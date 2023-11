Školáci milují nápoj Prime, pít by ho ale vůbec neměli. Varianta s kofeinem je ještě horší

Pití provází pověst, chcete-li aura, vyvolenosti: Kdo jej má, je „in“, a sklízí obdiv vrstevníků. Spolu s notnou propagací youtuberů a influencerů vedla pověst Prime k tomu, že na základních školách dnes snad není žáka, a to včetně třeba těch z 2. tříd, kdo by jej neznal či ho nevyzkoušel.

Jaké je složení nápoje

Prime se dočkal kritiky za vzhled pestrých balení i formu propagace, ale především kvůli svému složení. Ten, který měla k dispozici redaktorka Vitalia.cz, obsahoval vodu, desetinu tzv. rekonstituované kokosové vody, kyselinu citronovou, stabilizátor fosforečnan draselný, aroma, sladidla sukralózu a acesulfam, aminokyseliny L-isoleucit, L-leucit a L-valin a vitamíny E, A, B6 a B12. Jiná příchuť kromě výše uvedených přísad obsahovala i arabskou gumu, což je pryskyřice používaná jako zahušťovadlo, stabilizátor, emulgátor a zvlhčující látka. Další zase poměrně vysoký podíl sodíku – 700 mg na 500 ml.





Jen na vysvětlenou: Rekonstituce znamená, že původní surovina, v tomto případě kokosová voda, se vysuší, ve vysušeném stavu, tedy v podobě prášku, přepravuje a v místě výroby je doplněna zpět o vodu. Ale již ne tu původní, ale takovou, kterou má k dispozici výrobce. Potíž této úpravy je, že surovina tím přichází o prospěšné látky rozpustné ve vodě. Takto se upravuje nejen kokosová voda, ale i surovina pro většinu džusů. Na obale pak kvůli tomu procesu najdete informaci „šťáva z koncentrátu“.

„Složení toho nápoje mě od jeho pití odrazuje. Jde de facto o vodu se sladidly a konzervanty a já bych si ho v žádném případě nekoupil,“ hodnotí Prime výživový odborník Pavel Suchánek, který je klinickým biologem zabývajícím se problematikou obezity a výživy. „Navíc je tam kokosová voda, která z hlediska výživy žádný velký přínos nemá. Takže bych Prime stavěl tak na úroveň nějaké méně kvalitní kohoutkové vody,“ dodává s tím, že zdravému člověku, jenž ji pije, zdraví nepoškodí, ale ani jej ničím nepodpoří.

Proč nápoj není vhodný pro děti

Jenže to, že předražená voda Prime pravděpodobně nepoškozuje zdraví, ještě neznamená, že u ní je vše v pořádku. „Určitě není vhodná pro děti, protože vysoká sladkost daná umělými sladidly ve výsledku zvyšuje riziko obezity a vzniku diabetu II. typu,“ říká výživový odborník Pavel Suchánek, který v praxi působí mimo jiné i jako lektor sportovní výživy.

Je to dáno tím, že Prime obsahuje synteticky vyrobená sladidla sukralózu a acesulfam. „Podle stanoviska Světové zdravotnické organizace nemá používání sladidel preventivní účinek na vznik obezity či diabetu. Nebyl u nich tedy dle Světové zdravotnické organizace prokázán žádný zásadní zdravotní benefit. Naopak, od konzumace sladidel se proto dnes doporučuje ustupovat,“ dodává Pavel Suchánek.

Pozornost při používání v potravinářství vyvolává zejména zmiňovaný acesulfam draselný, neboli acesulfam K. „Podle posledních výzkumů, i když jde o sladidlo, tedy neenergetickou složku, tak v mozku díky své sladké chuti může vyvolávat podobné reakce jako cukr. Nyní se další studie zabývají tím, zda kvůli tomu tělo produkuje vyšší množství inzulínu, což podporuje chuť k jídlu. Tím dojde k poklesu hladiny krevního cukru, což vede k pocitu hladu,“ podotýká Pavel Suchánek.





Acesulfam nečelí stejnému podezření jako jiné umělé sladidlo – aspartam, u kterého se řeší, zda je rakovinotvorný, či nikoliv. Použití acesulfamu v potravinách regulační úřady označily za bezpečné. Je to dáno tím, že organismus jej nedokáže zpracovat, a proto jej kompletně vyloučí močí. Na druhé straně má toto sladidlo nahořklou chuť, kvůli které se většinou kombinuje s jinými sladidly. „Sladidla nejsou v současnosti doporučovaná. Kromě toho, že mohou vést k pocitu hladu, tak vás učí také na velmi intenzivní sladkou chuť, která může být u některých lidí návyková. Problém sladidel je v tom, že relativně malé množství je třeba 200× sladší než cukr, takže sladkou chuť zdůrazňují, zesilují a extrémně sladkou chuť fixují jako něco, co je normální a v pořádku, což není v rámci prevence obezity a diabetu II. typu správné,“ dodává Pavel Suchánek.

Podobně v obecné rovině hovoří také nutriční epidemioložka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Eliška Selinger. „V rámci snah o snížení obsahu cukru se mnoho výrobců rozhodlo nahrazovat cukry sladidly. Sladidla jsou látky, které simulují sladkou chuť, ovšem bez obsahu kalorií. Bohužel, nový výzkum v posledních letech začal tento přístup problematizovat,“ podotýká lékařka. „Ukázalo se, že dopady sladidel na snížení váhy nejsou tak významné, jak se očekávalo, zejména z dlouhodobého hlediska. Navíc některé studie upozorňují na možné negativní zdravotní dopady, a to i v množství, které se běžně vyskytuje v produktech. Světová zdravotnická organizace proto radí, aby lidé místo využívání sladidel spíše redukovali sladkou chuť jako takovou,“ vysvětluje Eliška Selinger.

Prime se vyrábí v různých příchutích. Složení každé z nich se liší. Autor: Vitalia.cz/Radka Wallerová

U sladidel nejde ovšem jen o obezitu. Výrazně přispívají také ke vzniku zubního kazu. Jak řekl redaktorce Vitalia.cz prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, největším problémem ústního zdraví dětí je podávání sladkých nápojů a sladkostí. „Je to průšvih, proto chápu rodiče, které svým dětem sladké nedávají. Ze stomatologického hlediska je to určitě správné, byť pro rodiče nesnadné,“ uvádí stomatolog.

Kritika na adresu Prime zaznívá také kvůli vysokému obsahu draslíku. Vyskytuje se minimálně v jedné příchuti balené do červeno-modré láhve. Půllitr obsahuje 700 mg draslíku v kombinaci s velmi nízkým množstvím sodíku. „Pokud dítě (a vlastně i dospělý) vypije takových lahví více, hrozí ohrožení zdraví zvýšenou hladinou draslíku. Konkrétně se nejvíc bojíme poruch srdeční činnosti a dokonce zástavy. Fakt s draslíkem není žádná prdel a musí se s ním opatrně,“ uvádí na síti X lékař, jenž pracuje jako praktik a jezdí také se středočeskou záchrannou službou. „Využití bych viděl u dospělých ve speciální výživě nebo jako rehydratační roztok při průjmech. U nadměrného pocení je naopak dost nevhodný, neb chybí právě sodík,“ vysvětluje.

Riziko představuje zejména pro ty, kterým nefungují správně ledviny nebo užívají draslík v tabletách. „Popravdě nechápu, kdo tenhle drink schvaloval pro EU/ČR a jak se vůbec může prodávat jinde než v lékárnách,“ dodává lékař.

Podle nutričního terapeuta Jana Stupariče nápoj není svým složením žádným hitem ani pro sportovce. „Jeho složení nedává z pohledu sportovní výživy téměř žádný smysl a ani pro každodenní pití to není zrovna vhodná volba,“ píše nutriční terapeut v textu zveřejněném na webu Institutu moderní výživy, jehož zakladatelé se právě novým trendům ve výživě a jejich úskalí věnují.

Do škol šlo před Prime varování

To jsou důvody, které z Prime dělají nápoj nevhodný přinejmenším pro děti. Jenže pestrost obalů nebo příchutě různého ovoce či zmrzliny (ice pop) napovídají, že obchodníci cílí právě na ně.

Proti tomu se kromě odborníků na výživu ohradili i metodikové prevence. Sestavili pro učitele a rodiče žáků základních škol upozornění, aby o nápoji s dětmi hovořili a v případě rodičů jim ho případně nekupovali či je v jeho nákupu nepodporovali. „Jde o nápoj určený sportovcům a k jeho konzumaci by měly být oprávněny pouze osoby starší 18 let. Obsahuje totiž izoleucin, leucin a valin, které nejsou pro osoby do 18 let vhodné,“ uvádí informace od metodika prevence, kterou dostaly základní školy.

„Do školy nám ho už jeden chlapec přinesl a vzbudil tím velkou pozornost a obdiv. Děti jsou chytlavé a často si myslí, že co jim doporučí youtuber, musí být dobré i pro ně, a stejný výrobek proto chtějí také. Jsem přesvědčená, že tento nápoj pro děti přestavuje riziko, proto jsme se s nimi o tom ve škole bavili a informaci od metodika prevence jsem předala i rodičům“ vysvětluje Barbora Horáková, ředitelka božejovské malotřídky. „Jsme malá škola a snažíme se podporovat zdravý životní styl. Proto je v našem školním řádu napsáno, že jakékoliv energetické, slazené nebo perlivé nápoje do školy nepatří. Co se týká energetických nápojů, tak děti by určitě energii měly získávat jiným způsobem než skrze nápoje se syntetickými látkami,“ dodává Barbora Horáková.

Server Vitalia.cz kontaktoval kvůli výhradám odborníků dovozce nápojů Prime, společnost LinkAmerika. Na e-mail s nabídkou k vyjádření do vydání tohoto textu nereagovala.

Co znamená „hydratační“

Prime ve své půllitrové verzi balené v plastu výrobce označuje jako „hydratační“ nápoj. Co to ale vlastně znamená, když principem pití většiny nápojů je zavodnění organismu, tedy hydratace? „Jde o obchodní název, který, co se týká označování potravin, nemá oporu v české legislativě a směrem k výživě vůbec nic neříká, ani neznamená. Každý nápoj, který obsahuje vodu, hydratuje,“ podotýká Pavel Suchánek. Pro výrobce má označení „hydratační“ nejméně dvě výhody. „Pokud nápoj neoznačíte jako slazený, ale jako hydratační, vyhnete se tak tomu, že ‚je špatný‘,“ vysvětluje Pavel Suchánek. Zajímavé přízvisko k názvu, jež v případě Prime používá cizí slovo, jehož význam nemusí být na první pohled zřejmý, je také další nástroj marketingu. Cílem je produkt ozvláštnit a zatraktivnit pro zákazníka.

Kromě toho je v souvislosti s nápojem skloňovaná jeho cena. Ta byla zpočátku, kdy byl nápoj kvůli vysoké poptávce a distribuci z USA obtížně dostupný, v řádu stokorun. Nyní, kdy tuzemský trh zaplavuje dostupnější dovoz z Velké Británie, je cena nižší. Stále ale činí za půl litru zhruba 90 korun, přičemž i takto vysokou cenu obchodníci vydávají za „akci“. „Cena, to je to poslední. Tu bych u Prime neřešil. Je to čistě obchodní záležitost, tedy věc nabídky a poptávky. Pokud někdo chce své peníze za takový nápoj vyhazovat, je to jeho věc,“ říká Pavel Suchánek.

Od slazeného k energetickému

Ještě vyšší cenovku má nová řada Prime nápojů, která se ovšem od té „hydratační“ liší. Jde o menší balení o objemu 355 ml v hliníkových plechovkách. V tomto obale ovšem není slazený, nýbrž energetický nápoj. A právě uvedení této varianty na trh zvedlo největší vlnu odborné kritiky Prime.

Energetické nápoje mají stejnou značku, vyobrazenou stejnou grafikou, které i tady vévodí nápis „Prime“. Mají i podobně barevné obaly jako „hydratační“ varianta. Navíc prodejci již u „hydratační“ varianty lákali na „energetizující“ chuť nebo zajištění energie po celý den. Existuje proto předpoklad, že díky oblíbenosti půllitrového „hydratačního“ Prime děti snadno přejdou na jeho energetickou variantu. Přitom energetické nápoje jsou z hlediska zdraví dětí rizikovější než nápoje s umělými sladidly. Je to dáno tím, že mimo jiné obsahují látky na povzbuzení kofein či taurin. Obě látky jsou zastoupené také v energetických nápojích Prime.

Obsah kofeinu je přitom u Prime vyšší než u řady jiných energetických nápojů na trhu, které činí 80 až 150 mg ve čtvrtlitrové plechovce. V jednom nápoji Prime o obsahu 355 ml je ho celkem 200 mg. Pro srovnání – jeden z neprodávanějších energetických nápojů Redbull obsahuje v přepočtu 32 mg/100 ml, U Prime to je to zaokrouhleně 56 mg/100 ml. Pro srovnání, hrnek kávy obsahuje zhruba 60 až 90 mg kofeinu, hrnek černého čaje asi 50 mg.

I proto u této verze Prime musí být upozornění, že nápoj není vhodný pro děti a těhotné ženy.

Složení energetických nápojů Prime Citrát vápenatý,

citrát hořečnatý,

citrát draselný,

citrát sodný,

kofein,

sukralóza,

sorban draselný (konzervant),

benzoan sodný (konzervant),

L-theanin, inositol,

glukuronolakton,

taurin,

acesulfam draselný,

pyridoxin hydrochlorid (vitamin B-6),

kyanokobalamin (vitamin B-12). Zdroj: internetový prodejci

Jak ale upozorňuje Pavel Suchánek, nejde jen o samotný obsah kofeinu. „Jeho účinek zesilují další složky toho nápoje, jakými jsou třeba cukr, aminokyseliny, další aktivační látky a vitamíny,“ dodává odborník na výživu.

Jak připomíná SZÚ, pro konzumaci kofeinu, a to v jakékoliv podobě (tedy i např. v kávě, černém čaji či kolových nápojích), existují doporučení vydané Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. Ta říkají, že pro dospělé a netěhotné ženy je obecně bezpečná jednorázová dávka kofeinu asi 200 mg, tedy zhruba 3 mg na kilogram váhy.

„Od 100 mg jednorázového příjmu ale může docházet k narušení spánku, zejména pokud je kofein konzumován před spaním,“ upozorňuje SZÚ v tiskové zprávě věnované právě energetickým nápojům.

„U mladých lidí může výrazně nadměrná konzumace energetických nápojů způsobovat akutní zdravotní problémy, například nepravidelný srdeční rytmus, dechové obtíže, úzkost nebo nevolnost,“ říká nutriční epidemioložka SZÚ Eliška Selinger.

Podle Pavla Suchánka ale kromě obezity a diabetu další zdravotní rizika, např. srdeční arytmie, nebyla u energetických nápojů prokázána. „Studie vycházely zejména ze stavu pacientů přivezených na nemocniční urgentní příjem. A u nich ke zdravotním potížím došlo vždy po kombinaci energetických nápojů buď s alkoholem, drogami nebo to jsou případy, kdy došlo k vypití třeba pěti energetických nápojů naráz. A tam je otázkou, zda by k podobným zdravotním potížím nevedlo i vypití např. deseti silných káv,“ podotýká specialista na výživu.





Kofeinové limity

Bezpečný celodenní příjem kofeinu je stanoven na 400 mg (5,7 mg/kg váhy). V případě těhotenství je ale maximální celodenní bezpečná dávka stanovena na 200 mg.

Pro děti je to pak 3 mg/kg váhy. Například 13leté dítě vážící 45 kg by tak nemělo zkonzumovat více než 135 mg kofeinu za den. Adolescent vážící 60 kg by neměl vypít více než 180 mg. I jedna plechovka Prime toto množství překračuje.

„Děti a dospívající by rozhodně neměli překračovat maximální dávky 3 mg/kg váhy u kofeinu a příjem přidaného cukru by měl být co nejnižší. K tomu připočtěme účinky jiných přidaných stimulantů, jejichž dlouhodobé dopady na dětský organismus jsou často neznámé,“ upozorňuje nutriční epidemioložka.

Doporučení ale neznamená, že kofein dětem máme v různých nápojích a potravinách podávat. „Vždycky rodičům říkám: ‚Koupili byste svému třeba 12letému dítěti v restauraci jedno, dvě nebo tři espressa? No, nekoupili.‘ A podle toho byste se měli chovat také k energetickým nápojům,“ dodává Pavel Suchánek.