplněk pak také bývá spojován s šílenstvím a duševními poruchami nebo nárůstem agresivity, protože jeho síla velmi snadno dokáže labilního jedince vykolejit z jeho křehké duševní rovnováhy. Lidem, kteří podléhají účinkům úplňku, se dříve říkalo lunetici.

Měsíc má velký význam i ze symbolického hlediska. V astrologii představuje ženský a mateřský princip, lidské emoce a plodnost. Přes den, když jsme vzhůru, nás ovlivňuje Slunce, které nám dodává světlo, teplo a energii. Je prokázáno, že v severských zemích, kde málo svítí Slunce, lidé častěji trpí depresemi, což se dá vysvětlit a potvrdit i s ohledem na biologii člověka a význam vitamínu D. Proč by nás tedy nemohl ovlivňovat Měsíc, který naopak vládne noci, když naše tělo odpočívá?

I náměsíčnost, která patří mezi poruchy spánku, bývá vědecky prokazatelně spojována nejen s non-REM spánkovou fází, ale také, již méně prokazatelně, s vlivem úplňku. Za úplňku prý také lidé více sní, což zase ukazuje na to, že se prodlužuje REM spánková fáze.

Za co všechno může úplněk?

Obecně se uvádí, že úplněk v lidech probouzí smutek, melancholii i jejich temné stránky, mají větší sklony k sebevraždám nebo násilnostem, hůře ovládají své emoce, snadněji podléhají účinkům alkoholu, jedů, léků a návykových látek. Ve zvýšené míře se mohou objevovat i náhlé smrtelné úrazy nebo autonehody.





Lidé jsou podráždění, špatně spí, může je více trápit bolest hlavy nebo se jim cyklicky spouští záchvaty migrény, ženy mívají výraznější premenstruační syndrom (PMS) nebo se jim uspíší nástup menstruace, objevují se otoky a sklony k přejídání a přibírání na váze.

Úplněk a spánek

Také nespavost některých lidí skutečně zhoršuje úplněk. Příčinou však může být často to, že při jasné noční obloze Měsíc svítí do oken, a to člověka snadno probudí, anebo jej to při spánku ruší. Řešením někdy bývá pořídit si silnější závěsy nebo žaluzie, ale mnohdy ani tohle nepomůže.

Proč? Na základě prováděných studií při spánku testovaných osob v plně zatemněné místnosti však skutečně bylo zjištěno, že úplněk má negativní vliv na spánek člověka i bez vlivu přímého měsíčního světla zářícího do oken. Jasně se tak potvrdilo to, že Měsíc ovlivňuje spánek, i když jej člověk nevidí, anebo předem nemá žádné informace o tom, že bude úplněk. Tento jev potvrdilo už několik studií – například tato. Podle jejich autorů ve dnech kolem úplňku lidé hůře usínají, jejich spánek je méně kvalitní a trvá kratší dobu.

Ale proč? Na tom se zatím vědci neshodli – jen světlem to podle nich není, protože ve srovnání s denním slunečním svitem je ho zlomek. Lidé navíc špatně spali, i když měli závěsy nebo bylo venku zamračeno. Některé novější hypotézy pracují s možností, že nespavost je důsledkem vlivu Měsíce na elektromagnetické pole Země. Zavržená je naopak teorie, že jde o gravitaci Měsíce, která je v době úplňku silnější – rozdíl je totiž v podstatě neměřitelný.

Úplněk a nárůst kriminality

Také v souvislosti s výskytem vyšší míry násilných činů byly prováděny různé studie, které však jednoznačně souvislost s úplňkem nepotvrdily. Některé z nich prokázaly vyšší míru kriminality a nově přijatých pacientů psychiatrických léčeben, jiné vše zase spolehlivě vyvrátily. Stejně tak se vědci napříč časem snažili dokazovat souvislost úplňku a rozvoje či zhoršení duševního onemocnění, přičemž nadějně již vypadala studie, která se zabývala propuknutím manické fáze u bipolární poruchy v souvislosti s úplňkem. I když výsledky ukazovaly jisté souvislosti, ani zde nebyly závěry jednoznačné.

Zdá se, že vždy šlo pouze o nějakou míru pravděpodobnosti či náhody a nelze nijak spolehlivě racionálně prokázat něco, co vlastně žádný racionální původ nemá.

Úplněk a plodnost

Podle některých prováděných studií byly nalezeny korelace mezi fázemi Měsíce a menstruačním cyklem žen i proměnlivostí množství hormonu spánku melatoninu. Jedna studie z roku 2005, která se věnovala nepálským ženám, dokonce vyhodnotila, že ženy, které otěhotněly za úplňku, ve větší míře rodily chlapce, kdežto pokud jejich ovulační fáze připadla na dobu před úplňkem, nastala vyšší pravděpodobnost, že jejich dítě bude ženského pohlaví.

Jednoznačná souvislost mezi fázemi měsíčního a ženského cyklu ale není prokazatelná, protože každá žena má svůj vlastní cyklus podléhající mnoha faktorům a neplatí, že by všechny ženy celého světa byly například plodné zrovna jenom za úplňku.

Úplněk a víra v jeho účinky

Někteří psychologové se domnívají, že to, jak vnímáme úplněk a necháváme ho na sebe působit, je do značné míry ovlivněno tradicemi a vírou, na jejímž základě věříme tomu, že úplněk má na nás jistou moc. Pak si veškeré účinky úplňku na naše fyzické i duševní zdraví můžeme například vsugerovat nebo jde o sebenaplňující proroctví, kdy předem něčemu věříme natolik, až se tak sami začneme chovat nebo si tím danou událost sami přivodíme či do svého života přitáhneme.